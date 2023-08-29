Критерии оценки знаний учащихся изменили в Казахстане
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Астана. 21 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Новые критерии оценки знаний обучающихся введены в Казахстане. Соответствующий приказ подписал министр просвещения.
Критерии определяют оценивание учебных достижений обучающихся в организациях начального, основного среднего и общего среднего образования, технического и профессионального, послесреднего образования", - говорится в документе.
Критерии основаны на оценивании следующих уровней усвоения учебного материала:
- знание;
- понимание;
- применение;
- анализ;
- синтез;
- оценка.
В документе также перечислены основные дисциплины и требования, по которым будет проводиться оценивание.
В частности, если речь идет о развитии и совершенствовании физических качеств, то обучающийся должен:
- знать физиологические основы деятельности систем дыхания, кровообращения и энергообеспечения при мышечных нагрузках, основы физической нагрузки и способы ее регулирования;
- понимать основы и правила здорового образа жизни, причины возникновения травм во время занятий физическими упражнениями, способы профилактики травматизма;
- применять изученные приемы игры и индивидуальные тактические задачи в учебной игре, выполнять комплекс упражнений по общефизической подготовке, контрольные нормативы и тесты, предусмотренные программой;
- анализировать собственные достижения и опыт в выполнении физических упражнений, последовательность и координацию движений;
- интегрировать различные виды упражнений, тренировочные методы и принципы, чтобы достичь оптимальных результатов, создает инновационные подходы к тренировке, которые могут улучшить эффективность, безопасность или результаты физической подготовки;
- оценивать влияние физической активности на организм, выявлять связи между физической подготовкой и физиологическими показателями и потенциальные риски.
Если обучающийся применяет информационно-коммуникационные и цифровые технологии, то требования к нему следующие:
- знает основные особенности информационно-коммуникационных и цифровых технологии в обучении;
- понимает роль информационно-коммуникационных и цифровых технологий в образовательном процессе;
- применяет на практике компьютерные программы, использует услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов, осуществляет эксплуатацию и контроль за работой компьютеров и периферийных устройств, применяет пакеты прикладных программ, графических редакторов, мультимедийных приложений для выполнения задач;
- анализирует и использует в исследовательской работе информационно-коммуникационные технологии и новые технологии;
- разрабатывает проекты, используя услуги информационно-справочных и интерактивных веб-порталов и сайтов;
- аргументирует выбор программы при проектной деятельности.
Применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства:
- знает основные закономерности экономической жизни общества;
- понимает сущность важнейших экономических явлений и процессов, тенденции развития мировой экономики, основные задачи перехода государства к "зеленой" экономике;
- применяет основные экономические термины и понятия для анализа и объяснения экономических явлений и процессов, методы анализа данных для изучения экономических взаимосвязей и влияния различных факторов;
- анализирует и оценивает экономические процессы, интерпретирует экономические данные для выявления тенденций и закономерностей;
- разрабатывает стратегии и рекомендации для решения сложных экономических проблем или ситуаций, интегрирует различные аспекты экономики для разработки комплексных и целостных решений;
- оценивает различные варианты действий и прогнозирует их возможные последствия на основе экономических принципов и теорий, планирует собственную деятельность в соответствии с утвержденным бизнес-планом.
Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и трудовом коллективе:
- знает основные понятия социальных наук, нормы трудового законодательства, нормы делового этикета;
- понимает особенности развития социального, культурного и политических процессов, определяет место и роль Казахстана в современном мире;
- применяет основные понятия для анализа и объяснения социальных и политических процессов;
- анализирует сущность культурных, социально-политических событий;
- разрабатывает социальные проекты;
- оценивает политические, культурные, социальные события и формулирует обоснованные суждения и выводы.
Применение основных закономерностей и механизмов функционирования современной экономической системы в профессиональной деятельности:
- профессионально оперирует экономическими категориями на практике;
- различает этапы экономического цикла и интерпретирует поведение субъектов экономики в них;
- аргументирует применение количественных и качественных методов для решения сложных экономических задач;
- формирует статистическую базу данных для анализа экономических процессов на предприятиях;
- классифицирует риски и изменения в их деятельности и обосновывает методики для их оценки.
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в профессиональных модулях/общепрофессиональных, специальных дисциплинах в организациях технического и профессионального образования:
- перечисляет основные концепции, термины, связанные с профессиональной областью, воспроизводит информацию, определяет основные факты, процедуры, необходимые для выполнения профессиональных задач;
- объясняет основные идеи, принципы и концепции профессиональной области, формулирует определения и интерпретирует термины и понятия, данные и информацию, связанную с профессиональной практикой;
- применяет знания и навыки для решения практических проблем, связанных с профессиональной областью, разрабатывает план действий и применяет соответствующие методы и алгоритмы для выполнения задач, применяет профессиональные навыки в реальных или симулированных ситуациях;
- анализирует данные, проблемы или ситуации, связанные с профессиональной деятельностью и выявляет взаимосвязи или причинно-следственные связи, выявляет проблемы и предлагает альтернативные решения или стратегии;
- предлагает новые методы, подходы или модели, применимые в профессиональной области, создает проекты на основе собственного опыта;
- оценивает эффективность решений или стратегий в контексте профессиональной практики, формулирует обоснованные суждения и выводы.
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся в профессиональных модулях в организациях послесреднего образования:
- знает основные концепции и терминологию, связанную с профессиональной деятельностью;
- понимает основные концепции и принципы, связанные с профессиональной областью, выявляет связи и взаимосвязи между различными аспектами своего исследования;
- применяет концепции и теории к реальным ситуациям, применяет полученные знания и методы к анализу и решению конкретных исследовательских задач, использует соответствующие инструменты и техники для сбора и анализа данных;
- анализирует различные аспекты профессиональных проблем или ситуаций, информации и данных в контексте профессиональной области, выявляет основные тенденции, паттерны и закономерности в данных;
- создает новые идеи, концепции или решения, связанные с профессиональной областью, проектные работы, требующие разработки планов;
- разрабатывает рекомендации или предлагает улучшения на основе своего исследования.
- критически оценивает информацию, применяет аргументацию и принимает обоснованные решения в профессиональной области, оценивает свою работу и применяет методы оценки и анализа для оценки качества исследования.