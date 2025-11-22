На капитализацию холдинга "Байтерек" направят 1 трлн тенге в 2026 году

В этом году холдинг доведет общий размер господдержки до 8 трлн тенге

Астана. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Холдинг "Байтерек" получил ключевую роль в реализации новой программы макроэкономической стабилизации на 2026-2028 годы. Документ определяет комплекс мер по макроэкономической стабилизации, снижению инфляции, расширению внутреннего производства и обеспечению устойчивого роста благосостояния граждан, сообщили в пресс-службе холдинга.





С учетом необходимости значительного прироста инвестиций холдинг совместно с банками второго уровня станет основным источником кредитов для реального сектора - как для инвестиционных проектов, так и для новых точек экономического роста и ключевых отраслей экономики.





Правительство продолжит капитализировать холдинг "Байтерек" на сумму 1 трлн тенге в 2026 году, чтобы расширять инвестиционные возможности и поддерживать приоритетные проекты в обрабатывающей промышленности и инфраструктуре. Со своей стороны холдинг будет каждый год привлекать до 7 трлн тенге на финансовом рынке - как из внешних, так и из внутренних источников.





В этом году холдинг доведет общий размер господдержки до 8 трлн тенге. На сегодняшний день холдингом "Байтерек" оказана поддержка субъектам предпринимательства на общую сумму 5,7 трлн тенге. К примеру, из них около 1,7 трлн тенге направлено на поддержку порядка 9,6 тыс. проектов МСБ, а 860,3 млрд тенге - на поддержку 14 тыс. сельхозпроизводителей. В результате было создано около 29 тыс. рабочих мест. Благодаря таким мерам ожидается прирост экономики на 1,3 процентного пункта.





Отмечается, что холдинг будет увеличивать объемы кредитования.





В ближайшие годы холдинг сосредоточится на проактивной инвестиционной работе - поддержке проектов, которые создают новые высокопроизводительные предприятия, увеличивают экспорт и снижают зависимость от импорта, усиливая развитие экономики. В результате будет сформирован пул из 15-20 крупнейших инвестиционных проектов в таких отраслях как ГМК, машиностроение, нефтегазохимия и химия, энергетика, туризм и пищевая промышленность, обеспечивающих наибольший мультипликативный эффект и способных существенно повлиять на качественное развитие отраслей и регионов", - сообщили в пресс-службе.





В агросекторе планируется активизация финансирования проектов по глубокой переработке продукции АПК. Это позволит увеличить долю переработанной продукции в АПК на 70%. Ежегодно в стране будут запускаться более 100 новых инвестиционных проектов и производств в перерабатывающей отрасли АПК.





Для активизации инвестиционной деятельности в холдинге будет создано единое инвестиционное окно - механизм, который позволит на одном месте проводить отбор проектов, правильно их структурировать, привлекать инвесторов, а также обеспечивать полное сопровождение и контроль хода выполнения.





При этом холдинг продолжит и расширит поддержку малого и среднего бизнеса. Для этого будут активнее использоваться гарантии по кредитам, а финансирование будет направляться на самые важные и нужные направления.





Особое внимание уделят проектам по импортозамещению, поддержке отечественных производителей, а также развитию инфраструктуры в энергетике и транспорте. Такие проекты будут реализовываться через механизм "заказ на инвестиции" с учетом потребностей и особенностей каждого региона.





Холдинг "Байтерек" усилит помощь компаниям, у которых есть экспортный потенциал, объединяться, находить новых трейдеров и продвигать свою продукцию на зарубежных рынках. Для продвижения продукции АПК на зарубежные рынки создается фонд ADAL.





Также планируется усилить присутствие Казахстана на приграничных рынках. Это включает продвижение услуг компаний холдинга - например, ипотечных продуктов "Отбасы банка".





Чтобы казахстанские производители могли успешнее конкурировать за рубежом, предусмотрено финансирование экспортных проектов в иностранной валюте. Это позволит бизнесу работать на внешних рынках на более выгодных условиях", - уточнили в холдинге.