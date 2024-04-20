Казахстанцам оплатят ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимостиКазахстанцам оплатят ущерб за утраченное или пострадавшее из-за паводков имущество первой необходимости
19.04.2024, 10:24 5236
Какую помощь оказывает правительство пострадавшим от паводков в Казахстане
Фото: Акорда
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане продолжается процесс возмещения ущерба гражданам, пострадавшим от масштабных паводков. Пострадавшие казахстанцы подают соответствующие заявления в специально созданные региональные комиссии. На сегодняшний день принято 16 343 заявки. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
По состоянию на 19 апреля единовременную выплату в размере 100 МРП получили 6787 семей на сумму около 2,4 млрд тенге. Объем компенсаций за понесенный материальный ущерб достиг 565,7 млн тенге. Эта мера поддержки затронула 1377 семей.
На сегодняшний день в пострадавших регионах обследовано 3053 жилых дома, по 1807 объектам проведена оценка.
206 семей уже получили выплаты на проведение ремонтных работ на сумму более 254 млн тенге.
Работа по возмещению ущерба продолжается и находится на строгом контроле правительства. По поручению президента страны всем пострадавшим гражданам будет оказана всесторонняя помощь и поддержка", - отметили в правительстве.
Ранее сообщалось, что каждой пострадавшей семье будет представлена единовременная компенсация в размере 100 МРП. Разрушенные дома будут вновь построены за счет резерва правительства. Дома, нуждающиеся в ремонте, будут восстановлены за счет средств акиматов. По дачным домам размер компенсации составит до 100 МРП.
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19.04.2024, 09:35 5801
Назван средний размер пенсии в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Средний размер совокупной пенсии на 1 апреля 2024 года составил 132 595 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 901 тенге, базовой пенсии - 42 694 тенге. Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
С начала года из республиканского бюджета казахстанцам выплачено пенсий на сумму 926,5 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 291,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 635,1 млрд тенге.
По состоянию на 1 апреля 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 364 тыс. человек.
Напомним, на 1 января 2024 года на счетах вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда были сформированы пенсионные накопления на сумму 17,9 триллионов тенге. За 2023 год сумма накоплений увеличилась на 3,2 трлн тенге или на 21,8%.
12.04.2024, 12:03 18401
Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 14,75%
Фото: instagram/national_bank_of_kazakhstan
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Астана. 12 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял решение сохранить базовую ставку на уровне 14,75% годовых с коридором +/- 1 п.п., сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Годовая инфляция в феврале и марте продолжила снижаться, однако более медленными темпами. Инфляционные ожидания несколько снизились, но остаются на достаточно высоком уровне. Внешний инфляционный фон продолжает складываться нейтрально при продолжении тренда снижения цен на зерновые на мировых рынках. Во внутренней экономике сохраняется инфляционное давление из-за устойчивого внутреннего спроса и незаякоренных инфляционных ожиданий", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что для достижения цели по инфляции в 5% требуется поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий.
В текущих условиях пространство для смягчения денежно-кредитной политики все еще ограничено. Оно начнет формироваться при стабильном снижении устойчивой части инфляции", - заявили в Нацбанке.
Также сообщается, что годовая инфляция в марте 2024 года замедлилась до 9,1%, формируясь несколько выше прогнозной траектории.
Отклонение происходило под влиянием более быстрого роста цен на жилищно-коммунальные услуги. Снижению инфляции способствует умеренно жесткая денежно-кредитная политика и снижение мировых цен на зерновые", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в феврале Нацбанк снизил базовую ставку до 14,75%.
01.04.2024, 20:40 40221
Jusan Bank возглавит Гульмира Джумадиллаева
Кандидатуру согласовало АРРФР
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство по регулированию и развитию финансового рынка согласовало кандидатуру Гульмиры Джумадиллаевой на должность главы Jusan Bank, сообщает пресс-служба ведомства.
Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка была согласована Джумадиллаева Гульмира Джанибековна на должность председателя правления АО First Heartland Jusan Bank", - говорится в сообщении.
Гульмира Джумадиллаева в период с 2007 по 2021 год занимала должность заместителя председателя правления Kaspi Bank. До этого работала в АО "Нурбанк".
29.03.2024, 20:03 48976
В рамках программы "7-20-25" выдан 73 161 заем - Нацбанк
Почти половину этой суммы потратили в Астане
Фото: НБ РК
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Астана. 29 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках реализации программы "7-20-25" по состоянию на 28 марта выдан 73 161 заем на сумму 999 миллиардов тенге, сообщает пресс-служба Нацбанка.
В Астане выдано 26 472 займа на 418,2 миллиарда тенге, Алматы - 14 860 займов на 231,7 миллиарда тенге, Шымкенте - 5417 займов на 67,5 миллиарда тенге.
Ранее Нацбанк продлил программу ипотечного жилищного кредитования "7-20-25". Также регулятор определил бюджет для программы на 2024 год.
Напомним, программа была запущена в 2018 году для обеспечения работающих граждан доступной ипотекой по льготной ставке 7% сроком до 25 лет и первоначальным взносом от 20%.
26.03.2024, 10:02 58586
В Казахстане онлайн-кредиты будут выдавать после биометрической идентификации
Фото: Depositphotos
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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект постановления "О внесении изменений в постановление правления Национального банка РК от 28 ноября 2019 года № 217 "Об утверждении Правил предоставления микрокредитов электронным способом". Документ опубликован на портале "Открытые НПА".
Отмечается, что проект разработан для усиления безопасности программного обеспечения при предоставлении микрокредитов электронным способом.
Заключение договора о предоставлении микрокредита, внесение изменений и дополнений в договор о предоставлении микрокредита электронным способом между организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, и клиентом осуществляется с применением биометрической идентификации посредством использования услуг ЦОИД или с использованием биометрических данных клиента, полученных при регистрации клиента посредством устройств организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность", - отмечается в предлагаемой редакции.
В случае невозможности идентификации принадлежности банковского счета или платежной карты клиенту перевод денег не осуществляется.
Сообщается, что при биометрической идентификации обеспечивается защита от использования статичного изображения или видеозаписи для подделки биометрических данных клиента путем проверки выполнения клиентом в ходе биометрической идентификации неповторяющихся последовательностей контрольных движений.
Как сообщалось ранее, ссудный портфель кредитных товариществ превысил триллион тенге.
19.03.2024, 10:46 73321
Новую цифровую систему для бизнеса создадут в Казахстане
Фото: Depositphotos
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Астана. 19 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительство проводит масштабную работу по цифровой трансформации налогового и таможенного администрирования. В Казахстане создадут новую единую цифровую систему для бизнеса. Об этом сообщил министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев в ходе заседания правительства.
Мы создаем принципиально новую единую цифровую систему. Она станет сервисной моделью сопровождения бизнеса на всех этапах жизненного цикла и существенно сократит административную нагрузку на предпринимателей", - отметил министр финансов.
По его словам, в республике начат независимый IT-аудит всех информационных систем Комитета госдоходов. По его результатам будет сформирована новая информационная архитектура.
Также в текущем году будет завершена интеграция налоговых и таможенных информационных систем. Вместо 14 систем будут функционировать только 5.
Как отметил премьер-министр Олжас Бектенов, по итогам 2023 года количество обращений и жалоб от населения по вопросам налогового и таможенного администрирования составило почти 226 тысяч.
В основном жалобы поступают на действия и бездействия органов государственных доходов, задержку возврата НДС, признание сделок недействительными и т.д. Очевидно, что в новом кодексе необходимо учесть указанные моменты, сместить акценты на сервисную модель администрирования", - сказал Бектенов.
Он отметил, что из года в год не решается проблема с упрощением процедуры возврата НДС. Должны быть оптимизированы неэффективные налоговые льготы.
В текущем году уже стартовал третий этап декларирования. Он касается порядка 4 млн физических лиц. На четвертом этапе, со следующего года, декларацию о доходах представят все оставшиеся категории граждан. Всего планируется сдача декларации о доходах порядка 13 миллионами граждан. Всеобщее декларирование создаст эффективную систему контроля доходов и имущества. Это также позволит снизить коррупционные проявления и увеличить дополнительные поступления в бюджет. Министерству финансов следует активно проводить разъяснительную работу среди населения, обеспечить бесперебойную работу информационных систем", - сказал премьер.
Он обратил внимание, что с момента объединения Налогового комитета с Комитетом таможенного контроля и создания вместо них Комитета государственных доходов прошло больше 9 лет, однако работа по интеграции налоговых и таможенных информационных систем до сих пор не завершена.
Данную работу необходимо завершить до конца текущего года. Это крайний срок", - поручил премьер.
Также он отметил, что в 2023 году бизнесу возвращен НДС, при этом около 600 млрд тенге были недополучены субъектами бизнеса. А это порядка 485 компаний, осуществляющих экспорт товаров. Таким образом, у бизнеса были изъяты оборотные средства. Это нарушение прав предпринимателей.
В этой связи Министерству финансов необходимо вернуть бизнесу подтвержденные суммы НДС, а также принять меры по упрощению процедуры возврата НДС. При этом поручаю проработать механизмы, когда суммы возмещенного НДС реинвестируются бизнесом в модернизацию и расширение своей деятельности", - сказал Бектенов.
Кроме того, он поручил Министерству национальной экономики совместно с отраслевыми госорганами и палатой "Атамекен" внедрить механизм обязательного мониторинга применения налоговых льгот, а также установить встречные обязательства бизнеса.
Министерству финансов совместно с Министерством цифровизации поручено до конца года сформировать новую информационную архитектуру.
01.03.2024, 10:52 109336
В Нацбанке рассказали о ситуации на валютном рынке Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 1 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Национальном банке рассказали о ситуации на валютном рынке Казахстана. По итогам февраля курс тенге ослаб на 0,6%, до 450,65 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился со 172 до 187 млн долларов США. Общий объем торгов составил 3,9 млрд долларов США.
Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за февраль составили 609 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 16% от общего объема торгов и не более 29 млн долларов США в день. При проведении операций со средствами Национального фонда, Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты. Данная практика позволяет минимизировать влияние операций Национального фонда на валютный рынок", - отметили в Нацбанке.
Сообщается, что в целях поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30% Национальный банк в феврале продолжил осуществлять покупки иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 400 млн долларов США, или порядка 10% от общего объема рынка.
Валютных интервенций в феврале Национальный банк не проводил.
По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в марте 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 700 до 800 млн долларов США. Покупка валюты для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ в марте 2024 года ожидается в размере от 450 до 500 млн долларов США", - проинформировали в Нацбанке.
Отмечается, что в краткосрочной перспективе динамика тенге будет зависеть от ожиданий участников рынка, квартальных налоговых выплат, ситуации на мировых рынках и изменения геополитической обстановки.
Национальный банк продолжит придерживаться режима гибкого курсообразования, который исключает накапливание дисбалансов и обеспечивает сохранность золотовалютных резервов", - добавили в фининституте.
29.02.2024, 14:55 113341
Казахстанские банки предупреждают о возможных сбоях из-за перевода часов
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские банки предупреждают о техостановках в связи с переводом часов.
В частности, Kaspi банк предупредил, что с 29 февраля 22.00 до 1 марта 02.00 на сайте будут проводиться технические работы.
Некоторые сервисы в мобильном приложении Kaspi.kz, а также Kaspi-банкоматы, Kaspi-терминалы и Kaspi-картоматы могут быть временно недоступны", - сообщили в банке, отметив, что оплата с Kаspi Gold, с помощью Kaspi QR и переводы клиенту Kaspi будут работать в штатном режиме.
Клиентов попросили совершить все необходимые финансовые дела заранее.
Также в Kaspi обратили внимание, что пассажиры, которые купили билеты на Kaspi Travel, могут в разделе "Мои поездки" посмотреть актуальную информацию о времени вылета самолета.
Для тех, кто только собирается приобрести билеты, время в сервисе Kaspi Travel уже указано с учетом перевода часов. В ж/д билетах - время отправления поезда не изменится", - предупредили в банке.
В Halyk bank техработы будут проводиться с 23.50 29 февраля до 00.15 1 марта. В связи с чем возможны небольшие прерывания в работе мобильного приложения в части платежей, переводов по картам, текущим счетам и депозитам, просмотра остатков по кредитам, депозитам и проведения операций с ними.
Евразийский банк сообщает о более длительной техостановке. Она продлится с 21.00 29 февраля до 07.00 1 марта.
В указанное время будут недоступны все банковские операции, включая операции по карточкам в Казахстане и за рубежом, в том числе через банкоматы и платежные терминалы. Предлагаем вам позаботиться о запланированных платежах и переводах - проведите их либо до, либо после перехода на единый часовой пояс", - отметили в банке.
В "Отбасы банке" все банковские системы, включая терминалы самообслуживания и альтернативные каналы доступа, будут временно недоступны с 18.00 29 февраля до 08.00 1 марта.
А информационные системы банка CenterСredit могут быть недоступны с 23.00 до 02.00 по новому времени.
Ранее сообщалось, что портал eGov.kz и мобильное приложение egov mobile не будут работать с 22.00 29 февраля до 02.00 1 марта.
В связи с переводом часов Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности напомнило о необходимости обновить программное обеспечение до последней версии. О том, как подготовить технику к переводу часов, рассказали также в Национальной службе реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.
Напомним, сегодня ночью на всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс. Жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00.00) переведут местное время на 1 час назад.
Большинство жителей Казахстана выступили против нововведения.
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