В Казахстане работают более 35 венгерских компаний

Фото: Depositphotos

Астана. 2 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Венгрией достиг почти $200 млн в 2024 году и вырос на 22% за восемь месяцев 2025 года, - Объем двусторонней торговли между Казахстаном и Венгрией достиг почти $200 млн в 2024 году и вырос на 22% за восемь месяцев 2025 года, сообщает пресс-служба Акорды.





Сегодня в Казахстане работают более 35 венгерских компаний, которые инвестировали около $400 млн в экономику нашей страны. Мы уже запустили 20 совместных проектов на сумму $607 млн в таких сферах, как сельское хозяйство, возобновляемая энергетика, здравоохранение, логистика и финансовый сектор", - заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе переговоров в расширенном формате с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.





Отдельное внимание стороны уделили вопросам культурно-гуманитарного взаимодействия. Отмечено, что в подтверждение братских уз и исторической близости народов с 2023 года одна из улиц Астаны носит имя выдающегося венгерского поэта Шандора Петефи.





Президент Казахстана подчеркнул значение образовательных обменов, напомнив, что ежегодно 250 казахстанских студентов получают стипендии для обучения в венгерских университетах. Он также сообщил о готовности казахстанских вузов принять больше венгерских студентов и исследователей.





В свою очередь Тамаш Шуйок отметил, что развитие всесторонних связей с Казахстаном занимает особое место во внешнеполитическом курсе его страны.





Наше экономическое сотрудничество постоянно расширяется, а контакты в области культуры и образования можно назвать образцовыми. Мы считаем отношения с Казахстаном стратегически важными и очень высоко их ценим. В нынешний период кризисов считаю, что сотрудничество между Востоком и Западом приобретает особую ценность", - отметил президент Венгрии.





В ходе переговоров был рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая торговлю и инвестиции, энергетический сектор, атомную энергетику, транспорт и логистику, финансы, цифровизацию и искусственный интеллект.





Главы государств подтвердили схожесть подходов двух стран к ключевым вопросам международной политики и выразили готовность к продолжению тесного взаимодействия в многосторонних форматах.



