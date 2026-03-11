10.03.2026, 21:04 15366
"КазТрансОйл" продлевает перекачку нефти по магистральным трубопроводам на внутренний рынок до конца 2026 года
Фото: КазТрансОйл
Рассказать друзьям
Астана. 10 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Совместным приказом Министерство энергетики Республики Казахстан и Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан внесены изменения в инвестиционную программу КазТрансОйл по перекачке нефти на внутренний рынок по магистральным трубопроводам на 2021-2025 годы, сообщает Zakon.kz.
Согласно документу, сроки реализации ряда проектов, запланированных на 2025 год, перенесены до 31 декабря 2026 года. Речь идет о реконструкции здания в поселке Умирзак под лаборатории Центра исследований и разработок компании, а также модернизации системы линейной телемеханики на отдельных участках нефтепроводов "Узень - Атырау - Самара" и "Прорва - Кульсары".
Приказ действует с 27 февраля 2026 года.
новости по теме
09.03.2026, 12:12 123961
Цены на нефть Brent взлетели до $119 за баррель на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 9 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Цены на нефть достигли $119,5 за баррель Brent из-за обострения геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE выросла на 28,92% - до $119,5 за баррель по данным на 05.33 мск. Нефть марки Brent торгуется на этом уровне впервые с 17 июня 2022 года, сообщает РБК.
Позднее динамика нефтяных котировок замедлилась. По состоянию на 07.25 мск цена майского контракта прибавляла 25,16% и находилась на отметке $116,01.
Позднее FT сообщила, что страны "большой семерки" обсудят возможное экстренное высвобождение запасов нефти в координации с Международным энергетическим агентством (МЭА). Издание отмечает со ссылкой на источники, что о такой мере с целью стабилизации цен попросили три страны, включая США. 32 страны-участницы МЭА держат стратегический запас нефти в рамках коллективной системы чрезвычайных мер, разработанной на случай энергетического кризиса. Как говорит один из собеседников FT, чиновники США считают достаточным совместное высвобождение 300-400 млн баррелей (25-30% от общего резерва в 1,2 млрд баррелей). Совещание запланировано на 9 марта в 08.30 по нью-йоркскому времени.
После публикации этой новости котировки Brent еще сильнее ушли вниз и по состоянию на 09.12 мск находятся на отметке $106,92 (+15,35% к закрытию предыдущей торговой сессии).
Нефтяные котировки взлетели из-за конфликта, в который оказались вовлечены около десятка стран с тех пор, как 28 февраля США и Израиль начали свою военную операцию против Ирана. В ответ на операцию Израиля и США Иран начал волну ракетных ударов и атак беспилотников, нацеленных на американские базы в странах Персидского залива. После начала военной операции Ормузский пролив, через который проходило около 20% мировой нефти, был перекрыт. Конфликт распространился на ключевые нефтедобывающие регионы Ближнего Востока.
Ормузский пролив - ключевой элемент логистики не только для Ирана, но и для Бахрейна, Ирака, Катара, Кувейта, Саудовской Аравии и ОАЭ. По данным Kpler, через него проходило 13,4 млн баррелей в день. В наибольшей степени от этих поставок зависят страны Азиатско-Тихоокеанского региона - 46% их импорта нефти приходилось на страны Персидского залива.
С начала марта цены на нефть взлетели более чем на 60%. Главный аналитик компании Global Risk Management Арне Расмуссен считает, что рынок недооценил вероятную продолжительность военного конфликта, и добавил, что по мере того, как трейдеры осознавали риски, возникал "эффект снежного кома".
Катар предупредил, что из-за конфликта страны Персидского залива прекратят экспорт энергоносителей в течение нескольких дней. Министр энергетики Катара Саад Шерида аль-Кааби заявил, что цена на нефть может вырасти до $150 за баррель через две-три недели, если танкеры и другие торговые суда не смогут проходить через Ормузский пролив. Он также допустил рост цен на природный газ до €117 за 1 МВт·ч ($1420 за 1 тыс. куб. м), что почти в четыре раза больше по сравнению с уровнем до начала конфликта на Ближнем Востоке.
Мировая экономика по-прежнему зависит от крупных поставок ближневосточной нефти и природного газа через Ормузский пролив", - рассказал главный экономист JPMorgan Брюс Касман. В краткосрочной перспективе возможен резкий скачок цен до $120 за баррель, за которым последует стабилизация по мере ослабления конфликта, добавил он. В отсутствие четкого и решительного политического урегулирования цены на нефть марки Brent, как ожидается, останутся на повышенном уровне около $80 за баррель до середины года.
Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что цены на сырую нефть и продукты ее переработки, в том числе бензин и дизельное топливо, могут достичь исторического максимума, "если в течение марта объемы поставок через Ормузский пролив останутся на низком уровне". Накануне финансового кризиса 2008 года цена на нефть марки Brent достигла $147,5 за баррель.
Ранее сообщалось, что ОПЕК+ скорректировала объемы добычи на апрель.
06.03.2026, 17:00 327871
С июля казахстанцам станет сложнее получить кредит: в Нацбанке назвали причину
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С июля жителям Республики Казахстан будет сложнее взять кредит, сообщил в ходе брифинга председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
К июлю этого мы должны разработать два коэффициента - КНД и КДД. Оба касаются способности любого заемщика обслуживать свой долг. Мы не можем сделать так, чтобы человеку, у которого заранее нет доходов, а банк ему дает кредит. И потом он сколько может платит, потом не может платить, банк из него выбивает эти кредиты. Это плохая ситуация с экономической, финансовой, социальной точек зрения (...) Для этого существуют макрофункциональные нормативы, которые мы хотим внедрить. Они есть сейчас, но на других уровнях. Мы хотим их больше перенастроить, сделать более тонкую настройку, чтобы они зависели от дохода", - заявил Тимур Сулейменов.
Он также пояснил, почему важно иметь чистый доход.
Тот доход по договору, который проходит по ФСМС, по пенсионке, это то, что банки видят. Банки будут видеть, что у вас действительно есть поступления, соответственно, вы способны обслуживать хоть потребительский, хоть ипотечный, хоть автокредит. И будут легче выдавать. Если нет чистого дохода, если все в кеше, банки будут менее охотно выдавать такие кредиты. И это правильно, потому что, если ты не видишь источника дохода, ты не должен выдавать кредит", - добавил глава Национального банка.
Напомним, казахстанцы задолжали по кредитам около 23 трлн тенге.
06.03.2026, 16:10 328971
В Казахстане сформировали портфель национального крипторезерва в $350 млн
Фото: unsplash.com
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане Национальный банк из золотовалютного резерва в размере $350 млн сформировал портфель национального крипторезерва, сообщил в ходе брифинга председатель Нацбанка Тимур Сулейменов.
Мы видим, что крупнейшие инвестиционные дома, многие суверенные фонды и даже правительства начинают инвестировать в криптоактивы. Поэтому мы не должны оставаться в стороне. Мы соответствующее решение правления приняли, по-моему, в ноябре прошлого года, сформировали портфель. На первом этапе три источника", - заявил глава Нацбанка.
По его словам, из золотовалютных резервов уже сформировали портфель до 350 млн долларов.
Это не только криптовалюта сама, даже не сколько криптовалюта (...) Это акции высокотехнологичных компаний, связанных с криптовалютами... Это индексы, фонды и другие инструменты, у которых есть схожий характер динамики с криптоактивами", - добавил Тимур Сулейменов.
Ранее сообщалось, что из Нацфонда Казахстана инвестируют $1 млрд в высокотехнологичные сектора экономики.
06.03.2026, 13:36 339641
Впервые с июля 2024 года цена нефти Brent превысила $86
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила $86 за баррель впервые с 12 июля 2024 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
По итогам торгов стоимость Brent росла на 5,85%, до $86,16 за баррель.
Позже стоимость Brent замедлила рост до $85,61 за баррель (+5,17%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года находился на уровне $81,26 за баррель (+8,84%), сообщает издание.
Ранее сообщалось, что рынок нефти отреагировал резким ростом на сообщения о военной операции США и Израиля против Ирана, начавшейся 28 февраля, и ответных ударах Исламской Республики.
1 марта сообщалось о перекрытии Ираном стратегического Ормузского пролива между Персидским и Оманским заливами. Ормузский пролив считается одним из важнейших морских торговых путей в мире и ключевым для транзита нефти. Примерно пятая часть мировых поставок нефти и газа проходит через него. После этого аналитики заявили, что ожидают резкого роста цены на нефть на торгах.
2 марта котировки впервые за 8 месяцев подскочили выше $80 за баррель.
Напомним, в прогнозе социально-экономического развития Казахстана на ближайшие годы предполагается курс 540 тенге за доллар, а цена на нефть 60 долларов за баррель.
06.03.2026, 09:44 350591
Казахстан продлевает запрет на вывоз скота и ограничивает импорт куриных яиц
Фото: правительство
Рассказать друзьям
Астана. 6 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании межведомственной комиссии по вопросам внешней торговли и участия в международных экономических организациях (МВК), прошедшем в правительстве под председательством заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Серика Жумангарина, рассмотрен ряд ключевых вопросов, влияющих на продовольственную и экономическую безопасность страны, сообщили в правительстве.
На заседании приняли решение не вводить запрет на экспорт картофеля.
С учетом значительной стабилизации цен на внутреннем рынке и наличия достаточных запасов принято решение о нецелесообразности введения временных ограничений на экспорт картофеля", - уточнили в правительстве.
Кроме того, требования к экспортерам говядины для получения квоты будут смягчены.
Действующий механизм распределения квот предусматривает ряд требований, включая наличие собственной откормочной площадки не менее чем на 5 тыс. голов и собственного мясокомбината. При принятии решения участники МВК также приняли во внимание комплексный план развития животноводства, утвержденный правительством. Документ предусматривает увеличение поголовья крупного рогатого скота с 7,9 млн до 12 млн голов, а также расширение экспортного потенциала и открытие новых рынков сбыта казахстанской говядины. Министерство сельского хозяйства внесет соответствующие изменения в действующие правила распределения квот", - пояснили в правительстве.
В то же время в целях сохранения маточного поголовья и обеспечения отечественных перерабатывающих предприятий сырьем принято решение о продлении запрета на вывоз из Казахстана маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также бычков КРС, в том числе в государства - члены ЕАЭС.
Также принято решение о введении сроком на шесть месяцев запрета на импорт куриных яиц, в том числе из стран ЕАЭС.
В настоящее время в Казахстане действует 70 птицефабрик, из них 34 - яичного направления, 29 - мясного и 7 - племенной репродукции. По итогам 2025 года производство куриных пищевых яиц увеличилось на 2,4% и составило 4568,5 млн штук. Обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства достигает 98%. Соответствующий приказ будет принят Министерством сельского хозяйства", - пояснили в кабмине.
Также рассмотрен вопрос о целесообразности введения запрета на импорт из третьих стран комплектующих для железнодорожного подвижного состава и элементов железнодорожного полотна. В ходе обсуждения были заслушаны позиции отечественных производителей комплектующих, производителей локомотивов и потребителей, в том числе АО "КТЖ".
По итогам обсуждения принято решение о нецелесообразности введения ограничений на импорт. Вместе с тем АО "Казакстан темiр жолы" поручено обеспечить приоритет закупок комплектующих для железнодорожного подвижного состава и элементов железнодорожного полотна у отечественных производителей.
05.03.2026, 17:51 384721
Запрета на работу самозанятых по найму не будет - КГД
В Казахстане могут проверить случаи перевода сотрудников в статус самозанятых
Рассказать друзьям
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления администрирования специальных налоговых режимов Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Ерканат Шынберген 5 марта 2026 года заявил о возможности проверки случаев, когда сотрудников выводят из штата и переводят в статус самозанятых.
В кулуарах национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Шынберген прокомментировал слухи о том, что готовятся поправки, запрещающие самозанятым работать по найму, сообщает Zakon.kz.
Запрета не будет, и мы не рассматриваем такого варианта", - ответил руководитель управления журналистам.
При этом он отметил, что с начала года значительное число граждан зарегистрировались как самозанятые и сейчас КГД ведет анализ данных, чтобы выявить случаи возможного нарушения законодательства.
Вопрос в том, кому самозанятый оказывает услуги. Если он работает для одного работодателя или постоянно выполняет обязанности работника, возникают вопросы. Мы анализируем, кто начал неправомерно применять этот режим. На это реагировать мы не можем", - объяснил Шынберген.
Он уточнил, что существует "тонкая грань" между налогообложением работников и самозанятых.
Если человек оказывает услуги только одному лицу или компании на постоянной основе, это признаки трудовых отношений и нарушение закона. Если же он фрилансер и работает с разными заказчиками, вопросов нет", - резюмировал Ерканат Шынберген.
С 1 января 2026 года в Казахстане введен новый специальный налоговый режим (СНР) для самозанятых, предусмотренный обновленным Налоговым кодексом. Он предназначен для физических лиц, которые работают на себя, не являются индивидуальными предпринимателями и не используют наемных работников, при этом получают доход не выше установленного порога (до 300 МРП в месяц, примерно 1,3 млн тенге). Постановлением правительства был утвержден перечень из 40 видов деятельности, по которым разрешено применять специальный налоговый режим для самозанятых.
По данным Комитета государственных доходов Министерства финансов, 346 тыс. граждан применяют режим для самозанятых, из них около 265 тыс. - новые участники, которые ранее работали в неофициальной занятости и теперь легализовали деятельность.
05.03.2026, 15:38 389316
Shell Kazakhstan проведет геологоразведку на участке "Жанатурмыс" до 2032 года
Минэнерго РК и Shell Kazakhstan подписали контракт
Рассказать друзьям
Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК и компания "Шелл Казахстан" подписали контракт на проведение геологоразведочных работ на участке "Жанатурмыс", расположенном в Актюбинской области. Документ подписали вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров и старший вице-президент и председатель концерна "Шелл" в Казахстане Сюзанн Куган, сообщили в Минэнерго.
Контракт предусматривает осуществление сейсморазведки, сбор данных и проведение технической оценки в соответствии с действующими нормативными требованиями и при условии получения необходимых регуляторных разрешений.
Данный проект способствует формированию долгосрочной ресурсной базы углеводородов в целях укрепления энергетической безопасности страны и стимулирования устойчивого экономического роста", - отметил вице-министр энергетики РК Ерлан Акбаров.
Участок "Жанатурмыс" площадью 1377 квадратных километров расположен в одном из наиболее перспективных нефтегазовых бассейнов Казахстана и представляет собой значимый потенциал для дальнейшего наращивания геологоразведочных работ в стране. Рабочая программа включает проведение 3D сейсмических исследований и потенциальное бурение глубокой разведочной скважины.
С учетом масштабов и технической сложности проекта срок действия контракта установлен до 2032 года. Реализация проекта будет осуществляться в рамках условий улучшенного модельного контракта. На протяжении срока действия контракта компания "Шелл" направит не менее 100 млн тенге на финансирование социально экономического развития региона, где расположен сам участок", - проинформировали в министерстве.
В ведомстве добавили, что в сфере недропользования на сегодня действует 321 контракт на разведку и добычу углеводородов.
Ранее сообщалось, что государство планирует направить около 240 млрд тенге (порядка $500 млн) на геологоразведку в ближайшие три года. Средства будут направлены на детальное изучение недр, в том числе проведение геологической съемки масштаба 1:50 000 на площади около 100 тыс. квадратных километров с ежегодным охватом около 30 тыс. квадратных километров перспективных территорий.
Одновременно растут и инвестиции со стороны недропользователей. По данным Министерства энергетики, в 2023 году на геологоразведку было направлено около 150 млрд тенге, в 2024 году - порядка 160 млрд тенге, а за девять месяцев 2025 года - около 80 млрд тенге.
05.03.2026, 11:05 417451
Halyk и Visa объявили о предстоящем запуске 5 юбилейной волны She’s Next в Казахстане
Фото: Visa
Рассказать друзьям
Алматы. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии Международного женского дня Halyk и Visa сообщили о предстоящем запуске юбилейной, пятой волны глобальной инициативы She’s Next в Казахстане, направленной на поддержку и развитие женского предпринимательства.
С 2021 года в инициативе приняли участие более 40 тысяч женщин из Казахстана и Центральной Азии. В прошлом году для участия в четвертой волне She’s Next зарегистрировалось более 16 тысяч предпринимательниц, 2 тысячи из которых представили свои бизнес-планы на оценку экспертной комиссии. В финал прошли 30 участниц с лучшими проектами.
Финалистки собрались в Алматы для участия в двухдневном бизнес-интенсиве She’s Next Camp. Программа первого дня включала образовательные лекции от ведущих казахстанских предпринимательниц, групповые менторские сессии и развлекательную программу. Во второй день финалистки представили свои проекты перед жюри, в состав которого вошли представители Halyk, Visa, бизнес-сообщества и креативной индустрии. По итогам защиты проектов были определены и награждены семь победительниц, получивших гранты на развитие бизнеса.
Сегодня женское предпринимательство является одним из ключевых драйверов экономического роста. Женщины активно развивают торговлю, сферу услуг, бьюти-индустрию, общественное питание, образовательные проекты, а также экологичные и социальные инициативы. Все чаще они создают устойчивые, технологичные и ориентированные на сообщество компании, укрепляя экономику регионов. По данным Министерства национальной экономики, на декабрь 2025 года в Казахстане зарегистрировано более 1 млн женщин - руководителей малого и среднего бизнеса, что составляет 48,1% от общего числа МСБ .
Инициатива She’s Next уже помогла тысячам женщин получить знания, менторскую поддержку и финансирование. В юбилейной пятой волне Halyk и Visa расширяют возможности для предпринимательниц, добавляя новую категорию "Инклюзивный бизнес" к уже привычным "Начинающий бизнес", "Действующий бизнес" и "IT-бизнес". Это позволит еще большему числу женщин из разных сфер претендовать на гранты.
Для Halyk поддержка женского предпринимательства не разовая инициатива, а системная стратегия развития экономики. Сегодня почти половина малого и среднего бизнеса в Казахстане возглавляется женщинами, и за каждым таким проектом стоят новые рабочие места, устойчивые региональные сообщества и социальная ответственность. Партнерство с Visa в рамках She’s Next позволяет объединить образование, менторство и доступ к финансированию в единую экосистему возможностей. За последние годы сотни предпринимательниц получили льготное кредитование и грантовую поддержку, что дало импульс масштабированию их проектов. В юбилейной, пятой волне мы расширяем программу, добавляя категорию "Инклюзивный бизнес", чтобы еще больше женщин могли реализовать свои идеи и внести вклад в развитие экономики страны. Наша задача как крупнейшего банка - не просто финансировать, а создавать условия, при которых талант, профессионализм и предпринимательская смелость получают реальный ресурс для роста. Мы верим, что инвестиции в женщин-предпринимателей - инвестиции в устойчивое будущее Казахстана", - отметила председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова.
Глобальная инициатива She’s Next c 2019 года объединяет предпринимательниц по всему миру, в том числе в Казахстане. В партнерстве с Halyk мы уже четвертый год создаем возможности для роста и развития проектов участниц через образование, практические навыки и финансовую поддержку. За предыдущие годы 14 победительниц выиграли гранты на общую сумму 46,5 млн тенге, что позволило им запускать и масштабировать свои бизнесы. В этом году мы запускаем юбилейную пятую волну с новыми категориями и форматами, чтобы каждая предпринимательница могла получить практическую пользу от участия и уверенно двигаться к успеху", - подчеркнул Санжар Сулейманов, вице-президент, региональный менеджер Visa в Казахстане и Центральной Азии.
Приглашаем всех предпринимательниц, а также тех, кто только мечтает о своем бизнесе, подписаться на наш официальный Telegram-канал She's Next и социальные сети Halyk и Visa, чтобы быть в курсе новостей и первыми узнать о старте юбилейной, пятой волны инициативы в Казахстане.
О компании Visa
Visa (NYSE: V) - мировой лидер индустрии цифровых платежей. Visa обрабатывает платежные транзакции между потребителями, бизнесом, финансовыми и правительственными организациями в более чем 200 странах и территориях. Наша миссия - объединить мир с помощью инновационной, удобной, надежной и безопасной платежной сети, чтобы способствовать благополучию потребителей и процветанию бизнеса и экономики. Мы убеждены, что расширение доступа для всех в экономике помогает росту благосостояния людей по всему миру и станет основой для глобального движения денег в будущем. Узнайте больше на Visa.
Информация о Halyk
Справочная информация
Halyk - крупнейший банк Казахстана с совокупными активами более 20 трлн тенге. На долю банка приходится более 50% кредитования реального сектора экономики РК. У Halyk Bank одна из крупнейших клиентских баз, которая обслуживается через цифровые каналы и филиальную сеть из более чем 540 отделений по всей стране. Кроме того, Halyk Bank осуществляет свою деятельность в Грузии и Узбекистане. Halyk Bank имеет самые высокие кредитные рейтинги среди коммерческих банков без иностранного участия (на инвестиционном уровне: Moody’s - Baa1 / Fitch - BBB- / S&P - BBB-). Halyk Bank активно поддерживает женское предпринимательство: с 2018 года более 600 женщин из разных регионов Казахстана получили льготные кредиты более, чем 7 млрд тенге под 6-8%. Больше информации о банке на сайте halykbank.kz.
Halyk широко известен своей благотворительной деятельностью. За последние 5 лет банк и благотворительный фонд Halyk Тимура Кулибаева направили на социальные проекты по всей стране около 62 млрд тенге.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
10.03.2026, 12:46Казахстанцам могут вновь разрешить использование пенсионных на лечение зубов 10.03.2026, 12:5051896В аэропорту Астаны из-за непогоды отменены и задерживаются рейсы 10.03.2026, 10:3349961В Казахстане утвердили правила присвоения регистрационных номеров на электросамокаты 10.03.2026, 10:5048521С начала эвакуации из стран Ближнего Востока возвращены 8585 казахстанцев 10.03.2026, 14:3042371МИД: Дипломаты Казахстана провели ряд встреч за рубежом 05.03.2026, 11:05417291Halyk и Visa объявили о предстоящем запуске 5 юбилейной волны She’s Next в Казахстане 06.03.2026, 20:20413591В МИД Казахстана состоялось торжественное собрание по случаю Международного женского дня 06.03.2026, 19:37404191В акимате Алматы объяснили, почему жители "Абайских дач" не могут стать полноценными горожанами 05.03.2026, 15:38387456Shell Kazakhstan проведет геологоразведку на участке "Жанатурмыс" до 2032 года 05.03.2026, 17:51382861Запрета на работу самозанятых по найму не будет - КГД 20.02.2026, 13:051451791В Кыргызстане при поддержке ЕАБР, ПРООН и ОБСЕ разработают программу развития МСП до 2030 года 24.02.2026, 18:561069596ЕАБР: Мы открыты для расширения инвестиционного сотрудничества с турецкими компаниями 25.02.2026, 16:30984896Опубликовано издание шариатских стандартов AAOIFI на русском языке 16.02.2026, 16:45516671Нет необходимости в получении разрешения - ДЧС о развлекательной площадке близ кладбищ в Алматы 20.02.2026, 16:35489306Нелегально работавшие в Корее казахстанцы могут выехать из страны без штрафов до конца февраля
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
В Алматы катастрофическая ситуация в результате многократного превышения количества автотранспорта из-за транзитных иногородних автомобилей. Целесообразен ли запрет на отопление домов и других объектов углем, дровами, а также твердым и жидким топливом в газифицированных районах Алматы при сохраняющемся избытке иногороднего транспорта?