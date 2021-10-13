Казына Капитал Менеджмент и суверенный фонд Абу-Даби ADQ создают совместный венчурный фонд

АБУ-ДАБИ. 12 ОКТЯБРЯ - В рамках рабочего визита премьер-министра РК Аскара Мамина в ОАЭ АО "Казына Капитал Менеджмент" и суверенный фонд Абу-Даби ADQ через собственную венчурную платформу DisruptAD договорились о создании совместного венчурного фонда ADQ-KCM, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Фонд будет сфокусирован на осуществлении совместных инвестиций в инновационные компании на ранних и более поздних стадиях, а также в предприятия с высоким потенциалом роста и устойчивой бизнес моделью. Инвестиции фонда будут направлены на поддержку проектов, соответствующих миссиям институтов развития и отвечающих на региональные вызовы.

Планируемая капитализация фонда ADQ-KCM - 100 миллионов долларов. Первоначальные инвестиции составят 50 миллионов долларов на паритетной основе. Дальнейшие инвестиции в фонд будут согласовываться партнерами по мере освоения первоначальных средств.

Вложения фонда будут осуществляться в проекты с потенциалом внедрения технологических инноваций для реализации цифровой трансформации отраслей. Согласно основным условиям создаваемого фонда проекты будут в сферах IT, финтех, агротехнологий, B2B и B2C, инфраструктурных технологий и телекоммуникаций, технологий производства продуктов питания, платформенных решений и цифровой трансформации.

Партнерство с ADQ в рамках нового фонда предоставит дополнительную финансовую поддержку для развития рынка венчурных инвестиций в Казахстане и станет катализатором роста инвестиционных потоков между странами.