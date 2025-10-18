17.10.2025, 12:06 50666
Россия является основным торговым партнером Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-августе 2025 года составил 90 248,3 млн долларов США и по сравнению с январем-августом 2024 года в номинальном выражении уменьшился на 2,1%, сообщает Бюро национальной статистики РК.
За 8 месяцев текущего года экспорт составил 50 188 млн долларов США (на 5,7% меньше), импорт - 40 060,2 млн долларов США (на 2,8% больше).
Товарооборот со странами ЕАЭС в январе-августе 2025 года составил 19 172,3 млн долларов США, уменьшившись на 3,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт товаров в страны ЕАЭС составил 6492,8 млн долларов США (меньше на 9,3%), импорт - 12 679,5 млн долларов США (меньше на 0,2%).
В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС большую долю занимает Российская Федерация - 88,8%, далее следуют Кыргызская Республика - 7,2%, Республика Беларусь - 3,9% и Республика Армения - 0,2%.
Основной удельный вес товаров по экспорту приходится на такие товары, как:
- нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов (51,5%);
- медь рафинированная и сплавы медные необработанные (4,9%);
- элементы химические радиоактивные и изотопы радиоактивные (4,7%);
- руды и концентраты медные (3,8%);
- ферросплавы (2,9%).
По импорту Республики Казахстан наибольший удельный вес приходится на следующие товары:
- легковые автомобили (4,3%);
- лекарственные средства (3,1%);
- кузовы для моторных транспортных средств (2,3%);
- аппараты телефонные (2,2%);
- части и принадлежности моторных транспортных средств (2,1%).
Основными странами - партнерами Республики Казахстан в экспорте являются: Италия (21%), Китай (18,7%), Россия (10,5%), Нидерланды (7,5%), Турция (4,8%), Узбекистан (4,4%).
Основными странами - партнерами Республики Казахстан в импорте являются: Россия (29,4%), Китай (29,1%), Германия (4,6%), Республика Корея (3,7%), США (3,5%), Турция (2,5%).
17.10.2025, 16:21 29726
В Казахстане намерены продлить ограничения на вывоз овец и коз
Фото: depositphotos.com
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства Казахстана разработало проект приказа "О некоторых вопросах вывоза сельскохозяйственных животных с территории РК", передает корреспондент агентства.
Проектом приказа предусмотрено ввести сроком на 6 месяцев количественные ограничения на вывоз с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза овец и коз живых в количестве 120 000 голов баранчиков старше 4 месяцев", - сообщается в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Ранее сообщалось, что Казахстан намерен продлить запрет на ввоз яиц.
17.10.2025, 13:57 43886
Казахстан представил крупнейшим рейтинговым агентствам результаты структурных реформ
Фото: primeminister.kz
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанская делегация в рамках осенних сессий Всемирного банка и МВФ представила трем крупнейшим рейтинговым агентствам - Fitch, Moody’s и S&P - результаты структурных реформ и экономические перспективы страны.
В частности, казахстанская сторона продемонстрировала ключевые макроэкономические показатели, среднесрочные прогнозы и приоритеты структурных реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста.
Особое внимание было уделено процессам структурной трансформации экономики. Как отметил Серик Жумангарин, сегодня экономика Казахстана значительно более диверсифицирована, чем 15 лет назад. В частности, доля нефтяного сектора в ВВП сократилась с 16,5% в 2010 году до 8,1% в 2024 году. Впервые доля обрабатывающей промышленности превысила долю добывающего сектора, а за последние 20 лет объем прямых иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность вырос в несколько раз. Кроме того, было отмечено, что малый и средний бизнес формирует уже около 40% ВВП (против 25% десять лет назад)", - сообщили в правительстве.
Изменения свидетельствуют о переходе Казахстана от ресурсной модели к более устойчивой и сбалансированной экономике.
За 9 месяцев 2025 года объем инвестиций в основной капитал увеличился на 13,5%. По итогам первого полугодия приток прямых иностранных инвестиций составил $10 млрд, из которых $6,3 млрд направлены в несырьевые отрасли. Правительство Казахстана намерено и далее усиливать роль государства в обеспечении инвестиционной активности, ставя цель достичь $450 млрд ВВП к 2029 году", - говорится в информации.
Отдельно были представлены результаты масштабных реформ бюджетной и налоговой политики.
В новом Бюджетном кодексе закреплены два контрциклических правила, направленные на снижение зависимости бюджета от нефтяных доходов и стабилизацию расходов. Это ограничение объема гарантированного трансферта из Национального фонда и роста расходов республиканского бюджета. Бюджет на текущий год сформирован с учетом этих принципов, что позволит укрепить устойчивость государственных финансов", - отметили в кабмине.
Представители рейтинговых агентств проявили высокий интерес к ходу реализации новых Бюджетного и Налогового кодексов, а также к мерам по сдерживанию инфляции и обеспечению макроэкономической стабильности.
17.10.2025, 09:32 61126
Казахстан намерен продлить запрет на ввоз яиц
Астана. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство сельского хозяйства РК опубликовало для публичного обсуждения проект приказа "О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан".
Проектом приказа предусмотрено введение запрета сроком на один месяц на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза, за исключением транзита яиц кур свежих через территорию Республики Казахстан, а также их перемещения с территории одного государства-члена Евразийского экономического союза на территорию другого государства-члена Евразийского экономического союза через территорию Республики Казахстан", - сообщает МСХ.
Отмечается, что проект принимается в целях поддержки отечественных товаропроизводителей и защиты внутреннего рынка.
Напомним, приказом министра сельского хозяйства от 4 апреля 2025 года № 101 введен временный запрет на ввоз куриных яиц на территорию Казахстана с целью стабилизации цен и недопущения демпинга на внутреннем рынке.
17.10.2025, 08:40 64056
Temu вытесняет местных производителей с европейского рынка - эксперт
Фото: Depositphotos
Алматы. 17 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Специалисты по электронной торговле снова заговорили о нечестной конкуренции со стороны Temu. За счет демпинга цен китайский маркетплейс поставляет непроверенные, нередко даже опасные для жизни и здоровья товары на европейский рынок. При этом качественная и прошедшая проверку продукция местных производителей, которая не может стоит слишком дешево, не всегда доходит до потребителя.
Экспансию китайского гиганта на европейском рынке обсуждал в своем подкасте Smarter E-commerce Майк Райан, руководитель отдела аналитики электронной коммерции в австралийской компании Smarter Ecommerce GmbH.
Согласно официальным данным, за прошедшие шесть месяцев в Дании и Нидерландах с китайского маркетплейса стали заказывать меньше товаров. При этом Temu вырос на остальном европейском рынке на 23%. По словам аналитика, этот показатель следует рассматривать как негативный для экономики и в контексте того, что весь остальной рынок электронной коммерции, к примеру в Германии, практически не показывает роста. Все это говорит о том, что Temu вытесняет местных производителей с европейского рынка.
Данная информация означает, что Temu концентрируются на нашем рынке и "съедают наш хлеб". Для европейских ретейлеров это значит только одно: они должны "пристегнуть ремни" и приготовиться", - говорит Майк Райан.
О том, что китайские маркетплейсы угрожают локальным рынкам других стран, говорят не впервые. Так, Чешская Ассоциация производителей обуви и кожевенных изделий (ČOKA) и Европейская конфедерация Обуви (CEC) подписали открытое письмо, в котором напрямую говорилось о том, что Temu подрывает здоровую бизнес-среду в Европе. Основными причинами этого в письме назвали демпинг цен и торговлю контрафактными товарами.
Примечательно, что столь мрачный оборот события принимают, несмотря на попытки Еврокомиссии защитить местных предпринимателей. В частности, с февраля 2025 года в Европе рассматривают отмену беспошлинного ввоза дешевых китайских товаров. За эту инициативу уже высказались власти Германии и Франции.
Казахстанские предприниматели тоже ощущают на себе давление со стороны китайского гиганта. По сообщениям СМИ, экспансия Temu на отечественном рынке, демпинг цен и геймификация способствуют развитию нездоровой конкуренции. Кроме того, при ввозе товара в Казахстан местные бизнесмены платят все необходимые таможенные пошлины и налоги. В то время как иностранные маркетплейсы мажилисмен Азат Перуашев заподозрил в уклонении от уплаты НДС.
Почему экспансия Temu губительная для экономики? Вытеснение местного МСБ с рынка приведет к закрытию бизнесов и, как следствие, к дефициту рабочих мест и недополучению налогов в казну.
16.10.2025, 18:26 118626
Повышение цен на бензин, дизтопливо и коммунальные услуги приостановили в Казахстане
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве приняли решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции.
Также с 16 октября приостановлено повышение коммунальных тарифов для всех групп потребителей до конца I квартала 2026 года.
Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции и акиматами регионов обеспечить контроль, а также принять меры по бесперебойному обеспечению внутреннего рынка ГСМ.
Что касается сдерживания роста тарифов, оно будет обеспечено за счет оптимизации операционных расходов субъектов естественных монополий.
При этом все запланированные ремонтные работы на объектах системы ЖКХ должны быть завершены в установленные сроки", - подчеркивается в сообщении.
Для недопущения роста цен на социально значимые продовольственные товары будет активизирована работа стабилизационных фондов путем двукратного увеличения объемов финансирования отечественных сельхозтоваропроизводителей, что, в свою очередь, приведет к удешевлению продукции, относящейся к категории СЗПТ.
В целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса принято решение исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством", - заявили в кабмине.
Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа", что предполагает в отношении микро-, малого бизнеса следующее:
- отмену налоговых проверок;
- отмену камерального контроля;
- отмену подачи в судебные органы исков о признании сделок недействительными;
- отмену подачи в судебные органы исков о признании регистрации, перерегистрации недействительной.
Пени и штрафы по налогам будут списаны в случае погашения основной суммы долга до 1 апреля 2026 года.
Налогоплательщики, превысившие порог для постановки на учет по НДС, не будут привлекаться к административной ответственности.
Также будет проведена акция для налогоплательщиков по снятию с учета в налоговых органах и органах юстиции в упрощенном порядке без проведения камерального контроля и налоговых проверок. Это позволит обеспечить поэтапное введение нового Налогового кодекса и упростить налоговое администрирование для налогоплательщиков", - сообщили в правительстве.
На фоне сокращения предложений по ипотечным программам со стороны банков второго уровня, связанного с повышением базовой ставки, принято решение поддержать систему жилищно-строительных сбережений. С этой целью объем удешевленного ипотечного кредитования для населения будет увеличен в два раза, что позволит обеспечить доступность жилья. Указанная мера будет реализована через действующие программы "Наурыз" и "Наурыз Жұмыскер" путем увеличения объемов кредитования до 500 млрд тенге.
Кроме того, возобновляется востребованная программа "Әскери баспана", которая также позволит приобрести квартиру на вторичном рынке не менее семи тысячам семей военнослужащих ежегодно.
Со строительными компаниями будут заключены офтейк-контракты по строительству жилья, реализуемого в рамках данных программ. При этом застройщики принимают встречные обязательства по фиксации цен на три года.
Также будут продолжены программы финансирования покупки легковых автомобилей.
Внедряется механизм лизинга на покупку легкового автотранспорта для физических лиц. Это направлено на расширение возможностей граждан для приобретения автомобилей.
Холдингу "Байтерек" поручено в кратчайшие сроки внести предложения по дополнительным мерам поддержки малого и среднего бизнеса.
Напомним, ранее в Казахстане планировали изменить ставки акцизов на бензин и дизтопливо.
16.10.2025, 16:32 124021
Годовая инфляция в сентябре ускорилась до 12,9%
Фото: Depositphotos
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Годовая инфляция в сентябре 2025 года ускорилась до 12,9%. Рост цен в годовом выражении на продовольственные и непродовольственные товары ускорился до 12,7% и 10,8% (в августе - 9,7%) соответственно, а на платные услуги сохранился на прежнем уровне - 15,3%, сообщает пресс-служба Национального банка РК.
В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 18 регионах, замедлилась в 1 регионе и осталась неизменной в 1 регионе. Выше общереспубликанского уровня годовая инфляция сложилась в 11 регионах. Наибольшее значение инфляции зафиксировано в Карагандинской области (14,9%)", - сообщили в Нацбанке.
Продовольственные товары подорожали в Казахстане выше уровня по стране (12,7% г/г) в Улытауской (15,8%), Акмолинской (15,5%) областях, г.Шымкент (14,8%), Карагандинской и Северо-Казахстанской (по 14,6%) областях, г.Астана (14,3%), Западно-Казахстанской (13,9%), Туркестанской (13,6%), Жетысуской (13,4%), Павлодарской (13,1%), Алматинской (12,9%) и Актюбинской (12,8%) областях.
Рост цен на непродовольственные товары выше, чем по стране отмечен в Актюбинской (13,2%), Улытауской (12,9%), Акмолинской (12,7%), Абайской (12,3%), Северо-Казахстанской (12,1%), Мангистауской (12,0%), Карагандинской и Жетысуской (по 11,9%), Атырауской (11,5%), Восточно-Казахстанской (11,3%), Алматинской и Кызылординской (по 10,9%) областях.
Цены на платные услуги выше общереспубликанского уровня выросли в Алматы (20,6%), Карагандинской (17,7%), Западно-Казахстанской (17,6%), Атырауской (17,3%) и Алматинской (16,2%) областях.
Месячная инфляция в стране в сентябре составила 1,1%, при этом наибольшее значение отмечено в Актюбинской области (1,7%).
16.10.2025, 11:38 142151
В 2025 году "Казатомпром" начал геологоразведку на двух новых участках
Сейчас осуществляется геологоразведка на шести участках
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления "Казатомпрома" Меиржан Юсупов в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым сообщил, что компания начал геологоразведку на двух новых участках, информирует Акорда.
В целом осуществляется геологоразведка на шести участках общей площадью более 1 тысячи квадратных километров. Компания планирует развитие таких направлений, как производство редких и редкоземельных металлов, научно-исследовательская деятельность, внедрение технологий искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
Также Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о текущей ситуации на мировом рынке урана, тенденциях и направлениях развития мировой атомной энергетики, а также планах компании по дальнейшему укреплению позиций Казахстана в глобальной атомной индустрии.
Меиржан Юсупов сообщил, что в связи с активным развитием технологий искусственного интеллекта и ростом энергопотребления дата-центров ожидается устойчивый рост спроса на уран. Более того, согласно прогнозам, в условиях ускоренного строительства новых атомных реакторов после 2030 года на мировом рынке может сформироваться структурный дефицит урана.
По итогам встречи президент дал ряд поручений, направленных на дальнейшее развитие ресурсной базы, расширение международного сотрудничества и активное участие компании в реализации социально значимых инициатив", - добавили в Акорде.
Ранее сообщалось, что поставлять уран для словацких АЭС намерен "Казатомпром".
16.10.2025, 10:45 122476
В Казахстане намолочено 25,9 млн тонн зерновых
Фото: Depositphotos
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане на сегодняшний день убрано 15,5 млн га, или 96,8% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 25,9 млн тонн зерна, сообщили в Минсельхозе РК.
По данным ведомства, прогнозная уборочная площадь составляет более 16 млн га.
Помимо зерновых культур, сельхозпроизводителями собрано 2,7 млн тонн масличных культур, 2,9 млн тонн картофеля при урожайности 228,5 ц/га, 3,6 млн тонн овощей при урожайности 305,1 ц/га.
Собрано 441,6 тыс. тонн капусты при урожайности 319,3 ц/га, 1029,8 тыс. тонн лука при урожайности 429,4 ц/га, 379,4 тыс. тонн моркови при урожайности 296,1 ц/га.
