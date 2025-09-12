Рост ВВП Казахстана за восемь месяцев составил 6,5%

С сентября 2024 по август 2025 года объем перевозок зерна составил 13,3 млн тонн, из которых 10,2 млн тонн направлено на экспорт

Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В АО "НК "КТЖ" прошло совещание по вопросам перевозки зерна нового урожая с участием операторов зерновозов, экспедиторов, представителей Министерства сельского хозяйства, НПП "Атамекен", портов Актау и Курык, а также зерновых терминалов, сообщили в пресс-службе нацкомпании.





В рамках маркетингового периода (сентябрь 2024 - август 2025 года) объем перевозок зерна составил 13,3 млн тонн, из которых 10,2 млн тонн направлено на экспорт. За маркетинговый период сформировано и отправлено 1670 маршрутов зерновых грузов, экспортные маршруты направлялись в Китай, через порт Актау и в страны Центральной Азии", - уточнили в компании.





Для перевозки зерна имеется около 13,8 тыс. зерновозов (на 20% больше, чем в прошлом году), 16,5 тыс. крытых вагонов, а также дополнительно привлечено свыше 2 тыс. вагонов операторов стран СНГ.





В КТЖ напомнили о реализации масштабной программы модернизации ключевых направлений: Достык - Мойынты, Бейнеу - Актау, Жетиген - Алтынколь, Семей - Павлодар и других. Реализация проектов позволит существенно повысить пропускную способность сети.





Кроме того, в КТЖ работает зерновой штаб по координации перевозок, а в отделениях дорог действуют зерновые группы.




