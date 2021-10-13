Казына Капитал Менеджмент и суверенный фонд Абу-Даби ADQ создают совместный венчурный фонд

Фото: KAZAKHSTAN TODAY
НУР-СУЛТАН. 11 ОКТЯБРЯ - В сентябре большинство рынков продемонстрировало падение: снижались цены на акции, облигации и золото. В то же время нефтяные котировки бьют рекорды, впервые за последние 3 года превысив 80 долларов за баррель, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Почему тенге не так сильно среагировал на позитивы сырьевого рынка и какие основные факторы повлияли на обменный курс нацвалюты и состояние резервов страны, прокомментировала
заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова.
Преимущественное влияние на мировые финансовые рынки в сентябре оказывало изменение риторики центральных банков развитых стран в сторону ужесточения денежно-кредитных условий. Федрезерв подал сигналы о готовности начать сворачивание программы скупки активов уже до конца текущего года, учитывая рост инфляции и достигнутый прогресс на рынке труда. Кроме того, инвесторы обратили внимание на коррекцию прогнозов членов комитета ФРС в сторону более скорого повышения ставки: половина членов комитета прогнозируют увеличение ставки уже в 2022 году. ЕЦБ допустил возможность сокращения темпов покупки активов с 80 миллиардов до 60-70 миллиардов евро", - рассказала заместитель председателя Нацбанка.
Она добавила, что ожидаемое ужесточение монетарной политики США стало основной причиной глобального укрепления курса доллара, роста доходностей казначейских облигаций и снижения риск-аппетита инвесторов. Ближе к концу сентября негатив на мировых рынках усилился по причине потенциальных системных рисков из-за финансовых проблем крупной китайской строительной компании Evergrande Group и разногласий в Конгрессе США по поводу повышения лимита госдолга США.
В целом все эти факторы привели к оттоку капитала с финансовых рынков, накоплению средств на текущих счетах и, как следствие, значительной коррекции цен на акции, облигации и золота", - отметила Алия Молдабекова.
По ее словам, в результате по итогам месяца индекс валют развивающихся стран против доллара ослаб на 2,9%: турецкая лира ослабла на 6,9%, бразильский реал - на 5,7%, южноафриканский ранд - на 3,8%, мексиканское песо - на 2,8%.
Основные фондовые индексы США впервые за последние 3 месяца продемонстрировали снижение по итогам месяца: S&P упал на 4,8%, глобальные индексы акций развитых и развивающихся стран снизились на 4,3% и 4,2%, соответственно.
Что касается цены на нефть, по словам зампреда НБ РК, ситуация на рынке была противоположной, наблюдалась позитивная динамика. Цена на нефть марки Brent впервые с октября 2018 года достигала отметки 80 долларов за баррель. По итогам месяца нефтяные котировки выросли на существенные 7,6%, до 78,52 долларов за баррель.
Цена на нефть, которая является одним из фундаментальных факторов для нацвалюты, безусловно, оказывала поддержку тенге. Однако продолжающийся внутренний спрос на иностранную валюту и сильный негативный сентимент на глобальных финансовых рынках стали преобладающими факторами в динамике тенге", - отметила Алия Молдабекова.
С другой стороны, поддержку тенге в течение месяца оказывали операции по конвертации средств Национального фонда в размере 913 миллионов долларов для осуществления трансфертов в бюджет и продажи субъектами квазигосударственного сектора, которые составили 206 миллионов долларов. Необходимости в проведении валютных интервенций в течение месяца не было.
По состоянию на 11 октября на фоне роста цен на нефть и повышения котировок до 84 долларов США за баррель наблюдается укрепление курса тенге на 0,3% с начала месяца, до 424,55 тенге за доллар", - сказал заместитель председателя Нацбанка.
ВАРШАВА. 8 ОКТЯБРЯ – Делегация АО "Банк развития Казахстана" во главе с председателем правления Абаем Саркуловым в ходе очередного казахстанско-польского бизнес-форума представила польским государственным деятелям и бизнесменам финансовые инструменты банка для инвестиционных проектов и экспортных операций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает пресс-служба банка, в рамках форума прошли двусторонние встречи с руководством Польского фонда развития (Polish Development Fund), Польского национального банка развития (Bank Gospodarstwa Krajowego), Экспортно-кредитной страховой корпорации KUKE (PFR Group KUKE) и компанией "Польские государственные железные дороги" (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.).
Презентуя финансовые инструмента банка, Саркулов проинформировал об основных показателях банка. В частности, по состоянию на конец июня 2021 года объём кредитного портфеля банка составил 1 млрд 893,9 млн тенге, всего за это период БРК инвестировал в обрабатывающую промышленность и инфраструктуру 114,9 млрд тенге.
За 6 месяцев этого года нами введены в эксплуатацию 4 проекта, 19 проектов профинансированы на сумму 114,9 млрд тенге, а также одобрены 6 заявок в рамках финансирования инвестиционных проектов и экспортных операций на сумму 211 млрд тенге. Все это говорит высоком уровне компетенции команды Банка в части структурирования крупных сделок, и мы рады, что теперь не только для нас, как специалистов в этой области, но и для казахстанских предпринимателей в целом открываются новые возможности в части сотрудничества с польской стороной", - дополнил глава БРК.
В рамках форума, представители БРК провели ряд встреч с ключевыми финансовыми институтами развития Польши, в частности с коллегами из Польского национального банка развития (Bank Gospodarstwa Krajowego).
Стоит отметить, что в рамках инициативы "waste to energy" делегация БРК посетила мусоросортировочную линию в городе Легница, мощность переработки которой составляет 40 тыс. тонн мусора в год, проект реализован компанией Falubaz Polska. Презентованная действующая линия осуществляет переработку мусора с сортировкой в макулатуру, стеклотару, пластик, а также полиэтилен. Компания выразила готовность о реализации мусороперерабатывающих производств в Казахстане в соответствии с действующими экологическими требованиями Казахстана.
Помимо ряда B2B-встреч на полях Казахстанско-польского форума, который продлился 4 дня, участники также обсудили возможности привлечения польских инвестиций в Казахстан.
Мы видим большой потенциал для расширения взаимовыгодного сотрудничества с польскими партнерами и бизнесменами не только в части запуска новых совместных инвестиционных проектов, но и обмена опытом. Я уверен, что встречи, которые мы провели на полях форума, поспособствуют трансферту знаний по поддержке крупного предпринимательства, развитию новых возможностей для наших бизнесменов", - заключил Саркулов.
АО "Банк Развития Казахстана" - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.
НУР-СУЛТАН. 1 ОКТЯБРЯ - Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) утвердил максимальные рекомендуемые ставки по депозитам в тенге на ноябрь 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Максимальные ставки по срочным и сберегательным депозитам на 3 и 6 месяцев были повышены на 0,2 процентного пункта в связи с наблюдаемым откликом рыночных ставок банков на рост инфляции и спросом на данные виды депозитов.
Это в том числе позволит дополнительно усилить сберегательную привлекательность краткосрочных депозитов (срочные и сберегательные на 3 и 6 месяцев) и их преимущество перед несрочными", - пояснили в пресс-службе КФГД.
Ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев на фоне изменений рыночных ставок и ситуации на рынке незначительно снижены: до 13,8% по депозитам без пополнения и до 12,6% по депозитам с правом пополнения. При этом сберегательные депозиты на 12 месяцев без права пополнения остаются самыми доходными.
Основываясь на мониторинге рыночных ставок, КФГД принял решение сохранить ставки по несрочным, срочным на 12 и 24 месяца и сберегательным депозитам на 24 месяца", - добавили в фонде.