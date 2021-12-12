В Казахстане расширили возможность использования досрочных пенсионных выплат на улучшение жилищных условий

НУР-СУЛТАН. 11 ДЕКАБРЯ - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан подписан приказ с внесениями изменений и дополнений в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соответствии с новыми нормами теперь появилась возможность пополнить вклад в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления с целью приобретения жилья.
При этом в течение трех лет необходимо оформить жилищный заём", - отметили в пресс-службе МИИР.
Также теперь можно приобретать земельный участок для строительства индивидуального дома, или строить индивидуальный жилой дом на своем земельном участке.
При этом нельзя передавать вклад о жилищных строительных сбережениях в качестве залога", - добавили в ведомстве.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству продлить сроки действия прежних порогов достаточности для досрочного снятия пенсионных до 1 апреля 2022 года.