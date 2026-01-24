Не будут взиматься пени и штрафы: глава правительства назвал 2026 год переходным для бизнеса

На учет встали более семи тысяч субъектов бизнеса - новых плательщиков НДС

Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов в ходе совещания по вопросам развития фискальной политики и цифровизации информационных систем Министерства финансов назвал 2026 год переходным для бизнеса, сообщает пресс-служба правительства Казахстана.





Справедливо, удобно и понятно. Именно таким должен быть процесс уплаты налогов. Сотрудники налоговой службы должны стать консультантами и партнерами бизнеса. Меры ответственности предусмотрены только для умышленно скрывающих доходы. Поэтому весь 2026 год будет переходным для малого и микробизнеса, не будут взиматься пени и штрафы за ошибки. Тогда этот год предприниматели смогут использовать для плавной адаптации к изменениям", - отметил Олжас Бектенов.





По данным правительства, со вступлением в силу с 1 января 2026 года нового Налогового кодекса 454 тыс. налогоплательщиков подтвердили осуществление деятельности по упрощенной декларации; 138 тыс. физических лиц зарегистрированы как самозанятые, из них 122 тыс. ранее не были зарегистрированы. На учет встали более 7 тыс. субъектов бизнеса - новых плательщиков НДС.





Премьер-министр страны Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетной задачей государственных органов является формирование сервисности, обеспечение прозрачности и справедливого подхода к налогоплательщикам.





Также о проводимой работе по внедрению новой цифровой архитектуры Комитета государственных доходов, переводу налогового и таможенного администрирования на микросервисную модель доложил вице-министр финансов Ержан Биржанов.





В целях оптимизации фискальных процессов КГД введены в действие 5 современных цифровых платформ вместо предыдущих 12 устаревших информационных систем. Это позволило упростить процедуры налогообложения, создать благоприятные условия для добросовестного бизнеса и усилить контроль за нарушениями. С начала текущего года обработано порядка 500 тыс. заявлений по переходу на упрощенный режим налогообложения. 800 тыс. форм налоговой отчетности - уже в новых ИС органов госдоходов. Цифровые сервисы обслуживают порядка 1,7 млн субъектов бизнеса. В день систему посещают в среднем более 87 тыс. налогоплательщиков", - заявили в правительстве.





По итогам совещания премьер-министр Олжас Бектенов поручил госорганам держать на особом контроле проводимую работу по масштабной цифровизации.





● Министерству финансов поручено обеспечить качественное рассмотрение конструктивных предложений общественности и экспертов с внесением конкретных предложений;





● территориальным департаментам государственных доходов - обеспечить надлежащую реализацию принятых реформ на местах, а также проведение системной разъяснительной работы для бизнеса и населения;





● Министерству искусственного интеллекта - обеспечить информационные системы Министерства финансов высокоскоростными каналами связи и серверными мощностями;





● Министерству финансов совместно с Министерством искусственного интеллекта - проработать вопрос обеспечения Комитета государственных доходов необходимыми вычислительными мощностями;





● Министерствам торговли, финансов и искусственного интеллекта до 1 июля текущего года расширить применение Национального каталога товаров на электронных торговых площадках и маркетплейсах, с дальнейшим получением ценовой информации по товарам.



