Комплекс по производству компонентов для ветроэнергетики запустили в Жамбылской области

Фото: Акорда

Рассказать друзьям

Тараз. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев, находящийся с официальным визитом в Китае, и первый вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян посредством видео-конференц-связи приняли участие в торжественной церемонии открытия первого пускового комплекса по производству компонентов для ветроэнергетики в Жамбылской области, сообщила пресс-служба Акорды.





Производственная база расположена в СЭЗ "Шелковый путь" в городе Шу. Предприятие будет выпускать гондолы, ступицы, башни и другие ключевые компоненты для ветроэлектростанций. Реализация проекта обеспечит строительство новых ВЭС в Казахстане и внесет весомый вклад в развитие "зеленой" энергетики страны.





Проект стал результатом успешного партнерства АО "Самрук-Қазына" и компании SANY Renewable Energy - крупнейшего мирового производителя оборудования для ветроэнергетики. Это первый подобный завод в Казахстане.