26.08.2025, 12:10 91481
В Казахстане хотят утвердить объемы трансфертов между республиканским и областными бюджетами
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики Казахстана разработало проект закона "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы", передает корреспондент агентства.
Документ направлен на закрепление объемов межбюджетных трансфертов на трехлетний период, что позволит обеспечить стабильность бюджетной системы и создать равные условия для оказания гарантированных государством услуг населению", - заявили в министерстве.
Подчеркивается, что законопроект сохраняет устойчивый механизм распределения средств между республиканским бюджетом и регионами, обеспечивая выравнивание социально-экономического развития регионов и поддержку наиболее нуждающихся территорий.
Такой подход способствует как сбалансированности бюджетов, так и повышению качества государственных услуг на местах. Принятие закона позволит обеспечить стабильное финансирование региональных проектов и социальных программ, повысить эффективность использования бюджетных средств и укрепить финансовую самостоятельность местных органов власти. Закрепление объемов трансфертов на среднесрочную перспективу даст возможность местным исполнительным органам проводить более точное планирование расходов, а также усилит их заинтересованность в развитии собственного налогового потенциала", - пояснили в министерстве.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее в Казахстане приняли новый порядок возврата средств Нацфонда.
27.08.2025, 11:13 24316
Казахстан планирует разрабатывать урановые месторождения в Иордании
До конца 2026 года планируется создание СП
Астана. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан и иорданская компания подпишут соглашение о разработке урановых месторождений на территории Иордании, рассказал председатель правления фонда "Самрук-Казына" Нурлан Жакупов.
Группа компаний "Самрук-Казына" работает над совместной разработкой урановых месторождений. Сегодня "Казатомпром" и национальная урановая компания Jumco подпишут договор о совместной кооперации, рассказал глава фонда "Самрук-Казына". Согласно документу до конца 2026 года планируется создание совместного предприятия, в котором 70% будут принадлежать "Казатомпрому" и 30% - иорданской Jumco.
До 2026 года будут проводиться исследовательские работы на предмет извлекаемости и возможности обогащения урана", - сказал Жакупов.
Напомним, Король Иордании Абдалла II бен аль-Хусейн прибыл с визитом в Астану. 27 августа, главы государств проведут переговоры и примут участие в казахско-иорданском бизнес-форуме.
26.08.2025, 16:06 81441
Более 20 видов продукции из кукурузы будут выпускать в Туркестанской области
Фото: Depositphotos
Туркестан. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области ТОО "Казкрахмал" запустило комплексы по приему, сушке и хранению кукурузы. Ведется работа по вводу производственных мощностей, внедрению технологии безотходной переработки, сообщили в Министерстве сельского хозяйства Казахстана.
Запуск комплекса запланирован на 2025 год. На производстве где будет выпускаться более 20 видов продукции, включая крахмал, патоку, пищевую глюкозу, сироп мальтозы, кукурузное масло, глютен, отруби, зернистые комбикорма.
Отмечается, что в производстве будет применяться исключительно генетически немодифицированная кукуруза.
Общий объем инвестиций составит 35 млрд тенге. Продукция предприятия будет востребована как на внутреннем рынке, так и за его пределами - в странах Азии и Европы", - рассказали в ведомстве.
В пресс-службе отметили, что реализация проекта позволит увеличить экспортный потенциал Казахстана и вывести инвестиционную привлекательность региона на новый уровень.
Напомним, Казахстан откажется от пороговых цен на социально значимые продовольственные товары с нового года.
26.08.2025, 11:58 92366
Правительство сформировало трехлетний бюджет без привлечения целевых трансфертов из Нацфонда
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство РК одобрило прогнозы социально-экономического развития и проект бюджета на предстоящий трехлетний период. О ключевых параметрах главного финансового документа на заседании правительства доложил министр финансов РК Мади Такиев, передает корреспондент агентства.
Доходы в 2026 году составят 23,1 триллиона тенге с увеличением к 2028 году до 27,6 триллиона тенге, расходы - 27,7 триллиона тенге. Дефицит бюджета планируется на уровне 2,5% к ВВП с последующим понижением до 0,9% к 2028 году", - проинформировал министр.
Он подчеркнул, что бюджет впервые за долгое время сбалансирован без привлечения целевых трансфертов из Национального фонда.
Проведена работа по оптимизации и приоритезации расходов. Оптимизированные средства перенаправлены на реальный сектор. Расходы, стимулирующие рост экономики, увеличились с 10,9% до 16,1% и составили 4,47 триллиона тенге", - отметил Мади Такиев.
Сообщается, что основная доля расходов - 38,7%, или 10,7 триллиона тенге, традиционно направлена на социальную сферу. Расходы на поддержку реального сектора экономики составят 3,6 триллиона тенге. В том числе на развитие агропромышленного комплекса будет направлено 732 миллиарда тенге, на транспортную инфраструктуру - 855 миллиардов тенге. Еще 580 миллиардов тенге на строительство республиканских дорог планируется привлечь через механизм государственных гарантий.
Проект республиканского бюджета и трансферты общего характера сформированы с учетом новых Бюджетного и Налогового кодексов. Поручаю всем государственным органам обеспечить достижение заданных параметров социально-экономического развития страны. Важно обеспечить максимально эффективное и своевременное использование бюджетных средств, а также жесткий контроль расходов", - подчеркнул премьер-министр РК Олжас Бектенов.
Ранее сообщалось, что объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет в первом полугодии составил 3,1 трлн тенге, или 59% от годового плана в 5,3 трлн тенге.
В феврале в Казахстане возобновила работу комиссия по мониторингу за расходованием средств из Нацфонда.
26.08.2025, 11:23 95821
Нулевой дефицит бюджета будет достигнут к 2030 году - вице-премьер
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства заместитель премьер-министра - министр национальной экономики РК Серик Жумангарин представил долгосрочный прогноз развития Казахстана на 2026-2035 годы, передает корреспондент агентства.
Были рассмотрены три сценария развития: базовый, умеренный и альтернативный. В базовом варианте среднегодовой рост ВВП за 10 лет составит 4,5%, что позволит увеличить номинальный ВВП до 473,2 триллиона тенге к 2035 году", - сообщил Жумангарин.
В соответствии с прогнозом доходы государственного бюджета в 2035 году увеличатся до 66,8 триллиона тенге. При этом для снижения зависимости от сырьевого сектора размер гарантированного трансферта из Национального фонда предусмотрен с постепенным снижением до 2 триллионов тенге начиная с 2029 года.
Доходы государственного бюджета в 2035 году увеличатся до 66,8 триллиона тенге. Гарантированный трансферт предусмотрен со снижением до 2 триллионов тенге с 2029 года. Дефицит бюджета определен с постепенным снижением до 0,4% к ВВП в 2029 году и достижением нулевого уровня начиная с 2030 года", - отметил вице-премьер.
Напомним, госдолг Казахстана вырос почти до 32 триллионов тенге. Дефицит бюджета составил 3 триллиона 649 миллиардов тенге.
26.08.2025, 11:12 96996
В Казахстане намерены передавать органам госдоходов сведения о банковских счетах граждан
Фото: Depositphotos
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республика Казахстан разработало документ, который предполагает передачу органам госдоходов сведений о банковских счетах граждан, передает корреспондент агентства.
Целью проекта является утверждение формы представления банками второго уровня сведений о наличии банковских счетов и их номерах, об остатках и движении денежных средств на этих счетах, о предоставленных кредитах физическим лицам, у которых возникла обязанность по представлению декларации об активах и обязательствах, о доходах и имуществе, а также об остатках и движении средств на счетах таких лиц при приобретении ими в течение года имущества стоимостью свыше 20 000 МРП", - сообщается в документе.
Отмечается, что это позволит осуществлять дистанционный мониторинг и в результате повлечет увеличению объема поступлений в бюджет и сокращение доли теневой экономики.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее президент Казахстана подписал новый Налоговый кодекс.
26.08.2025, 10:50 99061
Инфляцию на уровне 10% прогнозирует правительство в 2026 году
Фото: Depositphotos
Астана. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве РК рассмотрели прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы. Об основных макроэкономических индикаторах на заседании правительства доложил министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства.
Прогноз сформирован на основе базового сценария. Согласно ему реальный рост валового внутреннего продукта в 2026 году составит 5,4%, а среднегодовой темп за три года достигнет 5,3%. Номинальный ВВП вырастет со 183,8 триллиона тенге в 2026 году до 229,8 триллиона тенге в 2028 году", - проинформировал министр.
Ожидается, что основными драйверами роста экономики станут реальный сектор и сфера услуг. В обрабатывающей промышленности прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов. Средний рост за три года в строительстве ожидается на уровне 11,0%, в сфере транспорта - 10,1%, в торговле - 6,7%.
В прогнозируемом периоде сохранится положительный торговый баланс. Экспорт увеличится с 77,1 миллиарда долларов США в 2026 году до 83,7 миллиарда долларов США в 2028 году, импорт - с 67,7 до 75,2 миллиарда долларов США. Прогноз инфляции в 2026 году не превысит уровня 10,0%, в 2027 и 2028 году - на уровне 6%", - отметил министр.
На основе макропрогноза сформированы параметры бюджета на предстоящий трехлетний период. Доходы республиканского бюджета, по прогнозам, составят 19,2 триллиона тенге в 2026 году с последующим ростом до 23,2 триллиона тенге в 2028 году. Гарантированный трансферт из Национального фонда определен в размере 2, 77 миллиарда тенге ежегодно.
Дефицит бюджета определен на уровне 2,5% к ВВП в 2026 году со снижением до 0,9% к ВВП в 2028 году. При этом ненефтяной дефицит сократится с 4,9% до 2,7% к ВВП.
При таких объемах доходов и расходов бюджет обеспечивает самодостаточность без необходимости привлечения дополнительных средств из Национального фонда в виде целевого трансферта", - подчеркнул Серик Жумангарин.
Напомним, в Казахстане ускорилась годовая инфляция, составив 11,8%.
25.08.2025, 16:58 140506
Порядка 6,8 трлн тенге необходимы для ремонта коммунальных сетей в Казахстане - МНЭ
Фото: Depositphotos
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Для снижения износа инфраструктуры в сферах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения до уровня ниже 50% необходимо привлечение инвестиций на сумму 6,8 трлн тенге для ремонта 86 тыс. километров коммунальных сетей. Об этом на пресс-конференции в СЦК сообщил председатель Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК Тимур Косымбаев.
В текущем году в приоритетном порядке рассмотрены и отобраны 48 субъектов естественных монополий, имеющих подтвержденные документы и готовых к финансированию на общую сумму 144,5 млрд тенге. Это позволит обеспечить проведение ремонтных работ и замену 1347 км коммунальных сетей и 3047 единиц оборудования", - сказал спикер.
Директор департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РК Асылжан Мусин сообщил, что в рамках нацпроекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов" планируется реализовать 29 проектов в сфере энергогенерации общей мощностью 7,3 ГВт. При этом объем инвестиций в сферу модернизации и строительства новых энергообъектов составляет около 6,3 трлн тенге: 14 проектов по модернизации существующих электростанций и 15 проектов по вводу новых источников генерации. Среди важных проектов - перевод на газ Алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, парогазовая установка мощностью 1 ГВт в Туркестанской области, строительство парогазовой установки мощностью 160 МВт на площадке ТОО "МАЭК".
До 2029 года планируется завершить 29 проектов, что позволит снизить средний износ электростанций на 17%. В текущем году запланирован ввод 36 МВт за счет модернизации действующих станций. На сегодняшний день уже введены 24 МВт. В 2026 году планируется ввести 2 517,6 МВт мощностей", - сказал Мусин.
Напомним, десять ТЭЦ Казахстана находятся в зоне высокого риска аварийности.
25.08.2025, 15:24 123226
В Казахстане намолочено 3,1 млн тонн зерновых
Фото: primeminister.kz
Астана. 25 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане убрано 2,2 млн га зерновых, что составляет 13,7% от общей площади посевов, намолочено 3,1 млн тонн зерна, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.
Уборочные работы проходят в 15 регионах страны, включая Акмолинскую, Актюбинскую, Алматинскую, Восточно-Казахстанскую, Жамбылскую, Западно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Кызылординскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую, Туркестанскую области, а также области Абай, Жетысу и город Шымкент.
Хорошую урожайность показывают Восточно-Казахстанская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Северо-Казахстанская области, Жетысу. Кроме того, собрано 24,4 тыс. тонн масличных культур, 525,5 тыс. тонн картофеля с урожайностью 239 ц/га, 1,6 млн тонн овощей с урожайностью 286 ц/га, 1,8 млн тонн бахчевых культур с урожайностью 269,9 ц/га.
В ведомстве добавили, что высокую урожайность демонстрируют овощи: собрано 319,5 тыс. тонн капусты при урожайности 375,4 ц/га, 256,7 тыс. тонн лука при урожайности 390 ц/га, 98,8 тыс. тонн моркови при урожайности 298,1 ц/га.
В июле сообщалось, что Казахстан на 58% увеличил экспорт зерна. Ключевые направления экспорта: Узбекистан, Таджикистан, Афганистан - 309 тыс. тонн, Кыргызстан, Иран и Азербайджан.
