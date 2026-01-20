19.01.2026, 16:11 26916
Добыча нефти приостановлена на месторождениях Тенгиз и Королевское - ТШО
Фото: Depositphotos
Атырау. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Компания "Тенгизшевройл" в качестве меры предосторожности временно приостановила добычу нефти на месторождениях Тенгиз и Королевское. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Решение принято в связи с внештатной ситуацией, затронувшей отдельные системы распределения электроэнергии на производственных объектах компании. По данным ТШО, пострадавших нет, безопасность персонала остается наивысшим приоритетом.
Технические службы компании работают над установлением первопричины произошедшего, их основной задачей является безопасное устранение последствий инцидента. В ТШО также подчеркнули, что находятся в тесном взаимодействии с государственными органами с целью минимизации возможных последствий.
Напомним, утром 18 января на одном из объектов ТШО в Атырауской области произошло возгорание нескольких трансформаторов газотурбинной электростанции. В компании позже сообщили о полной ликвидации пожара и отсутствии пострадавших среди персонала.
19.01.2026, 19:39
Казахстан обсудил стратегическое инвестиционное сотрудничество с египетской компанией
Фото: МИД РК
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев провел встречу с председателем Orascom Investment Holding Нагибом Савирисом, сообщили в пресс-службе ведомства.
Стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества, включая горнодобывающую и металлургическую отрасли, финансовый сектор, туризм и девелопмент. Особое внимание было уделено усилиям Казахстана по интеграции в глобальные цепочки добавленной стоимости и привлечению стратегических частных инвесторов с международной экспертизой", - проинформировали в МИД.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Казахстан является открытой и предсказуемой страной для долгосрочных инвестиций. Выстраивание доверительного и системного диалога с инвесторами является неотъемлемой частью инвестиционной политики страны. Казахстан обеспечивает всестороннюю поддержку на всех этапах реализации инвестиционных проектов.
Нагиб Савирис отметил макроэкономическую стабильность Казахстана, его ресурсный потенциал и растущую роль в качестве регионального инвестиционного хаба в Центральной Азии. Он подчеркнул важность прямого диалога с лицами, принимающими решения, и выразил заинтересованность в дальнейшем изучении проектов и сотрудничестве с казахстанскими партнерами.
Также стороны обменялись мнениями по перспективным проектам, включая инвестиции в финансовый сектор, и подтвердили взаимную заинтересованность в расширении сотрудничества по новым направлениям. В завершение встречи собеседники выразили готовность приложить все необходимые усилия для практической реализации достигнутых договоренностей и дальнейшего развития взаимодействия.
В министерстве отметили, что Нагиб Савирис является основателем холдинга Orascom Telecom, осуществляющего деятельность более чем в 28 странах. В настоящее время Нагиб Савирис возглавляет диверсифицированный глобальный инвестиционный портфель через Orascom Investment Holding, La Mancha Holding (горно-металлургический комплекс) и Ora Developers (недвижимость и туризм).
19.01.2026, 15:10
Перечень лекарств и медизделий со ставкой НДС 5% утвержден в Казахстане
Постановление правительства действует с 1 января 2026 года
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство Казахстана утвердило перечень лекарственных средств, медицинских изделий, комплектующих медицинских изделий, а также технических вспомогательных (компенсаторных) средств в соответствии с законодательством Республики Казахстан о социальной защите, ставка налога на добавленную стоимость которых применяется к размеру облагаемого оборота по реализации и импорту, передает корреспондент агентства.
Согласно постановлению правительства, с 1 января 2026 года к утвержденному перечню лекарственных средств и медицинских изделий применяется ставка НДС в размере 5%, а с 1 января 2027 года ставка составит 10%. В документе отмечается, что данная ставка может применяться при наличии:
- лицензии на фармацевтическую или медицинскую деятельность;
- регистрации лекарственных средств на территории Республики Казахстан;
- разрешительного документа в случаях импорта незарегистрированных лекарственных средств;
- подтверждения целевого назначения товаров.
Утвержденный перечень включает:
мясо и пищевые мясные субпродукты;
продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные;
продукция мукомольно-крупяной промышленности; солод; крахмалы; инулин; пшеничная клейковина;
масличные семена и плоды; прочие семена, плоды и зерно; лекарственные растения и растения для технических целей; солома и фураж;
шеллак природный неочищенный; камеди, смолы и прочие растительные соки и экстракты;
жиры и масла животного или растительного происхождения и продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски животного или растительного происхождения;
сахар и кондитерские изделия из сахара;
какао и продукт из него;
разные пищевые продукты;
алкогольные и безалкогольные напитки и уксус;
соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент;
топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные;
продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов;
органические химические соединения;
фармацевтическая продукция;
удобрения;
экстракты дубильные или красильные; таннины и их производные; красители, пигменты и прочие красящие вещества; краски и лаки; шпатлевки и прочие мастики; полиграфическая краска, чернила, тушь;
эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические или туалетные средства;
мыло, поверхностно-активные органические вещества, моющие средства, смазочные материалы, искусственные и готовые воски, составы для чистки или полировки, свечи и аналогичные изделия, пасты для лепки, пластилин, "зубоврачебный воск" и зубоврачебные составы на основе гипса.
С полным перечнем списка можно ознакомиться здесь.
Ранее в Минздраве рассказали, какие лекарства и медуслуги освободили от НДС.
19.01.2026, 12:48
Смена налогового режима в приложении Kaspi.kz
Фото: Kaspi.kz
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 января 2026 года в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс. Он предусматривает один общеустановленный порядок налогообложения и три специальных налоговых режима (СНР).
• СНР для самозанятых;
• СНР на основе упрощенной декларации;
• СНР для крестьянских или фермерских хозяйств (КФХ).
Те, кто хочет перейти на специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации, должны подать уведомление о применяемом режиме налогообложения до 1 марта 2026 года.
В случае неподачи такого уведомления налогоплательщики будут переведены на общеустановленный порядок.
Поменять налоговый режим можно быстро и просто в приложении Kaspi.kz в сервисе "Госуслуги"/"Изменение реквизитов и налогового режима ИП". После этого информация обновится в базе данных госорганов в течение 24 часов. Вам придёт сообщение о смене налогового режима в приложении Kaspi.kz.
Дополнительных обращений в налоговые органы не требуется - уведомление подается через приложение Kaspi.kz.
Михаил Ломтадзе, глава и сооснователь Kaspi.kz:
В 2025 году с помощью суперприложения Kaspi.kz было сделано около 90 миллионов обязательных платежей на сумму 2,8 триллиона тенге. Теперь мы обновили наш сервис, чтобы он полностью соответствовал требованиям нового Налогового кодекса. Предприниматели смогут выбрать для себя новый налоговый режим быстро и легко прямо в нашем приложении. Благодарим государственные органы за сотрудничество, и каждого нашего клиента и партнера за то, что вы с нами!"
Ерқанат Шыңберген, руководитель Управления администрирования специальных налоговых режимов КГД МФ РК:
На специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации вправе перейти все налогоплательщики при соответствии условиям его применения (в т. ч. налогоплательщики, применявшие в 2025 году специальный налоговый режим упрощенной декларации, с использованием фиксированного вычета и розничного налога) и дата применения такого специального налогового режима будет 1 января 2026 года.
Налогоплательщики, применявшие в 2025 году общеустановленный порядок налогообложения, вправе при соответствии условиям применения специального налогового режима на основе упрощенной декларации представить уведомление о применяемом режиме налогообложения, и дата применения такого специального налогового режима будет являться датой подачи уведомления".
Подробнее о смене налоговых режимов и уплате налогов читайте в Kaspi Гид.
О Kaspi.kz
Миссия Kaspi.kz - создавать инновационные продукты и сервисы, которые улучшают жизнь любимым клиентам и партнерам. В центре инноваций находится самое популярное в стране мобильное суперприложение Kaspi.kz. Им пользуются почти 15 миллионов казахстанцев. Оно включает в себя ведущие в стране сервисы электронной коммерции, платежей и финансовых услуг.
С помощью суперприложения Kaspi.kz казахстанцы совершают выгодные покупки онлайн c бесплатной доставкой, делают платежи и переводы без комиссий, управляют личными финансами, покупают авиа и жд билеты, приобретают туры и пользуются самыми популярными государственными услугами.
Для бизнеса Kaspi.kz также создал суперприложение Kaspi Pay, которым пользуются почти 700 тысяч казахстанских предпринимателей. Через приложение Kaspi Pay казахстанские предприниматели получают финансирование на развитие бизнеса, принимают оплату, запускают рекламные кампании, оплачивают налоги, подключаются к платформе электронной коммерции и доставки, с помощью которой продают свои товары по всей стране.
Гарвардская Бизнес Школа написала два учебных материала о Kaspi.kz. По этим материалам учатся студенты магистратуры уже несколько лет.
19.01.2026, 10:20
Минторговли РК примет дополнительные меры для стабилизации цен на масло, яйца и картофель
Фото: Depositphotos
Астана. 19 января. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили меры по стабилизации инфляции. Было отмечено, что после вступления в силу обновленного перечня социально значимых товаров рост цен замедлился до 0,2%, однако на отдельные продукты питания рост цен сохраняется. В связи с этим Минторговли РК готовит меморандумы о фиксации цен на масло, яйца, мясо птицы и картофель.
Как сообщила первый вице-министр торговли и интеграции Айжан Бижанова, обновленный перечень социально значимых продовольственных товаров вступил в силу с 4 января этого года и уже демонстрирует первые результаты. С начала года индекс цен на продовольственные товары составил +0,2%, что в три раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года (+0,7%).
Положительная динамика зафиксирована по товарным позициям, ранее не охваченным государственным ценовым регулированием.
С начала года снижение цен отмечается по молочной продукции: сметана - на 0,2%, молоко - на 0,3%, сыры - на 0,6%. В плодоовощной подгруппе наблюдается снижение цен на помидоры - на 1%, огурцы - на 3,7%, яблоки - на 1,5%. Также отмечается снижение цен на другие продовольственные товары, включенные в расширенный перечень - рис, чай, отдельные виды мясной и рыбной продукции.
На заседании отмечено, что расширение перечня социально значимых продовольственных товаров носит временный характер и направлено на сглаживание ценовых колебаний на продовольственном рынке. По мере стабилизации ситуации перечень будет поэтапно возвращен к базовым 19 позициям.
В то же время сохраняется рост цен на отдельные продукты питания - подсолнечное и сливочное масло, творог. Удорожание связано преимущественно с импортной продукцией, а также внешней ценовой конъюнктурой. По данным ФАО, по итогам 2025 года средний индекс мировых цен на растительные масла составил 161,6 пункта, что на 17,1% выше уровня предыдущего года и стало максимальным значением за последние три года на фоне ограниченного мирового предложения.
В целях сдерживания цен на внутреннем рынке Министерством торговли и интеграции прорабатывается меморандум с Национальной ассоциацией переработчиков масличных культур, предусматривающий фиксацию отпускных цен на продукцию в этом году. Аналогичные договоренности прорабатываются с отечественными производителями по яйцу, мясу кур, соли и картофелю", - сообщили в правительстве.
Отдельно рассмотрена ситуация с ростом цен на социальный хлеб в Туркестанской области. Из трех пекарен региона повышение допустила одна - в связи с ростом производственных затрат и нехваткой удешевленной муки. В настоящее время ситуация стабилизирована, цена снижена. Вице-премьер поручил Продкорпорации совместно с АО НК КТЖ провести оперативный анализ обеспеченности регионов льготной мукой и при необходимости обеспечить бесперебойные поставки удешевленного зерна.
Цены на овощную продукцию и яблоки в целом остаются стабильными. Отпускная цена на картофель в январе удерживается в диапазоне 150-170 тенге за килограмм, что соответствует предельным уровням, установленным меморандумом между Министерством торговли и интеграции и Союзом картофелеводов.
При этом экспорт картофеля и моркови продолжает увеличиваться, что оказывает дополнительное давление на внутренний рынок. В этой связи для стабилизации цен в регионах начато разбронирование овощей из стабилизационных фондов.
По данным Министерства сельского хозяйства, из сформированных запасов в объеме 247 тыс. тонн реализовано 35,8 тыс. тонн. В ряде регионов отмечается недостаточная активность по продаже продукции по доступным ценам. В этой связи заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин поручил акиматам до конца февраля обеспечить реализацию основного объема запасов прошлогоднего урожая.
Министерству торговли и интеграции совместно с QazTrade поручено с начала марта обеспечить поставки раннего урожая из соседних стран. До конца года по стране планируется проведение порядка 6 тыс. сельскохозяйственных ярмарок.
Кроме того, вице-премьер поручил актуализировать план мероприятий по стабилизации цен с учетом текущей ценовой динамики.
16.01.2026, 15:15
В Казахстане снизили стоимость заправки "в крыло" для иностранных самолетов
Стоимость реализации авиатоплива снижена до 1 тыс. долларов США за тонну в казахстанских аэропортах
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В соответствии с поручением президента Касым-Жомарта Токаева по развитию международных аэрохабов для обеспечения прозрачности, стабильных поставок и доступной стоимости авиатоплива в 2026 году национальная компания "КазМунайГаз - Аэро" приступила к заправке авиакомпаний "в крыло" в крупнейших аэропортах Алматы и Астаны, сообщили в Министерстве транспорта Казахстана.
Компании "КазМунайГаз - Аэро" обеспечен прямой доступ к инфраструктуре аэропортов, в том числе региональных.
В результате принятых мер стоимость реализации авиатоплива снижена до 1 тыс. долларов США за тонну в казахстанских аэропортах, и по обновленной цене уже заправлены (самолеты. - Прим. ред.) авиакомпании Turkish Airlines, Fly Dubai, Air Cairo, Somon Air, AJet, Pegasus Airlines, Red Sea Airlines, One Air, Hungary Airlines, Fly Meta", - рассказали в министерстве.
Отмечается, что "КазМунайГаз - Аэро" планирует наращивать объемы заправок без посредников напрямую авиакомпаниям, в связи с чем ожидается дальнейшее поэтапное снижение стоимости авиатоплива.
По данным ведомства, на сегодня в сопредельных государствах, где оперируют казахстанские авиакомпании, цены варьируются от 1200 до 1300 долларов США.
Вместе с тем в 17 аэропортах Казахстана действует режим "открытое небо", предусматривающий снятие ограничений по количеству рейсов и пунктам направления. Также режим предоставляет право иностранным авиакомпаниям выполнять полеты в РК с использованием пятой степени свободы воздуха.
Указанные меры поспособствуют укреплению в авиационной отрасли лидирующих позиций в регионе и развитию транзитного потенциала страны", - пояснили в Минтрансе.
Ранее президент Токаев отметил, что недостаток авиационного топлива может негативно сказаться на развитии авиахабов в стране и поручил поручил правительству рассмотреть вопрос строительства нового аэропорта в столице и нового нефтеперерабатывающего завода.
Напомним, Казахстан готовит масштабную модернизацию аэропортов Астаны и Алматы. Токаев поручил активнее использовать авиаперевозки для бесперебойной поставки сельхозпродукции на экспортные рынки.
16.01.2026, 14:34
В Казахстане транзит грузов по железнодорожным путям вырос до 33 млн тонн
Фото: КТЖ
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления национальной компании "Қазақстан темір жолы" Талгат Алдыбергенов доложил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности компании за 2025 год и планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
В частности, президенту было доложено, что тарифный грузооборот вырос на 10% и составил 289 млрд тонно-километров. Объемы перевозок увеличены на 5,5%, до 320 млн тонн. Экспортные перевозки превысили 89 млн тонн. Транзит грузов вырос более чем на 20% и составил 33 млн тонн.
Также главе государства была представлена информация, что по введенным в эксплуатацию в 2025 году вторым путям на участке Достык - Мойынты перевезено 6 млн тонн грузов, или более 100 тыс. вагонов. Кроме того, открыто рабочее движение по обводной линии железнодорожного узла станции Алматы.
Касым-Жомарт Токаев был проинформирован, что в целях обеспечения безопасности, эффективности и прозрачности деятельности компании на всех уровнях реализуются цифровые проекты, в том числе с применением искусственного интеллекта.
Введен институт наставничества, завершено формирование молодежного кадрового резерва. Президент отметил важность решения вопросов социального характера и поддержал инициативу по строительству доступного жилья для железнодорожников", - говорится в сообщении.
Глава государства поручил продолжить работу по трансформации АО "НК "ҚТЖ", укреплению сотрудничества с крупными иностранными компаниями, внедрению цифровых решений и расширению инфраструктуры для развития мультимодальной логистики.
Ранее сообщалось, что объем автоперевозок грузов с Китаем ежегодно увеличивается более чем в 2 раза.
16.01.2026, 12:29
Когда банки начнут передавать налоговикам данные по мобильным переводам казахстанцев
Фото: Depositphotos
Астана. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов рассказали, когда банки начнут передавать налоговикам данные по мобильным переводам казахстанцев, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
В частности, по данным Комитета государственных доходов, первые сведения от банков о физических лицах, подпадающих под установленные критерии по мобильным переводам, поступят в налоговые органы до 15 апреля 2026 года по итогам первого квартала.
Критерий работает так: все поступления на личные счета мониторятся банками. В течение трех последовательных месяцев должны быть переводы от 100 и более разных лиц. Плюс ко всему общая сумма поступлений за эти три месяца должна превышать один миллион тенге. Если все эти критерии соблюдаются, банки оповещают налоговые органы", - пояснил Ерканат Шынберген.
Если окажется, что счет все же использовался для личных нужд, а не для предпринимательской деятельности, человек легко сможет это подтвердить, отмечает tengrinews.kz.
Мы мгновенно меры не принимаем: анализируем, рассматриваем вопрос о наличии регистрации в качестве ИП, о полноте уплаты налогов. Плюс ко всему меры мы принимаем через уведомления по результатам камерального контроля. То есть в рамках этого уведомления налогоплательщик вправе дать пояснение и подтвердить, что счета были использованы для личных нужд, а не предпринимательской деятельности", - добавил Ерканат Шынберген.
Напомним, в Казахстане вступил в силу новый Налоговый кодекс.
16.01.2026, 10:38
КМГ перенаправил порядка 300 тыс. тонн нефти в декабре из-за ограничений на КТК
Фото: КМГ
Актау. 16 января. KAZAKHSTAN TODAY - В конце прошлого года в связи с ограничениями поставок казахстанской нефти через систему Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) была проведена работа по перенаправлению нефти по другим экспортным маршрутам через систему АО "КазТрансОйл" (КТО), сообщили в пресс-службе КМГ.
Объем нефти порядка 300 тыс. тонн был перенаправлен по системе КТО для дальнейшей поставки в экспортном направлении (Германия, Китай, Баку - Тбилиси - Джейхан, через порты Новороссийск и Усть-Луга). В январе 2026 года, с учетом сохраняющихся ограничений по приему нефти со стороны КТК, мероприятия по перенаправлению будут продолжены", - проинформировали в компании.
Кроме того, продолжается работа по дополнительным маршрутам транспортировки казахстанской нефти.
По итогам 2025 года наблюдается динамика роста поставок казахстанской нефти в Германию (НПЗ Шведт). Объем составил 2,1 млн тонн. В 2026 году ожидается увеличение объемов до 2,5 млн тонн нефти.
Поставки казахстанской нефти c порта Актау в направлении Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД) составили 1,3 млн тонн. Ожидаемый объем на 2026 год - до 1,6 млн тонн нефти.
Также сохраняется стабильная транспортировка казахстанской нефти в экспортном направлении в Китайскую Народную Республику. По итогам 2025 года в КНР экспортировано 1,1 млн тонн нефти.
Напомним, 29 ноября 2025 года в результате атаки безэкипажными катерами в акватории морского терминала КТК получило значительные повреждения выносное причальное устройство КТК ВПУ-2. Погрузочные и иные операции были прекращены, танкеры отведены за пределы акватории КТК.
В Министерстве энергетики РК заявили, что подобные действия в отношении сугубо гражданских объектов критической инфраструктуры являются недопустимыми, а также сообщили о рассмотрении использования альтернативных маршрутов экспорта нефти.
Казахстан потерял 480 тысяч тонн нефти в результате атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, сообщил министр энергетики.
МИД Казахстана выразил протест из-за атаки на инфраструктуру КТК.
13 января 2026 года на терминале КТК танкер с казахстанской нефтью подвергся атаке беспилотников.
Каспийский Трубопроводный Консорциум объединяет крупнейшие предприятия ТЭК России, США, Казахстана, и ряда стран Западной Европы.
КТК обеспечивает транспортировку нефти с трех крупных казахстанских месторождений: Тенгиз, Кашаган, Карачаганак. Объем перевалки в 2024 году составил около 63 млн тонн нефти, при этом около 74% указанного объема приходится на долю зарубежных грузоотправителей, среди которых наиболее крупными являются "Тенгизшевройл" ("Шеврон"), "ЭксонМобил", "КазМунайГаз", "Эни", "Шелл".
