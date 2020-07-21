ВВП Казахстана в I полугодии сократился на 1,8% в годовом выражении при прогнозе 1,5%

Нур-Султан. 20 июля. Kazakhstan Today - ВВП Казахстана по итогам первого полугодия 2020 года сократился на 1,8% в годовом выражении при прогнозе -1,5%, передает Kazakhstan Today.

Снижение ВВП обусловлено спадом в секторе услуг, несмотря на ослабление карантинных мер и открытие объектов торговли и общественного питания с середины мая 2020 года, сообщили в пресс-службе Нацбанка Казахстана.

По информации ведомства, положительный вклад в динамку ВВП внесли отрасли информации и связи (9,0%), здравоохранения, образования и государственного управления. Наблюдается рост производства горнодобывающей (2,2%) и обрабатывающей промышленности (4,8%). Экономическая активность также поддерживается расширением строительных работ (на 11,2%) и увеличением валового выпуска продукции сельского хозяйства (на 2,4%).

Индекс деловой активности, рассчитанный Национальным банком на основе опросов предприятий, находится в отрицательной зоне, но после падения до исторических минимумов в апреле текущего года (37,2) вырос в июне до 46,8. В разрезе отраслей, замедление показателя в большей степени наблюдается в секторе услуг и промышленности.

Также отмечается, что введенные карантинные меры оказали негативное влияние на доходы населения, отразившись на снижении потребительской активности. Основным фактором послужило замедление роста реальной заработной платы наемных работников. Кроме того, закрытие и приостановка деятельности отдельных производств привела к ухудшению ситуации на рынке труда.

Инвестиции в основной капитал также сокращаются, в том числе отражая подавленный внутренний спрос из-за сокращения реальных доходов населения. Объем инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия снизился на 2,9% в годовом выражении. Основное влияние на динамику инвестиционной активности оказал спад инвестиций в горнодобывающей промышленности на 11,6% (январь - июнь 2020 года к январю-июню 2019 года), обусловленный приостановлением строительных работ на Тенгизском месторождении.

Поддержку совокупному спросу оказывает рост государственных расходов на социальное обеспечение и социальную помощь. Расходы республиканского бюджета на данную сферу в январе - июне 2020 года выросли на 19,9%.

Ситуация во внешнем секторе остается неопределенной. В июне 2020 года в результате частичного снятия карантинных ограничений отмечено улучшение показателей в мировой промышленности и сфере услуг. Однако остаются высокими риски повторной вспышки пандемии COVID-19, что усиливает неопределенность относительно продолжения восстановления деловой активности в мировой экономике в ближайшие месяцы. Слабый внешний спрос и нехватка стимулирующих мер могут ограничить ожидаемый рост мировой экономики, несмотря на восстановление экономики Китая. На дальнейшие перспективы развития мировой экономики накладываются также социальные волнения в мире, возможное ухудшение экономических отношений между США и Китаем, сохраняющаяся продолжительное время низкая инфляция в развитых странах, высокая безработица и рост задолженности в некоторых странах", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, пересмотрены в сторону снижения оценки по перспективам роста стран - торговых партнеров Казахстана. Согласно ожиданиям Consensus Economics, экономика России в 2020 году сократится на 5,2%. Из-за ухудшения ситуации с потребительским спросом на фоне пандемии коронавируса прогноз по росту экономики ЕС на этот год снижен до 8,4%. Прогнозы по экономике Китая на 2020 год не изменились. Рост ВВП Китая в 2020 году составит 1,4%. В этой связи требуется пересмотр прогнозов основных макроэкономических показателей.

По данным Нацбанка, текущая ситуация на мировом рынке нефти характеризуется как относительно позитивная. Ослабление карантинных мер во многих странах стимулирует восстановление спроса и положительно сказывается на цене нефти. После снятия локдауна в мире, и соответственно, перезапуска промышленного сектора, потребление нефти существенно увеличилось. По данным EIA, в июне 2020 года в сравнении с предыдущим месяцем мировой спрос на нефть увеличился на 5,3 млн баррелей в сутки. Рост потребления нефти зафиксирован во всех крупных странах-импортерах нефти за исключением Китая.

При этом производство нефти продолжает постепенно сокращаться, чему способствует соглашение ОПЕК+ и более слабая добыча нефти в США и Канаде. В результате мировые котировки цен на нефть марки Brent с начала июля 2020 года удерживаются выше $42 за баррель.

Во второй половине 2020 года и в 2021 году ожидается рост спроса на нефть. Ожидаемое ускорение потребления нефти будет способствовать сокращению накопленных с начала 2020 года запасов нефти. Добыча нефти в этом году будет снижаться в странах вне ОПЕК (особенно в США, Канаде, Мексике) и в рамках соглашения ОПЕК+. Ускорение добычи нефти ожидается в 2021 году, что будет связано с восстановлением цен на нефть и в целом стабилизацией ситуации в мировой экономике.

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