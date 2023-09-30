29.09.2023, 18:19 70151
Одна из ведущих мировых компаний готова инвестировать в производство карбамида в Казахстане
Данное производство имеет большое значение не только для развития нефтехимической промышленности, но и для сельского хозяйства, особенно при выращивании риса и зерновых культур
Рассказать друзьям
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев принял старшего вице-президента компании Linde GmbH по Ближнему Востоку, Европе и Африке Оливера Пфанна, сообщает Акорда.
В ходе беседы были обсуждены вопросы сотрудничества в области газовой и инженерной технологии.
Глава государства приветствовал подписание меморандума о сотрудничестве и взаимопонимании между АО "НК "КазМунайГаз" и Linde GmbH, который предусматривает реализацию существующих и будущих нефтегазохимических проектов в нашей стране.
В соответствии с ранее достигнутыми договоренностями Linde на базе собственной технологии осуществляет разработку расширенного базового проектирования для установок крекинга этана и разделения воздуха (азот, технический воздух), применяемых в производстве полиэтилена.
Президенту также рассказали о заинтересованности компании выступить соинвестором в проекте по производству карбамида мощностью 1,3 млн тонн в год.
Касым-Жомарт Токаев отметил, что данное производство имеет большое значение не только для развития нефтехимической промышленности, но и для сельского хозяйства, особенно при выращивании риса и зерновых культур.
Оливер Пфанн подчеркнул перспективность регионального рынка и отметил готовность компании Linde к долгосрочному и продуктивному сотрудничеству в реализации инновационных и устойчивых решений на нефтехимических и газохимических производствах Казахстана.
Для справки:
Linde GmbH - ведущая мировая компания в области машиностроения, а также проектирования и производства промышленных газов. Годовой оборот компании в 2022 году составил 33,36 млрд евро. В компании по всему миру работают более 60 тысяч сотрудников.
Сегодня глава государства также обсудил перспективы сотрудничества в области автомобильной индустрии и инновационных решений с председателем правления Mercedes-Benz Group Олой Каллениусом.
новости по теме
29.09.2023, 21:13 62696
"Казатомпром" намерен увеличить производство урана до 100% в 2025 году
Дополнительные объемы производства 2025 года будут направлены на выполнение контрактных обязательств компании по поставкам в 2025 году
Фото: kazatomprom.kz
Рассказать друзьям
Астана. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальная атомная компания Казахстана "Казатомпром" намерена увеличить производство урана до 100% в 2025 году, сообщает пресс-служба компании.
Решение вернуться к 100-процентному уровню производства в рамках контрактов на недропользование в первую очередь обусловлено тем, что компания продолжает успешно заключать среднесрочные и долгосрочные контракты как с новыми, так и с существующими клиентами на фоне улучшающейся конъюнктуры рынка урана" - сообщили в компании.
Подчеркивается, что дополнительные объемы производства 2025 года будут направлены на выполнение контрактных обязательств компании по поставкам в 2025 году.
Ожидается, что реализация данного решения приведет к увеличению предполагаемого уровня мирового первичного производства урана в объеме до 6 000 тонн в 2025 году по сравнению с запланированными объемами производства Компании на 2024 год. Объем производства "Казатомпрома" в 2025 году, таким образом, ожидается на уровне 30 500-31 500 тонн урана, достигнув 100% общего объема производства в рамках контрактов на недропользование на 2025 год", - заявили в пресс-службе.
Отмечается, что компания начинает работу с партнерами по совместным предприятиям и уранодобывающими дочерними предприятиями для подготовки бюджетов и производственных планов на 2024 год с учетом ожидаемого роста объемов добычи в 2025 году.
Компания продолжит следить за развитием ситуации на рынке и сохранять гибкость с целью реагирования на быстроменяющиеся рыночные условия. Решение относительно производственных планов и объемов добычи после 2025 года не принято", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "Казатомпром" намерен увеличить производство серной кислоты.
29.09.2023, 20:35 64361
Токаев и глава компании Siemens AG обсудили возможности взаимодействия в сфере промышленности
Глава государства назвал перспективным сотрудничество с Siemens AG
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Берлин. 29 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и председатель правления компании Siemens AG Роланд Буш обсудили возможности взаимодействия в сфере промышленности, сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад Siemens, одной из первых немецких компаний, вышедших на казахстанский рынок, в технологическое развитие нашей страны. Кроме того, глава государства назвал перспективным сотрудничество с Siemens AG.
Собеседники отметили важность продолжения диалога и дальнейшей реализации совместных проектов, способствующих инновационному развитию и повышению благосостояния граждан.
По данным пресс-службы, Siemens AG является крупнейшим индустриальным конгломератом Германии и Европейского союза, предлагающим широкий спектр продукции и услуг в области транспорта, энергетического и медицинского оборудования, электро-, светотехники, а также специализированных услуг в различных отраслях промышленности.
Ранее Токаев принял участие во встрече глав государств Центральной Азии с членами Восточного комитета германской экономики.
28.09.2023, 15:27 160696
Торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила почти $61 млрд
Рост взаимной торговли РК со странами ШОС вырос на 18,7% в 2022 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Бишкек. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Взаимная торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила $60,8 млрд, что на 18,7% выше, чем за 2021 год, было озвучено в ходе очередного совещания министров государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.
ШОС является одним из основных приоритетов внешней политики Казахстана. Организация продолжает расширять свои границы, что свидетельствует о растущем ее международном авторитете в регионе и мире", - заявил в ходе мероприятия вице-министр национальной экономики РК Тимур Жаксылыков.
Также первый вице-министр нацэкономики акцентировал внимание на ходе реализации программы многостороннего торгово-экономического сотрудничества.
По его словам, взаимная торговля Казахстана со странами ШОС за 2022 год составила $60,8 млрд, что на 18,7% выше, чем за 2021 год. В том числе экспорт РК в страны ШОС составил $29,5 млрд, импорт - $31,3 млрд.
Представители экономических ведомств договорились и дальше углублять многостороннее взаимодействие в торгово-экономической сфере и наращивать совместные усилия в продвижении вопросов в области цифровой экономики.
Кроме того, на полях совещания Жаксылыков провел встречу с министром экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в торгово-экономической сфере.
Между Казахстаном и Кыргызстаном налажено плодотворное взаимодействие по всему спектру двустороннего сотрудничества, а также в рамках ЕАЭС, СНГ, ОТГ, СПЕКА и др. Мы стремимся к увеличению объема взаимной торговли до $2 млрд. Уверен, что благодаря совместным действиям мы добьемся этой цели. За 7 месяцев текущего года объем взаимной торговли между нашими странами составил $757 млн, что на 13% выше, чем за аналогичный период предыдущего года", - подчеркнул первый вице-министр национальной экономики РК.
По итогам мероприятия был подписан протокол совещания и принято совместное заявление о перспективах и мерах по углублению сотрудничества между государствами - членами ШОС.
Напомним, в Алматы состоялись межведомственные консультации государств - членов ШОС по вопросу создания Центра по информационной безопасности на базе региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества в Ташкенте.
28.09.2023, 08:58 172521
В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City
В Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City площадью 30 тысяч га
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы реализации проекта G4 City в Алматинской области обсуждены на совещании в правительстве под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
Рассмотрены меры по созданию международного центра развития бизнеса, привлечению инвестиций, строительству инфраструктуры и объектов деловой деятельности, а также ряд организационных вопросов.
С докладами о проводимой работе выступили министр национальной экономики Алибек Куантыров и аким Алматинской области Марат Султангазиев.
По итогам обсуждения премьер-министр дал уполномоченным госорганам ряд поручений.
Напомним, согласно концепции интегрированный город G4 City между Алматы и Конаевым будет состоять из четырех районов: Gate - деловой и финансовый центр, Golden - образовательный и медицинский хабы, Growing - промышленный и логистический хабы, Green - туристический кластер.
Весной текущего года в Алматинской области создана специальная экономическая зона G4 City площадью 30 тысяч га, срок действия которой продлится до 2048 года. Это обеспечит благоприятный климат для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций в создание интегрированного города.
28.09.2023, 08:10 174501
В ЕАЭС до 1 апреля продлили порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц Дополнено
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Алматы. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - До 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.
По инициативе российской стороны действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц продлено еще на полгода. Таким образом, до 1 апреля 2024 года порог беспошлинного ввоза товаров для физических лиц составит 1000 евро и 31 кг для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке", - проинформировали в ЕЭК.
В случае если стоимость товаров превышает эту сумму или ее вес составляет более 31 кг, необходимо будет заплатить пошлину в размере:
- для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, - 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг в части превышения норм;
- для товаров, ввозимых багажом, - 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг.
Напомним, порог был повышен на временной основе в 2022 году, чтобы поддержать граждан, которые заказывают товары для личного пользования в зарубежных интернет-магазинах. В марте его действие было продлено до 1 октября текущего года. Ранее порог составлял 200 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, и 500 евро для товаров, ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке.
Порог беспошлинного ввоза на самолете сохраняется на уровне 10 тысяч евро и 50 кг.
Решение вступит в силу через 10 календарных дней с даты опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 октября этого года.
Дополнено 28.09.2023, 15.00
Ряд важных для стран-участниц Евразийского экономического союза решений приняли на двухдневном заседании Совета ЕЭК, прошедшем в Москве с 26 по 27 сентября 2023 года. На заседании страны-участницы ЕАЭС поддержали и приняли еще два предложения, инициированных казахстанской стороной, сообщает пресс-служба правительства РК.
Первое - о дальнейшем расширении списка товаров и услуг, доступных для участия бизнеса в госзакупках стран-партнеров по ЕАЭС. Казахстан последовательно проводит данную работу. На прошедшем заседании в перечень доступных к участию в закупках введены две новые отрасли -- тяжелое машиностроение и измерительные приборы. Установлены условия, производственные и технологические операции по 7 товарным позициям в сферах специального, тяжелого машиностроения, химической и нефтегазовой промышленности, измерительных приборов.
Второе предложение касается маркировки лекарственных препаратов средствами идентификации. Документ, необходимый для формирования единого рынка лекарственных препаратов к 2025 году, обсуждается с 2021 года. Предложения казахстанской стороны касались условий взаимного признания средств идентификации лекарственных препаратов государств-членов ЕАЭС, которые ввели маркировку на своих территориях. Страны, где эти нормы пока не приняты, при экспорте будут маркировать свои препараты в соответствии с законодательством того государства, в которое ввозятся товары.
Советом ЕЭК одобрен проект Соглашения об административном сотрудничестве по сектору услуг по прогнозу погоды и метеорологии. Документ определяет перечень информации, к которой обеспечивается свободный доступ на сайтах стран-участниц и порядок информационного взаимодействия. Соглашение позволит сформировать единый рынок услуг по прогнозу погоды и метеорологии в рамках Евразийского экономического союза.
Внесены изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности мяса и мясной продукции. Изменения направлены на решение проблем, связанных с контролем правильности указания количества пищевых веществ и допустимых отклонений, чтобы не вводит в заблуждение потребителей мясной продукции.
Также рассмотрен и принят ряд вопросов, направленных на развитие экономической интеграции в сферах таможенного, технического регулирования, энергетики и информационного взаимодействия.
27.09.2023, 19:53 200266
Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - За первое полугодие 2023 года объем налоговых поступлений от туристской деятельности в Казахстане составил около 208 млрд тенге. Это на 10,4% больше, чем за аналогичный период 2022 года (188,5 млрд тенге), сообщает пресс-служба Министерства туризма и спорта.
Налоговые поступления от туристской деятельности значительно превышают допандемийные показатели. В 2019 их году общий объем составил 200,5 млрд тенге. Это почти вдвое меньше, чем в прошлом году. Растет и объем услуг, оказываемых казахстанскими местами размещения. За первое полугодие 2023 года гостиницы страны обслужили туристов на 98,7 млрд тенге. Это на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сообщила официальный представитель Министерства туризма и спорта РК Молдир Абдуалиева.
Напомним, что по итогам 2022 года был зафиксирован рекордный уровень налоговых поступлений от туристской деятельности, составивший 389 млрд тенге.
Ранее сообщалось, что за три летних месяца в Казахстане побывали 448 тысяч иностранных туристов. Алматы лидирует среди регионов по количеству иностранных гостей.
27.09.2023, 19:34 201501
В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна
Принятая мера не противоречит международным обязательствам страны
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве сельского хозяйства в дополнение к опубликованному ранее приказу о запрете на ввоз пшеницы на территорию Казахстана авто и ж/д транспортами от 25 сентября пояснили, что запрет не коснется пшеницы, импортированной вагонами в адрес лицензированных элеваторов, переработчиков зерна и птицеводческих предприятий. Запрет также не затрагивает транзитные перевозки пшеницы через территорию Казахстана.
Принятая мера не противоречит международным обязательствам страны, в том числе нормам Евразийского экономического союза. В соответствии со статьей 29 Договора о ЕАЭС государства - члены ЕАЭС во взаимной торговле товарами вправе применять ограничения в случае, если они необходимы для обеспечения безопасности страны", - уточнили в МСХ.
Вместе с тем ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренней потребности республики. Переходящие запасы пшеницы на 1 сентября составляли 3,7 млн тонн.
Напомним, с 26 сентября 2023 года введен запрет сроком на 6 месяцев на ввоз пшеницы железнодорожным транспортом.
27.09.2023, 16:42 154336
"КазМунайГаз" укрепляет сотрудничество с китайской Sinopec
Стороны обсудили текущую деятельность и планы по сокращению выбросов парниковых газов на совместном предприятии ТОО "Казахойл Актобе"
Рассказать друзьям
Астана. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация АО "НК "КазМунайГаз" во главе с заместителем председателя правления Сериккали Брекешевым посетила месторождение Цзянсу (Китай), разрабатываемое компанией Sinopec на территории водного массива Гаоцзи, сообщает пресс-служба нацкомпании.
Делегация КМГ ознакомилась с используемыми на месторождении технологиями и внедряемыми инновациями, направленными в том числе на поддержание экологического баланса разрабатываемого участка.
Также после посещения производственных объектов состоялась встреча с руководством Sinopec. Стороны обсудили текущую деятельность и планы по сокращению выбросов парниковых газов на совместном предприятии ТОО "Казахойл Актобе".
В ноябре 2021 года КМГ принял программу низкоуглеродного развития компании до 2031 года. Мы стремимся к сокращению прямых и косвенных выбросов парниковых газов на 15% от уровня выбросов 2019 года. Достичь поставленных целей компания планирует за счет повышения операционной эффективности дочерних и зависимых организаций, включая ТОО "Казахойл Актобе", и увеличения в энергобалансе компании электрической энергии от возобновляемых источников", - отметил заместитель председателя правления КМГ Сериккали Брекешев.
Справочно:
Участники ТОО "Казахойл Актобе" в равных долях (50%) - АО "НК "КазМунайГаз" и Caspian Investments Resources Ltd. (дочерняя организация Sinopec).
Добыча нефти и газа осуществляется на месторождениях Алибекмола и Кожасай в Актюбинской области. Объем добычи нефти за 2022 год - 562 тысячи тонн, газа - 860 млн кубометров.
Напомним, "КазТрансОйл" расширит магистральные нефтепроводы с Кенкияка с участием китайских компаний.
Читаемое
30.09.2023, 09:36В Актобе женщина оставила новорожденного ребенка в чайхане 30.09.2023, 10:3014236В Темиртау вандалы срывают отопительный сезон 30.09.2023, 11:47В Акмолинской области прокуроры предотвратили необоснованное финансирование на сумму более 3 млрд тенге11636В Акмолинской области прокуроры предотвратили необоснованное финансирование на сумму более 3 млрд тенге 30.09.2023, 10:3610291Самолет разбился в Карагандинской области 30.09.2023, 14:466221В Павлодаре преподаватель избил студента 27.09.2023, 19:34199651В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна 27.09.2023, 19:53Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года198416Рост на 10,4%: 208 млрд тенге составили налоговые поступления от туризма за первое полугодие 2023 года 28.09.2023, 08:10172651В ЕАЭС до 1 апреля продлили порог беспошлинного ввоза товаров для физлиц 28.09.2023, 08:58170671В правительстве обсудили реализацию проекта G4 City 27.09.2023, 09:59165206В Алматы закрыли дорогу до космостанции 31.08.2023, 10:43400486Опубликован список обладателей стипендии "Болашак" 04.09.2023, 09:14334746В Казахстане на 50% выросла стипендия студентов колледжей 07.09.2023, 10:35286231Дефицит учителей математики возник в Казахстане 31.08.2023, 12:26201306Суперлуние - 2023 в Алматы 27.09.2023, 19:34199651В МСХ пояснили, кого коснутся ограничения на импорт зерна
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
По данным АЗРК, в текущем году произошел рост цен сотовых операторов от 8 до 50% в зависимости от тарифных планов. Между тем, казахстанцы регулярно жалуются на плохое качество интернета и связи. Как Вы считаете, соответствует ли качество интернета и связи своей стоимости?