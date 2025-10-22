21.10.2025, 18:37 32101
В Казахстане намерены обязать банки предоставлять расширенные отчеты по продаже и покупке валюты
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана разработал документ, который предполагает внесение изменений в постановление "Об утверждении правил осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в Республике Казахстан", передает корреспондент агентства.
В частности, согласно тексту документа, в целях совершенствования политики регулирования деятельности по осуществлению обменных операций с наличной валютой предусматривается:
- сокращение срока корректировки отчетов, представляемых уполномоченными банками и уполномоченными организациями;
- расширение отчета для уполномоченных банков в части представления данных по покупке/продаже наличной иностранной валюты в разрезе уполномоченной организации.
Проект разработан в целях реализации закона, в этой связи слова "и финансированию терроризма" заменены словами "финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения", - говорится в документе.
С полным текстом документа можно ознакомиться на портале "Открытые НПА".
Ранее сообщалось, что новый вид банковской лицензии появится в Казахстане.
новости по теме
21.10.2025, 15:45 42531
Порядка 1,5 млн тонн составил транзит казахстанской нефти через Азербайджан в 2024 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В прошлом году транзит нефти через Азербайджан составил почти полтора миллиона тонн. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе брифинга для СМИ по итогам двусторонних переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Важной темой встречи президентов двух стран стало сотрудничество в энергетической сфере.
С удовлетворением отмечаю совместную работу по транспортировке казахстанской нефти по маршруту Баку - Тбилиси - Джейхан. В прошлом году транзит этого стратегического сырья через Азербайджан составил почти полтора миллиона тонн. В ближайших планах - значительно увеличить этот объем. Импульс развитию национальных энергосистем призван придать проект прокладки глубоководного электрического кабеля, который существенно усилит наши позиции в экспорте "зеленой" энергии. Большая работа проводится в рамках поставок казахстанской урановой продукции на зарубежные рынки через территорию Азербайджана", - сказал Токаев.
Далее президент сообщил, что во время переговоров был рассмотрен ход реализации крупных инфраструктурных проектов, в том числе стратегически важного Транскаспийского международного транспортного маршрута.
В прошлом году объем грузоперевозок по нему вырос на 62% и составил 4,5 миллиона тонн. Показатели текущего года тоже обнадеживают: рост составил 2%. С зарубежными партнерами мы работаем над синхронным устранением так называемых узких мест, установлением единого долгосрочного тарифа вдоль коридора. Это, безусловно, повысит эффективность, обеспечит бесперебойность поставок по всему маршруту и, как мы планируем, позволит довести объем грузоперевозок до 10 миллионов тонн", - сказал глава государства.
Также президенты уделили внимание расширению торгово-экономических связей. Достигнута договоренность принять необходимые меры, чтобы в ближайшей перспективе удвоить двусторонний товарооборот и довести его до одного миллиарда долларов.
С обеих сторон высказана заинтересованность в создании совместных предприятий. К примеру, запланирован запуск совместного производства трансформаторов, ведется строительство жилых и инфраструктурных объектов, прорабатываются совместные проекты в сфере судостроения. Правительствам поручено держать на контроле эти направления и в кратчайшие сроки принять план или Дорожную карту, как сейчас принято говорить развития сотрудничества в промышленной сфере. Для финансирования перспективных взаимовыгодных проектов условились активизировать деятельность казахско-азербайджанского Фонда прямых инвестиций. Отмечена необходимость дальнейшего расширения контактов между деловыми кругами двух стран. В этой связи большое значение имеет проходящий в рамках визита казахско-азербайджанский бизнес-форум", - заметил Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и глобальной повестки дня.
Мы констатируем идентичность позиций по всем актуальным вопросам международной политики. Подчеркнута важность координации работы в рамках многосторонних структур. Выражено обоюдное стремление к укреплению мира, безопасности и стабильности на региональном и глобальном уровнях. Как известно, президент Ильхам Гейдар оглу Алиев выполнил историческую миссию подписания мирной декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне при активном посредничестве президента США Дональда Трампа. Казахстан официально приветствовал это важное событие. Уверен, достигнутые договоренности укрепят атмосферу доверия на Южном Кавказе и откроют новые возможности для всеобщего прогресса", - подытожил свое выступление президент Казахстана.
Напомним, в рамках государственного визита президента Азербайджана в Казахстан было подписано 15 документов о сотрудничестве в сферах энергетики, транспорта и логистики, цифровизации и искусственного интеллекта, промышленной безопасности, здравоохранения и статистики, культурно-гуманитарных связей.
21.10.2025, 14:46 45961
Сотовые операторы заявили о намерении поднять тарифы на связь
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На брифинге в правительстве представители операторов связи рассказали о намерениях пересмотреть в сторону повышения тарифы на связь и интернет, передает корреспондент агентства.
Как отметил главный административный директор АО "Казахтелеком" Ержан Мейрамов, в правилах оказания услуг сотовой связи есть норма, позволяющая пересмотреть тарифы, если есть экономическое обоснование.
Тариф включает в себя ряд затрат операторов, в том числе на электроэнергию, на приобретение оборудования. Если эти затраты повышаются, это не может не повлиять на рост тарифов", - пояснил он.
Также о намерениях поднять цены заявил президент холдинга Beeline Kazakhstan Евгений Настрадин.
В следующем году всех нас ожидает повышение НДС. Это очень значимый фактор, который повлияет на отрасль в размере 35-40 миллиардов тенге. Мы планируем изменение цен в январе. В этом году клиентам повышения ожидать не стоит. Размер увеличения составит 15-20 процентов", - сказал Настрадин.
С аналогичным заявлением выступил и председатель правления АО "Мобайл Телеком-Сервис" Александр Бабичев.
Главная причина повышения тарифов - растущий спрос и не успевающая инфраструктура. Мы вынуждены большими темпами инвестировать (…) Мы рассматриваем возможность корректировки тарифных планов. Стоит ориентироваться на повышение примерно на 15-20 %", - сказал Бабичев.
Ранее в Минцифры заявили, что не имеют рычагов влияния на операторов связи в области тарифов.
21.10.2025, 13:29 50661
Национальная сельскохозяйственная перепись завершилась в Казахстане
Итоговые данные будут обработаны и визуализированы на специальных аналитических инструментах и опубликованы на сайте бюро в следующем году
Фото: Бюро нацстатистики
Рассказать друзьям
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершилась Национальная сельскохозяйственная перепись, которая проводилась с 1 августа этого года, сообщает Бюро национальной статистики РК.
Крупнейшее статистическое мероприятие охватило около 1,6 млн домохозяйств и 300 тыс. сельскохозяйственных формирований по всей стране.
Опросный лист переписи включал вопросы, касающиеся землепользования, наличия сельскохозяйственной техники, площадей посевов, применения удобрений, скотоводства, трудовой занятости и других показателей. Информация собиралась как с крупных аграрных предприятий, фермерских и крестьянских хозяйств, так и личных подсобных хозяйств, занимающихся сельским хозяйством в личных целях.
Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто принимал участие, оказывал поддержку и помогал в проведении Национальной сельскохозяйственной переписи. Важно отметить, что завершен только основной этап, связанный со сбором данных. Впереди нас ждет кропотливая работа по их обработке, сверке и агрегированию на различных уровнях. Полученные результаты позволят сформировать объективное представление о состоянии аграрного сектора. Благодарю каждого, кто внес свой вклад в развитие сельского хозяйства и поддержал это важное дело", - сказал руководитель Бюро национальной статистики АСПиР РК Максат Турлубаев.
Сбор данных проходил в два этапа. Первый этап прошел онлайн-методом и длился с 1 по 31 августа. Опросный лист можно было заполнить на сайте sanaq.gov.kz, авторизовавшись с помощью ЭЦП, SMS-кода или QR-доступа через приложение eGovMobile. Этой возможностью воспользовались около 600 тыс. респондентов.
Второй этап проходил офлайн с 20 сентября по 20 октября. Более 3200 интервьюеров лично собирали данные по всей стране. Каждый из них был оснащен планшетом с системой GPS-навигации, что обеспечивало прозрачность маршрутов и достоверность данных.
В этой работе огромный свой вклад внесли интервьюеры. Именно они ежедневно контактировали с людьми, объясняли цели переписи и собирали важные данные. Кроме того, возможность дополнительного заработка получили почтальоны, социальные работники, контролеры коммунальных служб, которые также на основной своей работе взаимодействуют с населением. Кроме того, на временную работу мы привлекли безработных лиц, направленных через центры занятости" - отметил глава бюро.
В рамках переписи была проведена масштабная информационная кампания. Граждан заранее информировали через мессенджеры, социальные сети и региональные средства массовой информации. На сайте переписи были размещены подробные видеоинструкции по прохождению переписи онлайн методом, а также работал чат-бот SANAQ мырза, отвечавший на вопросы пользователей в режиме реального времени.
По всей стране было открыто 2684 зоны самообслуживания для прохождения переписи на базе акиматов и районных управлений статистики. Также на протяжении всей кампании работал контакт-центр по номеру 1446. Он обработал свыше 22 тыс. обращений, а чат-бот "SANAQ мырза" ответил на 8,5 тыс. вопросов.
Полученные данные позволят государству принимать более точные и обоснованные решения по развитию агропромышленного комплекса, улучшению качества жизни в сельской местности и рациональному использованию ресурсов.
Предварительная обработка и анализ результатов переписи будут завершены в ближайшие месяцы. Итоговые данные будут обработаны и визуализированы на специальных аналитических инструментах и опубликованы на сайте бюро в следующем году", - уточнили в Минсельхозе.
Напомним сельхозперепись стартовала в Казахстане 1 августа. Она охватила 20 тысяч сельскохозяйственных предприятий, 300 тысяч крестьянских и фермерских хозяйств, а также более 1,9 миллиона личных подсобных хозяйств.
21.10.2025, 11:01 60866
Казахстанцы смогут приобретать автомобили в лизинг: в стране открылся корейский автозавод
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе телемоста открыл автомобильный завод KIA Qazaqstan, сообщает Акорда.
Он поздравил участников с открытием завода, подчеркнув, что это событие является важным шагом в развитии машиностроительной отрасли Казахстана. Президент напомнил, что два года назад во время визита в Костанай было запущено производство автомобилей KIA Sportage, а сегодня в соответствии с соглашением с корпорацией KIA Motors начинает работу полноценное предприятие.
Глава государства выразил искреннюю признательность президенту KIA Corporation Хо-сунг Сонгу и компании KIA Corporation, отметив масштаб проделанной работы и укрепление взаимовыгодных, плодотворных связей между сторонами.
На сегодняшний день в Казахстане успешно работают более 800 корейских компаний. При этом есть все основания утверждать, что автомобилестроение является одним из ключевых направлений нашего взаимовыгодного взаимодействия, и открытие этого уникального завода служит наглядным тому подтверждением (...) KIA - корпорация будущего, автомобили которой гармонично сочетают передовые технологии, выразительный дизайн и высокую надежность", - сказал Токаев.
Президент отметил, что KIA как социально ответственная компания вносит весомый вклад в развитие человеческого капитала и активно инвестирует в подготовку квалифицированных специалистов. Завод делает упор на локализацию производства, что позволит значительно повысить казахстанское содержание в выпускаемой продукции. По расчетам экспертов, каждое рабочее место на автозаводе косвенно создает до 5-6 дополнительных рабочих мест в логистике, сервисной сфере, инфраструктуре.
Завод KIA станет новой точкой роста казахстанского автопрома. Работа нового предприятия будет также способствовать динамичному обновлению отечественного автопарка. Это положительно скажется и на безопасности дорожного движения на улицах наших городов и автомагистралях", - выразил уверенность глава государства.
Он отметил, что государство уделяет приоритетное внимание развитию машиностроительной отрасли.
В прошлом году в этот сектор было привлечено более 290 миллиардов тенге инвестиций, что в 2,5 раза превышает показатели предыдущего года. Позитивная тенденция сохраняется: с начала текущего года в отрасль уже вложено 178 миллиардов тенге. Инвесторы проявляют большой интерес к Казахстану. Благодаря реализации масштабных мер достигнуты значительные успехи. В прошлом году в стране было произведено более 145 тысяч автомобилей. Предприятия автопрома работают в Астане, Алматы, Семее, Уральске, Кокшетау, Костанае и Сарани. В этой сфере заняты более 10 тысяч граждан, почти половина из которых - молодежь. Непосредственно на заводе в Костанае создается полторы тысячи рабочих мест. Работники освоят новые навыки и станут квалифицированными специалистами. Уверен, что в будущем предприятие станет настоящей кузницей инженерных кадров", - сказал Токаев.
Он напомнил о своем поручении правительству разработать конкретные меры по стабилизации экономической ситуации, в связи с чем принят ряд важных решений.
Граждане теперь получат возможность приобрести автомобиль в лизинг, что сделает их более доступными для населения (...) Появится возможность поставлять на внешние рынки наши машины, соответствующие передовым мировым стандартам. Казахстан готов внести свой вклад в развитие глобальной автомобильной промышленности", - подытожил свое выступление президент.
По окончании выступления Касым-Жомарт Токаев наградил президента KIA Corporation Хо-сунг Сонга орденом "Достық" II степени.
Мы высоко ценим ваш вклад в развитие казахско-корейского сотрудничества и укрепление дружбы между нашими народами. Вы внесли поистине значительную лепту в становление автомобильной промышленности нашей страны", - сказал президент.
Для справки
Решение о строительстве завода KIA Qazaqstan было принято в 2023 году. Предприятие расположено на территории индустриальной зоны Костаная на земельном участке площадью 62,95 гектара. Производственная мощность завода составляет 70 тысяч автомобилей в год, объем инвестиций - 131,5 млрд тенге. На предприятии создано 1500 рабочих мест, а рынками сбыта продукции являются Казахстан, страны Центральной Азии и ЕАЭС.
Напомним, на прошлой неделе казахстанское правительство по поручению президента приняло ряд мер, направленных на улучшение экономической ситуации в стране. В их числе: мораторий на повышение цен на бензин, дизтопливо и коммунальные услуги, увеличение в 2 раза объема удешевленного ипотечного кредитования, введение механизма лизинга на покупку легковых авто и т.д.
20.10.2025, 11:01 127596
26,3 млн тонн зерновых намолочено в Казахстане
Уборочная кампания близится к завершению
Рассказать друзьям
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прогнозная уборочная площадь зерновых и зернобобовых культур в Казахстане составляет более 16 млн га. Убрано 15,7 млн га, или 97,9% от общей площади зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 26,3 млн тонн зерна, сообщили в Минсельхозе РК.
Помимо зерновых культур, сельхозпроизводителями собрано 3 млн тонн масличных культур, 2,9 млн тонн картофеля при урожайности 225,3 ц/га, 3,9 млн тонн овощей при урожайности 305,1 ц/га.
Собрано 492,4 тыс. тонн капусты при урожайности 331,7 ц/га, 1047,7 тыс. тонн лука при урожайности 430 ц/га, 380,7 тыс. тонн моркови при урожайности 296,4 ц/га.
Как сообщалось ранее, объем перевозок зерна нового урожая с 1 по 25 сентября текущего года составил 1 млн тонн, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года (878 тыс. тонн).
20.10.2025, 09:14 132711
В Казахстане планируют ввести квоты на вывоз говядины до конца года
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 20 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Минсельхоз разработал проект приказа "О некоторых вопросах вывоза мяса крупного-рогатого скота (говядины) с территории Республики Казахстан".
Проектом приказа предусмотрено введение сроком до 31 декабря 2025 года количественных ограничений (квоты) на вывоз мяса крупного-рогатого скота (говядины): 0201 - мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное и 0202 - мясо крупного рогатого скота, замороженное) с территории Республики Казахстан в третьи страны и в страны Евразийского экономического союза", - сообщили в МСХ.
Проект разработан по решению межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики от 29 августа 2025 года с целью обеспечения продовольственной безопасности, развития переработки животноводческой продукции и стабилизации цен на говядину.
Ранее сообщалось, что привлекательность цен на казахстанское мясо для соседних стран, особенно Узбекистана, а также возможность экспорта мяса в переработанном виде привели к значительному росту объемов вывоза. На сегодняшний день экспорт говядины составил 27 тысяч тонн, что в 3,2 раза выше прошлогоднего показателя.
По данным МСХ, индекс цен на мясо в целом с начала года составил около 25%, по лопаточно-грудной части говядины, которая входит в перечень социально значимых товаров, - 23,6%. Средняя цена лопаточно-грудной части говядины в Казахстане на 22 сентября составляла 4715 тенге за килограмм.
19.10.2025, 18:58 175996
Оренбургский завод прекратил прием газа с Карачаганака: газоснабжение Казахстана не затронуто
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Оренбургский завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак из-за аварийной ситуации на предприятии, сообщает пресс-служба Министерства энергетики Республики Казахстан.
На Оренбургском газоперерабатывающем заводе произошла аварийная ситуация вследствие атаки БПЛА, в связи с чем завод временно прекратил прием сырого газа с месторождения Карачаганак. Информация о характере повреждений и сроках восстановления работы завода российской стороной пока не предоставлена. Газоснабжение Казахстана не затронуто. Газ внутренним потребителям подается в штатном режиме, без каких-либо ограничений", - заявили в пресс-службе ведомства.
Подчеркивается, что вопросы, связанные с переработкой карачаганакского сырья и возможным влиянием на нефтедобычу, находятся в проработке с недропользователями.
Об оценке потенциальных потерь и дальнейших действий будет сообщено дополнительно. Министерство энергетики держит ситуацию на контроле и находится в постоянном взаимодействии с российской стороной и операторами месторождения", - добавили в пресс-службе.
Ранее офис КТК пострадал в результате атаки БПЛА на Новороссийск.
18.10.2025, 20:36 204456
Россия намерена снять ограничения на поставки пшеницы из Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Москва. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Россия с 20 октября намерена снять ограничения на поставки пшеницы из Казахстана, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.
Служба считает возможным отменить с 20 октября 2025 под гарантии НОКЗР Казахстана введенные с 23 апреля 2025 года ограничения на поставки пшеницы из основных областей производства республики в Россию", - говорится в сообщении.
Напомним, в октябре 2024 года Россельхознадзор ввел временные ограничения на ввоз в Россию из Казахстана томатов, семян подсолнечника для посева происхождением третьих стран, дынь, пшеницы, семян льна, чечевицы и прочей сельхозпродукции. Вопрос снятия ограничений на ввоз казахстанской подкарантинной продукции стал вопросом двусторонних консультаций между уполномоченными государственными органами двух стран. В апреле 2025 Россия сняла ограничения на ввоз подкарантинной продукции из Казахстана.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
21.10.2025, 08:43Токаев выразил соболезнования родным и близким выдающегося деятеля культуры Юрия Аравина 21.10.2025, 15:2491006Уволенная после скандала в детдоме в Баганашыле чиновница снова заняла руководящий пост 21.10.2025, 16:1081736Жители одного из микрорайонов Алматы пожаловались на отключение антенны сотовой связи 21.10.2025, 09:3170851В 2027 году все население Казахстана будет обеспечено доступом к интернету 21.10.2025, 10:1068671Национальный оператор Wi-Fi появится в Казахстане 18.10.2025, 19:13290446Это нас не красит - Саденов потребовал принять меры в отношении недобросовестных сотрудников 18.10.2025, 12:08289931Вымогательство, дедовщина и буллинг: Закиева рассказала о проблемах в школах в Жамбылской области 19.10.2025, 12:35Сальмонелла не обнаружена - в акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию с казахстанской птицефабрикой289226Сальмонелла не обнаружена - в акимате Алматинской области прокомментировали ситуацию с казахстанской птицефабрикой 16.10.2025, 20:37287831В Казахстане запустили петицию из-за спорной нормы Налогового кодекса 16.10.2025, 19:18284101Антитеррористические учения пройдут в аэропорту Алматы 25.09.2025, 16:40Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт624011Си Цзиньпин посетил посвященный 70-летию образования Синьцзян-Уйгурского автономного района гала-концерт 25.09.2025, 17:29618071Эксперт: Высокий уровень внешней открытости позволяет миру увидеть подлинный Синьцзян 25.09.2025, 10:15549716В Ланьчжоу представлена Национальная демонстрационная база современных агропромышленных цепочек 29.09.2025, 19:30513961Китай ускоряет интеграцию роботов и ИИ - от сервисов до медицины 30.09.2025, 16:18489391В Кыргызстане наблюдается бум изучения китайского языка
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?