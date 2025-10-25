Токаев: Государство продолжит реализацию мер поддержки малого и среднего бизнеса

Фото: Depositphotos

Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве на заседании оперативного штаба по уборочной кампании - В правительстве на заседании оперативного штаба по уборочной кампании рассмотрели предварительные итоги сбора нового урожая.





Зерновые собраны практически на 99% всех посевных площадей - 15,8 млн га. Также практически завершен сбор бобовых культур, уже собран рекордный объем более 1 млн тонн. Продолжается уборка кукурузы (134 тыс. га, 77%), масличных (3,5 млн тонн, 74%), завершена уборка картофеля (3 млн тонн), других овощей (3,9 млн тонн), бахчевых культур (2,6 млн тонн)", - сообщили в правительстве.





Там подчеркнули, что большую роль в высоких показателях сбора нового урожая сыграло своевременное внесение удобрений и раннее финансирование весенних полевых работ. Из 700 млрд тенге, выделенных на посевную, освоено 502 млрд тенге.





По линии Аграрной кредитной корпорации уже начат прием заявок от фермеров на льготное финансирование посевной 2026 года. Кроме того, из выделенных на льготный лизинг сельхозтехники 250 млрд тенге уже подано заявок на 253 млрд тенге. Это означает, что парк сельхозтехники будет обновлен на порядка 8 тыс. единиц сельхозтехники", - говорится в сообщении.





В зернохранилищах на данное время в разгар приемки зерна занято 5,4 млн тонн (40%), свободно 7,8 млн тонн. С начала уборочной кампании на хранение в элеваторы поступило 6,7 млн тонн зерна, что в 2 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (в 2024 году - 3,4 млн тонн). Больше половины объема (54%) - это зерно третьего класса.





Также с первой декады октября начата приемка свеклы нового урожая на сахарных заводах. Всего в области Жетысу собрано 154 тыс. тонн сахарной свеклы.





На заседании было отмечено, что регионы обеспечены удешевленным дизтопливом в достаточном объеме, но не хватает газа для сушки зерна. Вице-премьер Серик Жумангарин поручил Министерству энергетики направить дополнительные объемы газа в регионы, чтобы не затягивать приемку зерна.