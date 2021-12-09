Финрегулятор опроверг информацию о кредитной амнистии в РК

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7 декабря 2021 года в течение дня в социальных сетях распространялась информация касательно якобы объявленной "кредитной амнистии" по ипотечным жилищным займам. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявляет о недостоверности распространяемой информации", - говорится в сообщении агентства.
По информации Агентства по регулированию финрынка, в настоящее время для помощи отдельной категории ипотечных заемщиков, которые в наибольшей степени пострадали от последствий мирового финансового кризиса 2007-2008 годов, а также ослабления курса национальной валюты, Агентством с 2015 года реализуется Программа рефинансирования ипотечных займов.
В этой связи по условиям Программы финансовая поддержка оказывается заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы, а также валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года. Меры финансовой помощи, установленные Программой, предусматривают снижение процентной ставки до 3% для заемщиков с единственным жильем и должников из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН). Для остальных валютных ипотечных заемщиков процентная ставка составила не более 12%", - уточнили в ведомстве.
Кроме того, в рамках программы списана просроченная задолженность по вознаграждению, неустойке (пене, штрафам) и комиссиям.
В отношении валютных ипотечных займов проведена конвертация задолженности в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за 1 доллар США).
С января 2020 года для участвующих в Программе ипотечных заемщиков из категории СУСН реализуются дополнительные меры помощи. Поддержка таким заемщикам оказывается банками в индивидуальном порядке на основе всестороннего анализа их финансового и социального положения, по результатам которого банками принимается решение о снижении задолженности по займу и установлении льготных графиков с ежемесячным платежом на уровне 20 000 тенге. Поддержка данной категории заемщиков будет завершена до конца 2021 года", - отметили в Агентстве по регулированию финрынка.
Ранее сообщалось, что мажилисмены предлагают пересмотреть ставку по микрокредитам.