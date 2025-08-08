07.08.2025, 15:32 14066
В Миннауки озвучили имена обладателей образовательных грантов
Астана. 7 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве науки и высшего образования Казахстана озвучили имена обладателей государственных образовательных грантов на 2025-2026 учебный год, передает корреспондент агентства.
По итогам конкурса государственный образовательный заказ освоен на 99%. В этом году проект "Серпін" вызвал большой интерес среди молодежи из густонаселенных регионов. По итогам конкурса более 2 тысяч обладателей грантов поедут обучаться в ведущие вузы северного, восточного и центрального Казахстана", - заявили в ведомстве.
По данным министерства, на конкурс по присуждению государственных образовательных грантов в 2025 году подано около 113 тысяч заявок, что на 9 тысяч больше по сравнению с предыдущим годом.
Также при распределении грантов сохраняются установленные законодательством квоты для детей из социально уязвимых категорий населения. В целях поддержки талантливой молодежи предусмотрены гранты вне конкурса - это победители международных олимпиад и спортивных соревнований", - отметили в пресс-службе.
Кроме того, подчеркивается, что были внедрены дополнительные механизмы, направленные на расширение доступа к высшему образованию.
Запущена единая добровольная накопительная система "Келешек", предусматривающая выплату стартового образовательного капитала при открытии счета 5-летнему ребенку, а также госпремию и вознаграждения от банков второго уровня и страховых компаний всем вкладчикам. Накопленные средства по системе "Келешек" можно аккумулировать со средствами проекта "Нацфонд - детям", - добавили в пресс-службе.
С результатами конкурса можно ознакомиться по ссылке.
Ранее стали известны пороговые баллы для поступления в вузы Казахстана.
