На социальную помощь населению приходится 22% от всех затрат госбюджета

Астана. 13 августа. KAZAKHSTAN TODAY - За первое полугодие 2025-го расходы государственного бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение в Казахстане составили 3,3 трлн тенге - на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля этих затрат от общего объема государственных расходов достигла 21, сообщает - За первое полугодие 2025-го расходы государственного бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение в Казахстане составили 3,3 трлн тенге - на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля этих затрат от общего объема государственных расходов достигла 21, сообщает finprom.kz





Последние несколько лет удельный вес расходов госбюджета на социальную помощь и социальное обеспечение в целом имеет тенденцию к уменьшению, за редкими исключениями. В первом полугодии 2020-го он составлял 25%, 2021-го - 24,7%, 2022-го - 22,5%, 2023-го - 21%. В аналогичном периоде 2024 года их доля увеличилась до 22,8%, однако в 2025 году, как можно видеть, она вновь сократилась.





В первом полугодии 2025-го социальная помощь и социальное обеспечение заняли второе место среди всех направлений государственных расходов, уступив лишь образованию (на которое было выделено чуть более 3,6 трлн тенге), что подчеркивает значимость и вес этого направления в структуре бюджета.





Для справки: за первое полугодие 2024 года расходы на социальную помощь и обеспечение составляли 3 трлн тенге - на 15,4% больше, чем годом ранее.





В местных бюджетах расходы на социальную помощь и социальное обеспечение за первые шесть месяцев текущего года составили 335,9 млрд тенге - на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2024-го. В региональном разрезе наибольшие расходы в секторе пришлись на бюджет Туркестанской области: 36,8 млрд тенге, рост - на 11,8% за год. На втором месте оказался Алматы (29,6 млрд тенге, также плюс 11,8%), на третьем - Астана (24,4 млрд тенге, плюс 19,2%). В пятерку регионов-лидеров также вошли Карагандинская (21,6 млрд тенге) и Жамбылская (19,8 млрд тенге) области.





Расходы местных бюджетов на социальную помощь и социальное обеспечение выросли почти во всех регионах, за исключением четырех. В Западно-Казахстанской области они уменьшились на 31,9%, до 11,1 млрд тенге, в Северо-Казахстанской - на 19,9%, до 11,6 млрд тенге, в Костанайской - на 9,2%, до 12,9 млрд тенге, в Кызылординской - на 3,9%, до 19 млрд тенге.





Наибольший рост расходов в секторе был зафиксирован в Астане (на 19,2%), а также в Атырауской (на 18,2%, до 13,3 млрд тенге) и Мангистауской (на 15,5%, до 14,4 млрд тенге) областях, наименьший - в Павлодарской области (на 1,8%, до 17 млрд тенге).





Согласно данным социального исследования Казахстанского института общественного развития за 2024 год, большинство граждан страны считали, что государство в первую очередь должно помогать семьям с жильем - такой вариант выбрали 60,9% опрошенных. Далее среди приоритетных направлений, где, по мнению респондентов, требуется участие государства, были названы трудоустройство (52,8%), помощь в уходе за тяжело больными и инвалидами в семьях (29,9%), а также получение качественных медицинских услуг (29,8%).





В целом государство оказывает поддержку населению различными способами в разных сферах, однако далеко не все участники опроса пользовались соответствующими услугами.





В 2024 году среднемесячный размер назначенных государственных специальных пособий в РК составил 10,1 тыс. тенге, против 9,4 тыс. тенге годом ранее. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получали в среднем 59,1 тыс. тенге, герои Советского Союза и кавалеры орденов славы трех степеней - 511,8 тыс. тенге, семьи погибших военнослужащих - 16,9 тыс. тенге, лица, которым назначены пенсии за особые заслуги - 4,5 тыс. тенге. При этом численность получателей специальных пособий сократилась на 3,3%, составив 213,2 тыс. человек.





За тот же период государственные социальные пособия получили 868,7 тыс. человек - на 1,3% больше, чем годом ранее. Среднемесячный размер пособия составил 68,2 тыс. тенге - на 7,2% больше, чем в 2023-м.



