В Карагандинской области заработал современный комплекс по сушке и очистке семян

Караганда. 17 сентября. Kazakhstan Today - Современный комплекс по сушке и очистке семян появился в Бухаржырауском районе Карагандинской области, передает Kazakhstan Today.

Открытие современного комплекса по сушке и очистке семян - главное событие нынешнего года для коллектива Карагандинской сельскохозяйственной опытной станции имени А. Христенко. Теперь в Бухаржырауском районе появился уникальный объект, аналогов которому в регионе нет", - сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.

В ведомстве рассказали, что строительство стартовало в начале года.

Повезло в том, что подрядчик ещё до введения карантина завёз оборудование. Это позволило запустить объект, несмотря на ограничения. Правда, позднее всё-таки возникли сложности с приездом из России специалистов, осуществляющих наладку оборудования и обучение местного персонала. Но и эти вопросы удалось решить", - пояснили в ведомстве.

Теперь в работе полный комплекс: сушильная установка, пневмостол, фотосепаратор. Всё это позволяет доводить до кондиции любое зерно, отсеивая примеси и повреждённые семена.

В минувшие годы мы часто получали справедливые нарекания фермеров по качеству производимых семян. Но теперь эта проблема решена, и качество нашей продукции намного улучшится. Кроме того, что мы сможем продавать высококачественные оригинальные семена семеноводческим хозяйствам, также мы используем этот комплекс в своей научной работе для очистки материала", - отметил директор Карагандинской сельскохозяйственной станции Бауыржан Калымов.

Производительность комплекса - 50 тонн в час. Уже на следующий сезон КарСХОС будет предлагать семеноводческим хозяйствам региона приобретать очищенные семена пшеницы шести сортов собственной селекции - "карагандинская-22, 30, 31, 70", "степная-60". А ткже "карагандинская-60" - новый сорт, который поступил на размножение от учёных в нынешнем сезоне. Семена были посеяны на 38 гектарах, на сегодня видовая урожайность не менее 20 центнеров на гектар.

Тем временем на полях хозяйства продолжается уборка урожая, большую часть которого составляет именно семенной материал. Это пшеница, ячмень, овёс, многолетние травы.

Уборку мы начали 25 августа, - валим, а потом ждём 5-6 дней, пока можно будет подбирать. У нас ведь семеноводческое хозяйство, где качество - самое важное. Например, даже при влажности зерна 18% ждём показателя 14%, чтобы вести уборку", - рассказал Бауыржан Калымов.

Качество семян пшеницы уже оценили.

Оно хорошее - натура и клейковина как минимум на уровне второго класса. Кстати, с нынешнего сезона тут впервые за долгое время всерьёз занялись и картофелем. Посадили несколько сортов, обновив семенной фонд. В основном это зарубежные сорта - "гала" и "латона". Но есть и собственная селекция - "тамаша" и "ягодный". Именно последний показал себя лучше всего, дав урожай 360 центнеров с гектара. Это на треть выше средней урожайности по хозяйству. Конечно, на следующий год здесь при выборе сортов будут исходить уже из этого опыта", - рассказали в пресс-службе акима области.

Овощи сажали также впервые в нынешнем году - на следующий сезон планируется расширение площадей. Капуста, например, очень востребованный товар, её урожайность оказалась хорошей.

Тем временем на опытных полях КарСХОС в нынешнем году продолжился проект по испытанию эффективности различных видов средств защиты растений. Стартовала эта работа в прошлом году, в нынешнем договоры были заключены с шестью производителями и поставщиками агрохимии.

Наши учёные на опытных участках в течение всего сезона применяют различные препараты. А осенью фиксируют результаты, анализируют их, потом подводят итоги. С результатами интересно ознакомиться в первую очередь самим производителям, которые могут сделать выводы об эффективности своей продукции. Учёным КарСХОС тоже интересно - что-то они выбирают для использования на своих полях", - пояснил Калымов.

Фермеры также заинтересованы в получении этих данных. Для них прошлой зимой специалисты КарСХОС проводили специальный семинар, на котором рассказывали о преимуществах различных видов агрохимии. В нынешнем сезоне также планируется аналогичный семинар.





Ранее сообщалось, что в Карагандинской области заработала новая птицефабрика . Комплекс на 10 тысяч кур рассчитан на производство 100 тонн мяса и 350-400 тыс. яиц в год.

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