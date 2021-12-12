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В Казахстане расширили возможность использования досрочных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий

11.12.2021, 10:20 122743
В Казахстане расширили возможность использования досрочных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан подписан приказ с внесениями изменений и дополнений в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
 В соответствии с новыми нормами теперь появилась возможность пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья. 
 

При этом в течение трех лет необходимо оформить жилищный заём", - отметили в пресс-службе МИИР.

 
Также теперь можно приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома, или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.
 

При этом нельзя передавать вклад о жилищных строительных сбережениях в качестве залога", - добавили в ведомстве. 


 

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Минэнерго поручило в приоритетном порядке отгружать ГСМ в Туркестанскую область

11.12.2021, 16:54 69121
ШЫМКЕНТ. 11 ДЕКАБРЯ - В целях обеспечения бесперебойной реализации нефтепродуктов на АЗС, нефтеперерабатывающим заводам Республики Казахстан было поручено принять срочные меры по приоритетной отгрузке ГСМ в адрес сетей АЗС Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
10 декабря 2021 года Министерство энергетики РК провело выездное совещание в городе Шымкенте по вопросам отгрузки нефтепродуктов в Туркестанскую область. Акиматом области отмечено, что поставка нефтепродуктов до Туркестана осуществляется по платной автодороге, что отражается на конечной стоимости продукта.
 

В целях обеспечения бесперебойной реализации нефтепродуктов на АЗС, нефтеперерабатывающим заводам Республики Казахстан было поручено принять срочные меры по приоритетной отгрузке ГСМ в адрес сетей АЗС Туркестанской области. В настоящее время основные АЗС работают без ограничений реализации", - сообщили в пресс-службе Минэнерго РК.

 
По итогам совещания отмечено, что на сегодняшний день Шымкентский НПЗ работает в штатном режиме, производство нефтепродуктов на заводе осуществляется согласно плану.
 
Местным автозаправочным сетям рекомендовано заблаговременно планировать отгрузки нефтепродуктов, а также формировать резервные запасы ГСМ.
 
По информации ведомства, объем производства бензина в ноябре текущего года составил 444,5 тыс. тонн (в том числе на ТОО "ПКОП - 171,3 тыс. тонн), в декабре планируемый объем производства составляет 447,4 тыс. тонн (в том числе на ТОО "ПКОП - 172,9 тыс. тонн). Среднесуточное производство бензина - 15,7 тыс. тонн в сутки, отгрузка - 14,5 тыс. тонн в сутки на крупных НПЗ. "По состоянию на 1 декабря этого года совокупные остатки бензина в Туркестанской области (включая Шымкент) составляли 14,2 тыс. тонн, при этом 10 декабря общий запас бензина составляет 15,4 тыс. тонн, отмечаем увеличение остатков на 1,2 тыс. тонн", - добавили в пресс-службе. 
 

В Казахстане за неделю выросли цены на ряд социально значимых продуктов

11.12.2021, 14:09 97930
В Казахстане за неделю выросли цены на ряд социально значимых продуктов
НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - В Казахстане поднялись цены на ряд социально значимых продуктов. Об этом стало известно в ходе совещания правительства по вопросам регулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За прошедшую неделю снижение цен зафиксировано в трех регионах страны: Нур-Султане, ЗКО и Кызылординская области. Наибольший рост выявлен в Туркестанской области и Алматы, сообщает пресс-служба главы кабмина. 
 

Рост цен наблюдается на капусту - 0,7%, гречку, кефир - на 0,4%, молоко, соль - на 0,3%", - отметили в ведомстве.

 
Первый заместитель премьер-министра РК Алихан Смаилов подчеркнул, что с учетом приближающихся праздников необходимо усилить работу акиматов по мониторингу цен, по формированию стабилизационных фондов и по работе с торговыми сетями. 
 
Министерство сельского хозяйства РК проводит работу по ограничению вывоза живого скота и овощей с целью недопущения возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен. Также ведомство осуществляет ежедневный мониторинг и анализ текущего положения на внутреннем рынке до вступления в силу ограничений. 
 

Регионам необходимо активизировать работу региональных комиссий по анализу ценообразования и посреднических цепочек и обеспечить стабильность цен по СЗПТ", - сказал Смаилов. 

 
Согласно информации антимонопольного органа, с начала года вынесено 111 уведомлений в отношении производителей и оптовых поставщиков, назначено 16 расследований, 20 предписаний об устранении нарушений, 11 предостережений, заключено 186 актов антимонопольного комплаенса с производителями, оптовыми поставщиками и торговыми сетями, выявлено 75 фактов превышения торговых надбавок свыше 15%.
 

Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара в 2022 году

10.12.2021, 21:17 193645
Совет ЕЭК принял решение по стабилизации рынка сахара в 2022 году
Фото: fishki.net
МОСКВА. 10 ДЕКАБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение по стабилизации рынка сахара ЕАЭС в 2022 году, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период по 31 августа 2022 года. От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 60 тысяч тонн, в Беларусь - в объеме не более 100 тысяч тонн, в Казахстан - в объеме не более 250 тысяч тонн, в Кыргызстан - в объеме не более 70 тысяч тонн, в Россию - в объеме не более 300 тысяч тонн, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 

Сахар является социально значимым продовольственным товаром, и рост цен на него может отразиться на других продуктов питания. Согласно прогнозному балансу производства и потребления сахаросодержащей продукции, в ЕАЭС в предстоящий период возможно возникновение дефицита, в связи с чем и была принята новая мера таможенно-тарифного регулирования", - отметил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

 
Коллегия ЕЭК совместно с государствами Союза будет осуществлять мониторинг мировых и средних контрактных цен и фактического объема ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объем реализации на внутреннем рынке стран ЕАЭС. Результаты будут доложены Совету Комиссии за апрель 2022 года. При этом мониторинге ввоз с освобождением от уплаты таможенной пошлины может быть изменен на снижение уровня пошлины, установленной в соответствии с ЕТТ ЕАЭС.
 
Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования.
 

В Северо-Казахстанской области производят биоэтанол

10.12.2021, 19:29 208657
В Северо-Казахстанской области производят биоэтанол
Фото: biooperations.com
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - На заводе Bio Operations в Северо-Казахстанской области в текущем году произведено порядка 4 тыс. тонн биоэтанола, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Биоэтанол работает. В этом году порядка 4 тыс. тонн произведено. На будущий год будет больше. У нас три вида продукции производится. Это глубокая переработка зерна, крахмал, клейковина. Порядка 6 тыс. тонн клейковины и свыше 10 тыс. крахмала. На будущее конечно же объемы будут больше. Мы планировали производить до 20 тыс. тонн биоэтанола", - сообщил на брифинге в СЦК аким региона Кумар Аксакалов.

 
Аким пояснил, что биоэтанол - это продукт, который добавляется в горюче-смазочные материалы, тем самым увеличивается октановое число и уменьшается количество выбросов в атмосферу. 
 

Сейчас наши нефтехимические заводы применяют метанол. Мы предлагаем вместо метанола применять биоэтанол, который существенно снизит выбросы в экологию. Решение этого вопроса - это наш вклад в целом в климатические проблемы, которые сейчас активно обсуждаются во всем мире. Применение биоэтанола сегодня законодательно утверждено во многих странах", - сказал Кумар Аксакалов.

 
Ранее сообщалось, что в РК в 2019 году были введены новые мощности по переработке растениеводческой продукции, на 450 тыс. тонн переработки сырья. Появились новые направления переработки сельхозпродукции, такие как глубокая переработка пшеницы для получения крахмала, глютена, кормопродуктов и биоэтанола. 
 

Президент Кыргызстана предложил странам ЕАЭС активнее пользоваться нацвалютой во взаиморасчетах

10.12.2021, 18:06 226315
БИШКЕК. 10 ДЕКАБРЯ - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета предложил странам-членам ЕАЭС активнее пользоваться национальной валютой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров считает, что одним из обстоятельств, усиливающих влияние кризиса на экономики государств-членов ЕАЭС продолжает оставаться использование иностранной валюты во взаиморасчетах. 
 

В условиях роста влияния внешних инфляционных факторов и в целях повышения конкурентоспособности наших экономик необходимо активнее использовать в расчетах национальную валюту. В связи с этим комиссии необходимо совместно с правительствами наших стран подготовить конкретные предложения по данному вопросу", - сказал глава Кыргызстана.

 
 

"Росатом" готов построить АЭС в Казахстане

10.12.2021, 16:38 238411
"Росатом" готов построить АЭС в Казахстане
Фото: gp.by
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Российская госкорпорация "Росатом" готова построить АЭС в Казахстане. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Казахстан Алексей Бородавкин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Российская госкорпорация "Росатом" готова взяться за это дело. У нее огромный опыт строительства атомных электростанций. Строятся они в Беларуси, Турции, Индии, Венгрии, Бангладеш, Китае, Финляндии, Египте. Думаю, что Казахстан не прогадает, если выберет в качестве подрядчика и строительства этой электростанции Росатом", - сообщил Алексей Бородавкин в интервью "Хабар 24".

 
Напомним, атомная энергетика набирает все большую популярность: в настоящее время АЭС обеспечивают около 10% мировой электроэнергии. Казахстан планирует построить атомную электростанцию. Минэнерго Казахстана приступило к изучению возможной локации, технологии и мощности будущей АЭС. 
 
10 ноября 2021 года в Усть-Каменогорске было запущено производство топлива для АЭС
 

Нацбанк: Казахстанцы ожидают роста цен в следующем году

10.12.2021, 14:51 260686
Нацбанк: Казахстанцы ожидают роста цен в следующем году
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - Большинство казахстанцев ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев. Об этом сообщили в Национальном банке Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Количественная оценка инфляционных ожиданий на год вперед в ноябре 2021 года повысилась и составила 10,8% (10,3% в октябре). Наибольшая доля респондентов ожидает ускорения роста цен в следующие 12 месяцев - 35% (33% в октябре), что стало максимальным значением в истории опроса населения", - сообщил заместитель директора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Денис Чернявский.

 
Чернявский отметил, что результаты ноябрьского опроса показывают, второй месяц подряд продолжается обновление исторических максимумов в качественных оценках инфляционных ожиданий.
 

Большая часть домашних хозяйств ожидает ускорения темпов роста цен в ближайшие 12 месяцев. Восприятие текущей инфляции также сохраняется на высоком уровне, в частности из-за удорожания продуктов питания и энергоресурсов. Большая часть опрошенных (74%) продолжает отмечать сильный рост цен за прошедшие 12 месяцев. Потребительские настроения в ноябре в целом снизились. Наряду с этим продолжилось ухудшение ожиданий по будущим доходам и, в целом, краткосрочных и долгосрочных перспектив развития экономики страны. С точки зрения расходной части - большинство опрошенных по-прежнему выражают сдержанность в отношении крупных покупок: только 19% респондентов готовы к крупным расходам. Большинство опрошенных (35% в ноябре, 32% в октябре) продолжают оценивать текущее время как неблагоприятное для формирования сбережений", - сообщил Денис Чернявский.

 
 

Товарооборот между Казахстаном и Россией по итогам года достигнет $23 млрд

10.12.2021, 14:36 213328
Товарооборот между Казахстаном и Россией по итогам года достигнет $23 млрд
НУР-СУЛТАН. 10 ДЕКАБРЯ - В 2021 году товарооборот между Казахстаном и Россией может достичь $23 млрд, сообщил посол России в Казахстане Алексей Бородавкин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В интервью на телеканале "Хабар 24" Алексей Бородавкин рассказал о торгово-экономических отношениях РК и РФ.
 

Наш торговый оборот, судя по всему, будет рекордным и достигнет $23 млрд. Это очень значительная сумма", - сказал Бородавкин.

 

Что касается накопленных инвестиций России в Казахстан, то, если считать их по принципу от российской компании в Казахстан, они будут достигать где-то порядка $43 млрд. Это очень значительная сумма. Причем это дорога с двусторонним движением, потому что и Казахстан вкладывает в РФ", - отметил посол.

 
По его словам, $8,5 млрд будут вложены в разработку медного месторождения на российской Чукотке. Этим проектом займется казахстанская компания KAZ Minerals.
 

Мы очень удовлетворены, что наша интеграция вышла на качественно новый уровень. Суть его заключается в том, что наши предприятия с казахстанскими создают совместные производственные цепочки. Когда отдельные узлы готовых изделий производятся в Казахстане или в России, а сборка ведется либо в нашей стране, либо в Казахстане", - отметил Бородавкин.

 

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