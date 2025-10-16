Товарооборот между Казахстаном и Китаем вырос на 28% с начала года

Казахстан располагает возможностями для ежегодного экспорта на китайский рынок до 3-4 млн тонн зерна и кормовой муки

Шанхай. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам семи месяцев 2025 года товарооборот между странами увеличился на 28% и достиг 992,3 млн долларов США. Об этом было заявлено в ходе встречи министра сельского хозяйства Казахстана Айдарбека Сапарова с министром главного таможенного управления КНР Сунь Мэйцзюнем.





Стороны обсудили текущее состояние торгово-экономических связей и определили приоритетные направления дальнейшего сотрудничества в аграрной сфере. Особое внимание было уделено вопросам санитарного и фитосанитарного контроля, расширения номенклатуры поставляемой продукции, а также упрощения процедур взаимной торговли.





Министр подчеркнул важность договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Алматы в мае 2025 года. В частности, был подписан меморандум о создании механизма взаимодействия и консультаций в сфере инспекции и карантина, а временная рабочая группа получила статус постоянной. За короткий срок стороны подписали ряд новых протоколов - по мясу птицы, термически обработанной баранине и свекловичному жому. Также завершена подготовка ветеринарных сертификатов на шкуры и убойный крупный рогатый скот, ожидается их парафирование.





По данным Минсельхоза РК, на сегодняшний день между Казахстаном и Китаем подписано 16 протоколов фитосанитарных требований к 21 виду продукции, включая пшеницу, ячмень, сою, лен, рапс и другие культуры. Более 2800 казахстанских предприятий включены в реестр ГТУ КНР и имеют право на экспорт продукции на китайский рынок.





По итогам встречи стороны договорились продолжить предметное обсуждение всех технических и организационных вопросов в рамках заседаний постоянной рабочей группы между МСХ РК и ГТУ КНР.





Также в рамках визита казахстанской делегации в Шанхай состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между АО "Национальная компания "Продкорпорация" и китайской компанией Shandong Hi-Speed Qilu Eurasia Railway Express Co. Ltd. Соглашение предусматривает расширение поставок зерновых, кормовых и масличных культур из Казахстана на рынок КНР, в том числе на основе модели контрактного земледелия, предусматривающей закупку урожая у фермеров еще на стадии посевной кампании.





Казахстан располагает возможностями для ежегодного экспорта на китайский рынок до 3-4 млн тонн зерна и кормовой муки. Наиболее перспективное направление сегодня - это производство кормовой муки. Мы приглашаем китайских партнеров к сотрудничеству не только в части перевозок, но и в создании совместных производственных проектов. Также предлагаем рассмотреть контейнерный формат перевозки зерна, который уже доказал свою эффективность", - отметил глава МСХ Казахстана.





Представители Shandong Hi-Speed Qilu Eurasia Railway Express подтвердили заинтересованность в развитии двусторонних проектов и заявили о готовности наращивать закупки казахстанской агропродукции.





Провинция Шандунь - одна из ведущих по потреблению и переработке сельхозпродукции. У нас есть опыт реализации зарубежных проектов, в том числе в странах Африки. В ходе предыдущих встреч мы обсуждали возможность объединения усилий в цепочке: от закупки и перевозки до реализации продукции. Мы рассчитываем нарастить объемы поставок и в перспективе выйти на 500 тыс. тонн импорта из Казахстана", - отметил представитель компании.





Стороны договорились в ближайшее время сформировать рабочую группу для координации дальнейших шагов, включая логистику, таможенные процедуры, развитие производственной базы и оформление новых контрактов.



