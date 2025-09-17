Годовая инфляция ускорилась в 17 регионах Казахстана

Для стабильности на рынке ГСМ в период ремонта заводом принимаются все необходимые меры по формированию достаточных запасов продукции

Атырау. 16 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 по 25 октября Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет закрыт на плановый ремонт, - С 1 по 25 октября Атырауский нефтеперерабатывающий завод будет закрыт на плановый ремонт, сообщили в пресс-службе АО "НК "КазМунайГаз".





В рамках плановых работ проведут технические освидетельствования и экспертизы для оборудования. Кроме того, на различных установках будет произведена замена более 316 тонн катализатора.





Ключевой и наиболее сложной операцией станет замена конусных днищ реакторов установки замедленного коксования, для которой на заводе монтируются два уникальных крана грузоподъемностью 750 тонн каждый. В ходе ППР на реакторах также будет установлена инновационная система предиктивной диагностики для повышения надежности оборудования в будущем", - отметили в КМГ.





В целом для выполнения работ будет привлечено 1880 специалистов и 62 единицы спецтехники.





С целью поддержания стабильности на внутреннем рынке ГСМ и обеспечения отгрузки нефтепродуктов в период ремонта, заводом принимаются все необходимые меры по формированию достаточных запасов товарной продукции. За восемь месяцев 2025 года были перевыполнены планы по выпуску дизельного топлива (+15%) и авиатоплива (+13%).





В стратегические задачи развития АНПЗ входит увеличение годовой переработки до 6,1 млн тонн и продление межремонтного периода до 36 месяцев, добавили в пресс-службе нацкомпании.