Инфляция в Казахстане в августе ускорилась до 12,2%

Астана. 4 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Инфляция в Республике Казахстан в августе 2025 года за год составила 12,2% (в июле 2025 года - 11,8%), за месяц - 1% (в предыдущем месяце - 0,7%), - Инфляция в Республике Казахстан в августе 2025 года за год составила 12,2% (в июле 2025 года - 11,8%), за месяц - 1% (в предыдущем месяце - 0,7%), сообщает Бюро национальной статистики.





Цены на платные услуги за год выросли на 15,3% (в июле 2025 года - 14,9%), продовольственные товары - на 11,7% (в июле 2025 года - 11,2%), непродовольственные товары - на 9,7% (в июле 2025 года - 9,5%).





По данным статведомства, наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (4,7 процентного пункта), жилищные услуги (2 процентных пункта), здравоохранение (1,5 процентного пункта).





За месяц уровень цен платных услуг повысился на 1,4%, непродовольственных товаров - на 1%, продовольственных товаров - на 0,5%.





Из продуктов питания снижение цен отмечено на лук репчатый на 25,9%, картофель - на 21,9%, морковь - на 16,5%, свеклу - на 13,8%, помидоры - на 13,7%, виноград - на 11,9%, капусту - 7,6%, бананы - на 4,1%. Повышение цен наблюдается на шоколад на 3,8%, кофе, лимоны - по 2,6%, сливки - на 1,4%", - говорится в сообщении .





Из непродовольственных товаров в августе кухонные плиты подешевели на 6,3%, холодильники - на 2,6%. Ювелирные изделия и часы подорожали на 1,6%, товары личного пользования - на 0,8%.





Цены на услуги воздушно-пассажирского транспорта снизились на 11,3%, а стоматологические услуги, напротив, подорожали на 1%.





В годовом исчислении инфляция в августе 2025 года составила 12,2%.





В годовом выражении рис подешевел на 8,5%, курага - на 3,4%, крупа гречневая - на 2,5%. Сухофрукты и орехи подорожали на 2,3%. Среди непродовольственных товаров цены снизились на морозильники на 24,5%, электрочайники - на 25,7%.





Уровень цен на столовые приборы вырос на 5,9%, гладильные доски - на 5,8%, электромясорубки - на 3,1%.





По сравнению с августом 2024 года цены на услуги по ремонту обуви повысились на 9,4%, по обслуживанию и ремонту жилых помещений - на 7,1%. Услуги тренажерных залов подорожали на 9,3%, бассейнов - на 10%.