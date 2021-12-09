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Финрегулятор опроверг информацию о кредитной амнистии в РК

08.12.2021, 09:48 54919
Финрегулятор опроверг информацию о кредитной амнистии в РК
Фото: zen.yandex.ru
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка прокомментировало распространяемую в социальных сетях информацию о кредитной амнистии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

7 декабря 2021 года в течение дня в социальных сетях распространялась информация касательно якобы объявленной "кредитной амнистии" по ипотечным жилищным займам. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка заявляет о недостоверности распространяемой информации", - говорится в сообщении агентства.

 
По информации Агентства по регулированию финрынка, в настоящее время для помощи отдельной категории ипотечных заемщиков, которые в наибольшей степени пострадали от последствий мирового финансового кризиса 2007-2008 годов, а также ослабления курса национальной валюты, Агентством с 2015 года реализуется Программа рефинансирования ипотечных займов.
 

В этой связи по условиям Программы финансовая поддержка оказывается заемщикам, получившим ипотечные займы в тенге в период с 2004 по 2009 годы, а также валютные ипотечные займы до 1 января 2016 года. Меры финансовой помощи, установленные Программой, предусматривают снижение процентной ставки до 3% для заемщиков с единственным жильем и должников из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН). Для остальных валютных ипотечных заемщиков процентная ставка составила не более 12%", - уточнили в ведомстве. 

 
Кроме того, в рамках программы списана просроченная задолженность по вознаграждению, неустойке (пене, штрафам) и комиссиям.
 
В отношении валютных ипотечных займов проведена конвертация задолженности в тенге по курсу Национального банка на 18 августа 2015 года (188,35 тенге за 1 доллар США).
 

С января 2020 года для участвующих в Программе ипотечных заемщиков из категории СУСН реализуются дополнительные меры помощи. Поддержка таким заемщикам оказывается банками в индивидуальном порядке на основе всестороннего анализа их финансового и социального положения, по результатам которого банками принимается решение о снижении задолженности по займу и установлении льготных графиков с ежемесячным платежом на уровне 20 000 тенге. Поддержка данной категории заемщиков будет завершена до конца 2021 года", - отметили в Агентстве по регулированию финрынка.

 
 

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Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2022 год

09.12.2021, 10:40 23302
Нацбанк утвердил график решений по базовой ставке на 2022 год
Фото: newsbtc.com
НУР-СУЛТАН. 9 ДЕКАБРЯ - Национальный банк Республики Казахстан утвердил график решений по базовой ставке на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Национальный банк Республики Казахстан утвердил график решений по базовой ставке на следующий год, сообщили в пресс-службе ведомства. 
 
В 2022 году решения по базовой ставке будут объявлены в 15.00 по времени Нур-Султана в следующие даты: 24 января; 7 марта; 25 апреля; 6 июня; 25 июля; 5 сентября; 24 октября; 5 декабря.

 

В Казахстане изменился порядок определения рыночного курса обмена валюты

08.12.2021, 19:17 41581
В Казахстане изменился порядок определения рыночного курса обмена валюты
НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Совместным постановлением правления Национального банка РК и приказом министра финансов РК от 26 ноября 2021 года внесены изменения в порядок определения рыночного курса обмена валюты, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Минфин, рыночный курс обмена валют определяется ежедневно в рабочие дни, когда АО "Казахстанская фондовая биржа" проводит торги по иностранным валютам, в следующем порядке:
 
  • по доллару рыночный курс обмена валюты определяется как средневзвешенный биржевой курс тенге к доллару, сложившийся по состоянию на 15.30 по времени Нур-Султана;
  • по другим иностранным валютам рыночный курс обмена валют по отношению к тенге определяется как кросс-курс, рассчитанный с использованием рыночного курса доллара по отношению к тенге и курсов данных валют к доллару, сложившихся по состоянию на 16.00 по времени Нур-Султана в соответствии с котировками спроса, полученными по каналам информационных агентств.
 
Национальный банк в день проведения торгов на бирже фиксирует курсы иностранных валют по отношению к тенге для иностранных валют.
 
Постановление и приказ вводятся в действие с 18 декабря 2021 года.
 

Казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений

06.12.2021, 20:58 98254
Казахстанцы подали рекордное количество заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений
НУР-СУЛТАН. 6 ДЕКАБРЯ - Через платформу enpf-otbasy.кz за последние три дня было подано 46 тысяч заявок на использование единовременных пенсионных выплат, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодня по 43 744 заявкам пользователи платформы enpf-otbasy.кz ждут поступления средств с ЕНПФ на свои специальные счета в Отбасы банке на общую сумму 242 миллиарда тенге.
 
В пресс-службе Отбасы банк сообщили, что 3 декабря от казахстанцев поступило 16 тысяч заявок на использование пенсионных излишков. 
 

Это рекорд по количеству поданных заявок, которые поставили казахстанцы с начала года, когда стало возможным использовать единовременные пенсионные выплаты для улучшения жилищных условий и лечения", - отметили в Отбасы банка.

 
В обычные дни через платформу обрабатывалось порядка 2200 заявок в день.
 
По данным на 3 декабря, этой возможностью уже воспользовались 338 499 человек на сумму 1,68 триллиона тенге.
 
3 декабря на сайте ЕНПФ опубликовали информацию о повышении порога достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений в 2022 году и объяснили причину. 
 
Казахстанцы в основном использовали свои пенсионные накопления для покупки жилья и резкое увеличение порога минимальной достаточности для их снятия в 2022 году стало большой неожиданностью. Многие казахстанцы высказали свое возмущение в связи с резким ростом порога достаточности в следующем году. Сейчас объявлен сбор подписей в петиции. 
 
Экономист и бывший советник президента Казахстана Олжас Худайбергенов прокомментировал повышение с 2022 года порога минимальной достаточности для досрочного снятия пенсионных накоплений.
 

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