В Алматы и области с 1 октября подорожает электроэнергия

Алматы. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - С 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию, - С 1 октября в Алматы и Алматинской области вырастет предельная цена на электроэнергию, сообщили в филиале АО "Алатау Жарық Компаниясы" - "Энергосбыт".





Рост тарифов в "Энергосбыте" объяснили повышением тарифов на услуги АО "Алатау Жарық Компаниясы" по передаче электрической энергии по сетям регионального уровня и услуге по передаче электрической энергии по сетям АО "Национальная компания "Қазақстан темiр жолы".





Цена за 1 кВтч без НДС с 1 октября составит 34,31 тенге (38,43 тенге за 1 кВтч с НДС).





Для разных категорий потребителей предусмотрена отдельные размеры тарифов:





бытовые потребители - 30,26 тенге за 1 кВтч без НДС (33,89 тенге за 1 кВтч с НДС) - действует с 1 сентября;

потребители, использующие электрическую энергию не для бытовых нужд, - 36,70 тенге за 1 кВтч без НДС (41,10 тенге за 1 кВтч с НДС) - будет введен с 1 октября;

юридические лица, финансируемые из государственного бюджета, - 35,08 тенге за 1 кВтч без НДС (39,29 тенге за 1 кВтч с НДС) - будет введен с 1 октября;

потребители, расположенные на территории специальных экономических индустриальных зон, производители социально значимых продовольственных товаров - 31,85 тенге за 1 кВтч без НДС (35,67 тенге за 1 кВтч с НДС) - без изменений.





При этом в компании отметили, что для физических лиц и потребителей, дифференцированные тарифы по нормам потребления снизили с 1 сентября:





тариф 1-го уровня - 27,46 тенге за 1 кВтч без НДС (30,76 тенге за 1 кВтч с НДС);

тариф 2-го уровня - 36,29 тенге за 1 кВтч без НДС (40,64 тенге за 1 кВтч с НДС);

тариф 3-го уровня - 45,37 тенге за 1 кВтч без НДС (50,81 тенге за 1 кВтч с НДС).





Для потребителей села Улкен Алматинской области тариф на услуги реализации электрической энергии составит 16,44 тенге за 1 кВтч без НДС.



