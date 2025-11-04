Снижение тарифов на холодную воду и замедление годовой инфляции - статданные за октябрь
Фото: Depositphotos
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро Национальной статистики Казахстана опубликовало данные по инфляции, тарифам на коммунальные услуги и ценам на продовольственные товары за октябрь 2025 года.
Согласно данным статистики, в сфере жилищно-коммунальных услуг в октябре снизились тарифы на холодную воду на 40%, газ, транспортируемый по распределительным сетям - на 10,7%, электроэнергию - на 2%. Цены на услуги общественного питания выросли - на 2%, услуги парикмахерских и салонов красоты - на 1,5%, тренажерных залов - 0,8%.
Из продуктов питания в отчетном периоде снижение цен отмечено на лук репчатый на 7,7%, яблоки - на 6,1%, свеклу - на 5,1%, капусту - на 4,7%, морковь - на 4,4%, сахар-песок - на 2%, виноград - на 1,1%, лимоны - 0,8%. Повышение цен наблюдается на шоколад на 2,3%, кофе, готовые приправы и соусы - по 1,8%, финики - на 1,6%, крупяные изделия - на 0,7%.
Среди непродовольственных товаров в октябре цены на новые автомобили отечественной сборки снизились на 1,5%. Зонт подорожал на 4,2%, электрообогреватель - на 2,5%, цемент - на 0,4%. Уровень цен на моющие и чистящие средства, товары личного пользования вырос по 1%, одежду и обувь, бытовые приборы - по 0,8%.
По итогам октября годовая инфляция снизилась и составила составила 12,6% (в сентябре 2025 года - 12,9%), за месяц - 0,5% (в предыдущем месяце - 1,1%).
Цены на продовольственные товары за год выросли на 13,5% (в сентябре - 12,7%), платные услуги - на 12,9% (в сентябре - 15,3%), непродовольственные товары - на 11% (в сентябре - 10,8%).
Наибольший вклад в годовой уровень инфляции внесли продукты питания и безалкогольные напитки (5,2 процентных пункта), здравоохранение (1,6 процентных пункта), жилищные услуги (1,3 процентных пункта). За месяц уровень цен непродовольственных товаров повысился на 1,2%, продовольственных товаров - на 1%, платных услуг снизился - на -0,8%", - привели данные в бюро.
Стоит отметить, что в последний раз снижение темпов инфляции наблюдалось в Казахстане почти год назад - в ноябре 2024 года.
Напомним, выступая с посланием народу Казахстана в сентябре, глава государства Касым-Жомарт Токаев назвал одной из главных проблем высокую инфляцию, которая съедает рост экономических показателей и доходов населения. Он отметил, что правительству и Нацбанку необходимо объединить усилия для решения данной проблемы. После данного поручения правительство приняло решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на комуслуги и бензин до стабилизации уровня инфляции. Цены на ГСМ зафиксировали на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций.
Также обратим внимание, что реальная заработная плата казахстанцев снизилась. Согласно данным статистики, среднемесячная заработная плата в Казахстане во втором квартале текущего года составила 420,9 тысячи тенге. Несмотря на ее рост в номинальном выражении на 9,8% за год, показатель реальной заработной платы сократился на 1,4%.
Исследование показало, что 74,7% казахстанцев обеспокоены ростом цен на продукты питания за последние полгода. Из-за высокой стоимости стали реже покупать мясо, а также овощи и фрукты (24,5%), рыбу (20,5%), молочные продукты (16,9%), хлеб и мучные изделия (12,1%), колбасные изделия (11,2%), сладости и напитки (10,9%).