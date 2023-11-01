Свыше шести тысяч граждан Казахстана признали себя банкротами

Казахстан экспортирует в Китай семена льна, пшеницу, ячмень, масло подсолнечное, семена подсолнечника, отходы переработки злаковых или бобовых культур, масличные культуры и другие товары

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров провел переговоры с делегацией из Китайской Народной Республики. С главой МСХ встретились секретарь парткома города Сиань Фан Хунвэй и председатель и генеральный директор промышленной корпорации хлеба и масла "Сиань Ай Цзюй" Цзя Хэй. На встрече стороны обсудили сотрудничество в сфере АПК, совместные проекты, а также актуальные вопросы экспорта и импорта сельхозпродукции. Об этом - Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров провел переговоры с делегацией из Китайской Народной Республики. С главой МСХ встретились секретарь парткома города Сиань Фан Хунвэй и председатель и генеральный директор промышленной корпорации хлеба и масла "Сиань Ай Цзюй" Цзя Хэй. На встрече стороны обсудили сотрудничество в сфере АПК, совместные проекты, а также актуальные вопросы экспорта и импорта сельхозпродукции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.





По словам Айдарбека Сапарова, из Казахстана в Китай продукцию экспортируют 1718 отечественных предприятий: 1629 предприятий по растениеводческой продукции и 86 предприятий по животноводческой продукции. Товарооборот между странами за январь-август 2023 года составил $798,9 млн, что на 72,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года ($462,6 млн).





Казахстан и Китай намерены наращивать объемы оборота, поэтому в начале ноября 2023 года республику посетят эксперты Главного таможенного управления КНР. Они проведут аудит ветеринарной системы Казахстана и инспекцию предприятий, заинтересованных в экспорте животноводческой продукции. Китайская сторона планирует при инспекции оценить полную цепочку производства - от содержания сельскохозяйственных животных до пункта отправки продукции на экспорт. При положительном прохождении аудита с Казахстана снимут ограничения по ящуру и гриппу птиц, и, как следствие, вырастет экспорт животноводческой продукции в Китай - один из крупнейших рынков сбыта для отечественных производителей", - отметили в Минсельхозе.





Глава МСХ также обсудил с делегатами рост экспорта сельскохозяйственных товаров из Казахстана в Китай, который увеличился в два раза и составил $653,3 млн.





Основными сельскохозяйственными товарами экспорта являются: семена льна, пшеница, ячмень, масло подсолнечное, семена подсолнечника, отходы переработки злаковых или бобовых культур, семена и плоды прочих масличных культур, масло рапсовое, продукты для кормления животных и табачное сырье", - подчеркнул Айдарбек Сапаров.





Помимо роста экспорта в общем, министр отметил тенденцию роста ежегодного потребления казахстанского зерна в КНР. Вследствие этого, а также учитывая географическое расположение и наличие общей границы, Казахстан рассматривает Китай в качестве перспективного рынка сбыта отечественного зерна и муки.





Импорт сельскохозяйственных товаров в Казахстан из Китая за январь-август 2023 года вырос на 1,8% и составил 145,6 млн долларов. Основными товарами импорта являются: томаты, орехи, овощи и цитрусовые плоды.





Кроме того, Айдарбек Сапаров и делегаты обсудили о совместных казахстанско-китайских проектах в области индустриализации и инвестиций. На сегодня в их число входят шесть проектов в сфере АПК на общую сумму $426 млн. На стадии проработки находятся три совместных проекта на $139 млн.





В настоящее время Казахстан имеет подписанные с Китаем протоколы по экспорту на китайский рынок 24 видов растениеводческой и животноводческой продукции, включая пшеницу, семена льна, ячмень, люцерну, кукурузу, пшеничные отруби и корма. Прорабатывается возможность согласования ветеринарных и фитосанитарных требований на экспорт в Китай еще 12 видов продукции АПК, в том числе картофель, шкуры, кобылье молоко, мясо птицы и птицеводческой продукции, конину, охлажденную говядину, баранину и свинину, а также живой КРС.





В ведомстве напомнили, что в рамках визита Главы государства Касым-Жомарта Токаева в КНР 17-18 мая 2023 года в Сиань были подписаны Протоколы санитарных и фитосанитарных требований к экспорту семян, по карантинным и фитосанитарным требованиям к экспортным партиям гороха и чечевицы, по экспорту водной продукции.