Китай вложил в экономику Казахстана $27 млрд
Пекин. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Китай вложил в нашу экономику 27 миллиардов долларов. Об этом заявил президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Казахско-Китайского делового совета в Пекине, сообщила пресс-служба Акорды.
Это очень хороший показатель. Уверен, он будет только расти. В Казахстане успешно работают более шести тысяч предприятий с китайским капиталом, включая такие мощные по мировым меркам корпорации, как CNPC, CITIC, SINOPEC, HUAWEI. Широко представлен не только крупный, но и средний бизнес", - сказал президент.
Глава государства выразил уверенность в том, что данное заседание будет всецело содействовать дальнейшему расширению связей между бизнес-сообществами наших стран.
Хочу отметить, что Казахстан динамично развивается. Наша экономика - самая крупная в Центральной Азии. Экономика страны показывает ежегодный уверенный рост. Ожидается, что к концу года ВВП превысит 300 миллиардов долларов. Во многом это результат диверсификации экономики, улучшения инвестиционного климата и других комплексных мер. Это достигнуто в том числе благодаря успешному сотрудничеству с Китаем", - сообщил Токаев.
Он отметил, что в Казахстане проводится большая работа по обеспечению надежной защиты прав и интересов инвесторов.
Мы внедряем Национальную цифровую инвестиционную платформу и создали Инвестиционный штаб, который оперативно решает возникающие вопросы и оказывает всестороннюю поддержку инвесторам. В июне этого года во время визита председателя Си Цзиньпина в Казахстан было подписано Соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций. Безвизовый режим между двумя странами также существенно способствует расширению деловых связей. Действительно, наше стратегическое партнерство обладает огромным потенциалом, который необходимо использовать в полной мере", - подчеркнул президент.
Обращаясь к представителям деловых кругов Казахстана и Китая, он обозначил ряд приоритетных направлений дальнейшего сотрудничества.
Первое. Транспорт и логистика. Казахстан как близкий сосед и надежный партнер полностью поддерживает и принимает активное участие в реализации глобальной инициативы председателя Си Цзиньпина "Один пояс, один путь". На долю нашей страны приходится 85% всех континентальных перевозок между Китаем и Европой. Благодаря вводу вторых путей на железнодорожном участке Достык - Мойынты в текущем году пропускная способность транзитного коридора "Китай - Европа" по территории Казахстана возрастет в пять раз", - сказал Токаев.
Глава государства отметил, что Казахстан также всемерно содействует раскрытию потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута. В прошлом году по данному маршруту перевезено 4,5 миллиона тонн грузов, что на 62% больше, чем годом ранее.
Мы продолжим наращивать темпы и на ближайшее время ставим задачу довести данный показатель до 10 миллионов тонн. Поступательно увеличиваются объемы перевозок через наши каспийские порты Актау и Курык. Совместными усилиями введены в эксплуатацию такие крупные инфраструктурные проекты, как казахско-китайский логистический терминал в порту Ляньюньган и сухой порт в Сиане. Безусловно, для китайских компаний использование транспортно-транзитного потенциала Казахстана открывает большие возможности", - сообщил он.
Вторым приоритетом президент назвал взаимодействие в энергетической сфере.
Совместно с компанией Sinopec в Атырауской области начато строительство завода по выпуску полиэтилена. В этот масштабный проект мощностью 1250 тысяч тонн продукции в год будет вложено 7,4 миллиарда долларов. В дальнейшем мы заинтересованы в скорейшей модернизации нефтеперерабатывающего завода в Шымкенте с участием CNPC. В целях развития возобновляемой энергетики мы намерены реализовать ряд проектов с участием ведущих китайских компаний, как China Power International Holding и China Energy. Еще одним важным проектом в энергетической сфере является строительство парогазовой установки в Мангистауской области мощностью 160 МВт совместно с компанией China Huadian Corporation", - сказал Токаев.
Он сообщил, что на переговорах с председателем Си Цзиньпином подробно обсуждались вопросы взаимодействия в атомной отрасли, в том числе планы привлечения китайских технологий и подготовки квалифицированных специалистов.
Договорились о том, что обе страны должны стать стратегическими партнерами в этой сфере. К этой работе мы намерены привлечь компанию CNNC, сегодня я проведу встречу с ее руководством. Отмечу и активную деятельность на нашем рынке корпорации SANY. Хочу выразить благодарность данным компаниям за сотрудничество. Ключевым элементом обеспечения энергетической безопасности нашей страны остается развитие традиционных источников энергии. Считаем, что все совместные проекты в сфере энергетики послужат дальнейшему укреплению нашего взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул президент.
Глава государства также остановился на проектах, направленных на диверсификацию экономики Казахстана. В настоящее время в Казахстане реализуется ряд стратегически значимых проектов с участием крупных китайских компаний, способствующих развитию горнометаллургического комплекса.
В частности, выделю проект компании Fujian Hengwang Investment по строительству в Жамбылской области металлургического завода мощностью три миллиона тонн стали в год. А также проект компании Jiaxin International по переработке вольфрамовой руды на месторождении Богуты в Алматинской области. В строительной индустрии плодотворное сотрудничество налажено с компанией China Glass, реализующей уникальный для Казахстана проект стекольного завода. В ближайшее время в Алматы планируется запуск мультибрендового завода годовой мощностью 120 тысяч единиц по производству автомобилей марок GWM (Great Wall Motor), Chery и Changan. Кроме того, в Алматы будет открыт завод по производству электробусов китайской компании BYD. Эти проекты способствуют диверсификации национальной экономики и расширению перечня экспортоориентированной продукции Казахстана. В целом, таких совместных проектов у нас немало", - сказал он.
Другой приоритетной задачей в выступлении было названо сотрудничество двух стран в агропромышленном секторе.
Китайский рынок представляет для нас огромный интерес. Казахстан обладает всеми ресурсами и потенциалом для ежегодного экспорта до двух миллионов тонн зерна в Китай. Помимо экспорта аграрной продукции, особое значение для нас имеет развитие совместных перерабатывающих производств… Приглашаем китайских партнеров к сотрудничеству в области производства органической и высококачественной животноводческой продукции", - сказал глава государства.