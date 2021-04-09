"Сименс" поможет модернизировать электроснабжение западной зоны ЕЭС Казахстана

НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Компания "Сименс" участвует в поставке оборудования для одного из знаковых проектов Казахстана по усилению пропускной способности и надежности электроснабжения потребителей западной зоны единой энергетической системы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эта важная задача доверена "Сименс" в рамках развития партнерства с акционерным обществом "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (АО "KEGOC")", - рассказали в пресс-службе компании "Сименс".

Отмечается, что в настоящее время подписан первый крупный договор с подрядчиком, а в III и IV кварталах текущего финансового года планируется расширение на следующие этапы этого долгосрочного проекта.

В компании проинформировали, проект по усилению западной зоны ЕЭС Казахстана реализуется с 2017 года, а его завершение запланировано на 2022 год.

Он предполагает строительство электросетевых объектов второй цепи существующего транзита 220 кВ "Уральская" - "Правобережная" - "Индер" - "Карабатан" - "Кульсары" - "Тенгиз" с подключением к существующим подстанциям 220 кВ и к новой РП "Карабатан". "Сименс" способствует его реализации начиная с самых ранних этапов: еще в 2017 году компания провела для АО "KEGOC" презентации оборудования и современных технических решений, доступных и уже опробованных на рынке Казахстана, в том числе решения по релейной защите и автоматике (РЗиА), а также системы управления и мониторинга (СМиУ) и Телекоммуникаций (ТК). Кроме того, "Сименс" плотно сотрудничала с проектными институтами и выполнила рабочий проект силами инженерного центра Сименс в Казахстане", - рассказали в компании.

В пресс-службе отметили, что "положительный опыт давнего партнерства позволил "Сименс" успешно пройти все этапы согласования, а также два этапа проектирования и государственную экспертизу". Первый этап включает ПС "Уральская", ПС "Правобережная", ПС "Индер", ПС Кульсары, ПС "Тенгиз", а на втором этапе будет определен генеральный подрядчик для ПС "Карабатан".

Подписание договора на поставку оборудования для первой фазы в рамках столь масштабного проекта - еще одна победа "Сименс", завоеванная благодаря успешному опыту сотрудничества с предприятиями энергетической отрасли Казахстана. Особенно хочу отметить вклад инженерного центра и команды сбыта, чьи усилия способствовали подписанию этого знакового договора", - рассказал генеральный директор "Сименс" в Казахстане Сергей Карпец.

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