Налог на Google: более 118 млрд тенге оплатили иностранные интернет-платформы в бюджет Казахстана
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С начала действия налога на цифровые услуги иностранные интернет-компании перечислили в бюджет Казахстана 118,4 млрд тенге, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов РК.
Что такое "налог на Google"
С 1 января 2022 года в Казахстане действует механизм налогообложения иностранных компаний, которые предоставляют электронные услуги или продают товары через интернет казахстанским пользователям. Речь идет о глобальных онлайн-платформах, работающих напрямую с потребителями - в формате B2C. Они обязаны регистрироваться в Казахстане и платить налог на добавленную стоимость (НДС) по ставке 12%.
Кто уже зарегистрировался
На сегодняшний день в Казахстане стоят на учете 118 иностранных компаний-нерезидентов, включая крупнейшие мировые платформы.
В 2025 году к ним присоединились еще 20 компаний, среди которых:
Chess.com - международная платформа для любителей шахмат;
OpenAI, L.L.C. - разработчик сервиса ChatGPT;
Canva Pty Ltd. - онлайн-платформа для дизайна;
Microsoft Ireland Operations Limited - подразделение Microsoft;
Canyon Bicycles GmbH - производитель спортивных велосипедов.
По данным КГД, с начала действия налога иностранные цифровые компании уплатили 118,4 млрд тенге, из которых 48,6 млрд тенге - только за 2025 год. Это на 20 млрд тенге больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Крупнейшие плательщики НДС в 2025 году:
Valve Corporation - 8,6 млрд тенге;
Apple - 8 млрд тенге;
Temu - 6,2 млрд тенге.
Введение "цифрового НДС" позволило Казахстану занять место среди стран, эффективно регулирующих цифровую сферу. Это решение усилило поступления в бюджет, обеспечило прозрачность деятельности иностранных компаний и выровняло условия конкуренции для казахстанских IT-предприятий", - отметили в КГД.
06.11.2025, 09:25
В стране кризис, нет денег - депутат призвал заставить банки вернуть оказанную им ранее госпомощь
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Казахстана Бакытжан Базарбек призвал обязать банки второго уровня, которые получили помощь от государства 10 лет назад, немедленно вернуть деньги в бюджет.
Банки спасали за счет бюджетных средств. Им не препятствовали в выводе капитала за рубеж. Здоровую конкуренцию ограничивали. Рынок банковских услуг должен был быть насыщен своими игроками. В интересах банков ограничивался доступ к банковской информации. Банковское лобби в коридорах власти стало обыденностью. Банкам дали возможность нарушать законы страны и отбивать натиск контрольных и надзорных органов. Законодательная защищенность банковской тайны стала этаким "зеленым билетом от любых проверок", - заявил Базарбек.
Он напомнил, что банкам были выделены миллиарды тенге на их спасение в кризисный период.
Вот мы говорим, что в бюджете "дыра" - 4,5 трлн тенге, нечем латать. Из-за этого берем в долг у международных финансовых институтов и "латаем дыры". Хотя наши банки должны вернуть те деньги, которые государство выделило в рамках их спасения. Мы их дали 10 лет назад, и до сих пор кусочками они возвращают... И мы им дали погашать до 2045 года", - сказал депутат.
По его словам, такие привилегированные условия по возврату долга - это признак лоббирования интересов банков.
Они что, копейками будут закрывать наш долг? Если бы должником было физическое лицо, ему бы не дали такие условия вообще! В стране кризис, нет денег вообще! Не нужно церемониться с этими банками, заставить эти банки вернуть деньги прямо сейчас нужно", - заявил мажилисмен.
Кроме того, он сообщил, что в банках второго уровня застряли более 15 млн гектаров неиспользуемых земель.
В БВУ и кредитных организациях застряли 15 млн 675 тыс. 958 гектаров сельхозземель рыночной стоимостью 560 млрд тенге. А чтобы земли не забрало государство, банки втихаря сливают все эти земли в АО "Фонд проблемных кредитов", который потом индивидуально продает эти участки на торгах. Хитрый ход, чтобы обойти запреты и ограничения в земельном кодексе", - сказал Базарбек.
По его словам, изъятие земельных участков, принятых в собственность банков, осуществляется по истечении шести месяцев.
Спустя шесть месяцев, если земли не осваиваются банками, комитет по управлению земельными ресурсами и его департаменты обязаны по закону открыть проверки по возврату земель в госсобственность. Но только не в Казахстане. Комиссия уже третий год юридически не может проверить освоение земель, находящихся в залоге и в собственности банков", - заявил депутат.
03.11.2025, 10:13
В октябре продажи валюты из Нацфонда составили $660 млн
В ноябре Нацбанк планирует продать из Национального фонда валюту в размере от 600 до 700 млн долларов США
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября курс тенге укрепился на 3,5%, до 529,96 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 248 млн долларов США до 271 млн долларов США. Общий объем торгов составил 6 млрд долларов США, проинформировали в пресс-службе Нацбанка.
Продажи валюты из Национального фонда за октябрь составили 660 млн долларов США, что позволило обеспечить выделение трансфертов в республиканский бюджет, а также финансирование инфраструктурного проекта по строительству магистрального газопровода Талдыкорган-Ушарал. Доля продаж из Национального фонда составила 11% от общего объема торгов или около 30 млн долларов США в день", - сообщили в Нацбанке.
По предварительным прогнозным заявкам правительства, с учетом ожидаемых фискальных поступлений, на выделение трансфертов в республиканский бюджет в ноябре Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 600 до 700 млн долларов США.
В рамках операций зеркалирования в октябре было стерилизовано 475 млрд тенге. В течение ноября в этих целях ожидается продажа валюты в эквиваленте 475 млрд тенге. При проведении операций со средствами Национального фонда, а также при реализации механизма зеркалирования Национальным банком соблюдается принцип рыночного нейтралитета, что подразумевает проведение регулярных и равномерных продаж иностранной валюты", - проинформировали в Нацбанке.
Отмечается, что валютные интервенции в октябре Нацбанком не проводились.
Объем продажи валютной выручки по итогам прошедшего месяца в рамках нормы по обязательной продаже части валютной выручки субъектами квазигосударственного сектора составил около 279 млн долларов США.
В соответствии с ранее озвученным планом, учитывая, что доля валютных активов ЕНПФ составляет порядка 40%, Национальный банк не осуществлял покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов в октябре. Покупка валюты в ноябре также не запланирована", - уточнили в пресс-службе.
01.11.2025, 18:23
Более 8 тысяч золотых слитков продано в III квартале - Нацбанк РК
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк РК по итогам III квартала 2025 года реализовал банкам второго уровня (БВУ) и отдельным небанковским обменным пунктам 8302 мерных слитка общим весом 438,4 кг, сообщили в пресс-службе Нацбанка.
Наибольшие объемы реализации мерных слитков в III квартале пришлись на следующие регионы: Алматы (5874 штуки, 71%), Астана (600 штук, 7%) и Карагандинская область (460 штук, 6%).
Покупка и продажа мерных слитков для населения доступна через банки, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.
Таким образом, за III квартал 2025 года БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 9110 мерных слитков общим весом 409,0 кг. Общее количество реализации с начала действия программы составляет - 246 882 золотых слитка общим весом 8,6 т.
Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 г. Его доля от общего объема продаж составляет 26% - 63 740 штук. Далее следуют 5-граммовые - 53 978 штук (22%), 100-граммовые - 50 779 штук (21%), 20-граммовые - 44 707 штук (18%) и 50-граммовые - 33 678 штук (13%).
Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая предотвращает механические повреждения и позволяет легко проверить, была ли она вскрыта. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.
Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность их обратного выкупа банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день", отметили в Нацбанке.
Ранее в Минфине определили круг лиц, обязанных сдавать декларацию о доходах.
01.11.2025, 12:28
Задолженность по субсидиям перед фермерами Казахстана превышает 340 млрд тенге
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Задолженность по всем видам субсидий в агропромышленном комплексе составляет 341,3 млрд тенге, из которых 152,2 млрд тенге приходится на субсидирование процентных ставок по кредитам. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК.
Задолженность по субсидиям наблюдается практически во всех регионах страны. Наибольший объем зафиксирован в Акмолинской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях - совокупно 173,7 млрд тенге, что составляет 51% от общей суммы. При этом задолженность по субсидиям постепенно сокращается: только в текущем году погашено 148,5 млрд тенге долгов", - проинформировали в МСХ.
Отмечается, что выплата субсидий осуществляется местными исполнительными органами.
С 2023 года все расходы на субсидирование аграрного сектора переданы в ведение местных бюджетов в рамках закона о трансфертах общего характера. На 2025 год в местных бюджетах на субсидирование АПК предусмотрено 433,6 млрд тенге, часть которых направляется на погашение задолженности по "листам ожидания" прошлых лет. Министерство сельского хозяйства рекомендовало акиматам регионов изыскивать дополнительные средства для ускорения выплат - в том числе за счет перераспределения средств в рамках действующих программ и иных внутренних резервов", - пояснили в министерстве.
Сообщается, что с учетом ограниченных возможностей местных бюджетов правительство Казахстана оказывает дополнительную поддержку за счет средств республиканского резерва.
В 2024 году было направлено 10 млрд тенге на субсидирование сахарной свеклы, сданной на переработку. В 2025 году выделено дополнительно 57,8 млрд тенге, из которых 48,4 млрд тенге направлены на субсидирование стоимости удобрений, а 9,4 млрд тенге - на поддержку производителей сахарной свеклы", - сообщили в МСХ.
По данным ведомства, выплаты субсидий сельхозпроизводителям продолжаются в плановом режиме. Министерство сельского хозяйства совместно с акиматами регионов ведет системную работу по сокращению задолженности и повышению прозрачности механизма субсидирования. Главная цель - своевременная поддержка фермеров и создание устойчивых финансовых условий для развития агропромышленного комплекса.
Как сообщалось ранее, заявки от фермеров на получение льготных кредитов начали принимать на месяц раньше.
31.10.2025, 12:23
Новый порядок постановки на регистрационный учет по НДС вступит в силу с 1 января
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов разъяснили положения нового Налогового кодекса, принятого 18 июля 2025 года.
Одним из ключевых нововведений станет введение нового порядка постановки на регистрационный учет по НДС, который вступит в силу с 1 января 2026 года. Изменения направлены на упрощение налогового администрирования и создание более прозрачных условий для бизнеса.
Согласно новому Налоговому кодексу, постановка на учет по НДС будет осуществляться в трех формах:
- добровольная - по желанию, до достижения порога оборота;
- обязательная - при превышении годового оборота 10 000 МРП (около 43 млн тенге);
- условная - для иностранных компаний, оказывающих электронные услуги или осуществляющих онлайн-продажи казахстанским потребителям.
Постановке на учет по НДС не подлежат:
- государственные учреждения;
- филиалы;
- лица, занимающиеся частной практикой (адвокаты, нотариусы, медиаторы, судебные исполнители);
- физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями;
- налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы (СНР).
Предельный годовой оборот для применения СНР по упрощенной декларации составляет 600 тыс. МРП (2,6 млрд тенге).
Это позволит субъектам малого бизнеса работать по упрощенной системе без постановки на учет по НДС.
Обязательная постановка на учет по НДС предусмотрена только для налогоплательщиков, работающих по общеустановленному режиму налогообложения", - подчеркнули в комитете.
Налогоплательщики, применяющие специальные налоговые режимы, с 2026 года не смогут быть плательщиками НДС. Чтобы сохранить этот статус, им необходимо перейти на общий порядок налогообложения с 1 января 2026 года.
Уведомление о выбранном режиме представляется до 1 марта 2026 года.
Тем, кто останется на упрощенном режиме, рекомендуется сняться с учета по НДС до конца 2025 года и подать декларацию по форме 300.00 за IV квартал 2025 года не позднее 16 февраля 2026 года", - пояснили в КГД.
Также вводится мониторинг соблюдения налоговой регистрации. В случае выявления нарушений налогоплательщику направляется уведомление со сроком 30 рабочих дней для устранения.
С 2026 года налоговые органы не будут применять принудительное снятие с учета по НДС. Вместо этого при нарушениях (например, отсутствие по месту нахождения) будет временно приостанавливаться выписка электронных счетов-фактур (ЭСФ) до устранения нарушений", - уточнили в ведомстве.
Все заявления по вопросам регистрации и снятия с учета по НДС можно подать в электронном виде через "Кабинет налогоплательщика" или портал eGov.kz.
Ранее сообщалось, что в новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму. 14 октября вице-министр национальной экономики страны Азамат Амрин рассказал, когда в Казахстане примут решение по запретительному списку по упрощенной декларации.
Ранее сообщалось, что в новый Налоговый кодекс вносят изменения по специальному налоговому режиму. 14 октября вице-министр национальной экономики страны Азамат Амрин рассказал, когда в Казахстане примут решение по запретительному списку по упрощенной декларации.
16 октября стало известно, что "упрощенку" сохранят для большей части бизнеса. Правительство решило исключить излишние ограничения на применение специального налогового режима на основе упрощенной декларации в целях снижения негативного воздействия нового Налогового кодекса на деятельность малого и среднего бизнеса. В запретительном списке сохраняются только 44 вида деятельности по аналогии с действующим законодательством. Кроме того, с 1 января 2026 года налоговое администрирование будет проводиться "с чистого листа".
Тем не менее представители бизнеса и гражданского общества запустили петицию в связи с действием пункта 16 статьи 286 Налогового кодекса Республики Казахстан. В этом пункте говорится о расходах налогоплательщика по приобретению товаров, работ, услуг у лиц, применяющих специальный налоговый режим на основе упрощенной декларации на дату получения таких товаров, работ, услуг.
22.10.2025, 11:23
Государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги - мажилисмен поднял вопрос растущего госдолга
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат Олжас Нуралдинов в ходе заседания мажилиса поднял вопрос государственного долга. Он отметил, что государство все чаще берет новые займы, чтобы погашать старые долги.
За ближайшие три года планируется привлечь еще 24 трлн тенге. И в итоге к 2028 году госдолг может увеличиться вдвое и составить уже 57 трлн. Это означает, что в ближайшей перспективе расходы на обслуживание этого долга могут превысить расходы на образование, оборону и инфраструктуру вместе взятые. Хотя Высшая аудиторская палата неоднократно указывала: покрытие старых обязательств за счет новых заимствований - крайне рискованный механизм, который подрывает устойчивость финансовой системы и делает бюджет зависимым от долговых решений... Когда мы уже научимся жить по средствам, а не в долг?" - заявил Олжас Нуралдинов.
Он поинтересовался, почему правительство продолжает наращивать новые заимствования, фактически перекрывая старые долги новыми. Также мажилисмен призвал предотвратить движение страны в долговую ловушку и восстановить баланс между заимствованиями, доходами и реальными возможностями бюджета.
Министр финансов Мади Такиев ответил, что на сегодня госдолг составляет 33,5 трлн тенге.
Если смотреть его в разрезе ВВП, то к ВВП составляет 22,2%. Я об этом уже говорил неоднократно. При лимите у нас установлено 32%. Основная часть госдолга, 76%, это наши заимствования на внутреннем рынке. Мы их берем на внутреннем рынке для покрытия дефицита бюджета. 24% - это у нас внешние рынки, они идут на финансирование инфраструктурных проектов и так далее. Что касается снижения, мы в правительстве рассматриваем на следующий год дефицит бюджета 2,5%, с последующим его снижением до 0,9%. Соответственно, чем больше будем снижать дефицит, тем меньше будем заимствоваться, тем самым мы придем к снижению госдолга. Плюс большим подспорьем здесь у нас является доходная часть бюджета. Вы знаете у нас будет новый налоговый кодекс работать со следующего года. В рамках него мы ожидаем дополнительные поступления, которые также будут нивелировать этот эффект", - сказал глава Минфина.
Кроме того, по его словам, принимается ряд системных мер. К примеру, ведется работа, чтобы бумаги Минфина могли быть вовлечены в международные фонды и могли иметь международные индексы.
Работаем сейчас с Euroclear, хотим притянуть их в Казахстан. Сегодня ночью мы разместились хорошо, $1,5 млрд на пятилетний срок, самая низкая ставка за всю историю, которая у нас была 4,4%. Это говорит о том, что в целом международные инвесторы видят перспективу в нашей стране, видят стабильность экономики и поэтому вкладывают свои деньги", - сказал Такиев.
В ходе заседания министр финансов отметил, что формирование бюджета в этом году стало одним из самых ответственных и сложных процессов. Впервые проведен бюджетный обзор расходов - пересмотрены безусловно базовые затраты государственных органов, что позволило оптимизировать 68 млрд тенге. Доля текущих административных расходов сокращена с 15% до 12,3%, что дало возможность перенаправить их на бюджет развития.
Поступления в 2026 году прогнозируются на уровне 23,1 трлн тенге. Из них доходы - 19,2 трлн тенге. По сравнению с текущим годом доходы увеличатся на 3,6 трлн тенге за счет экономического роста, внедрения нового Налогового кодекса и улучшения налогового и таможенного администрирования. Это создаст основу для устойчивости государственных финансов", - сказал он.
По его словам, расходы бюджета составляют 27,8 трлн тенге, что на 2 трлн тенге больше, чем в текущем году.
Бюджет остается социально ориентированным. В 2026 году на социальную сферу будет направлено 10,7 трлн тенге, из них 6,8 трлн тенге - это социальные выплаты и 3,9 трлн тенге - инвестиции в человеческий капитал", - пояснил министр.
Он проинформировал, что на социальную защиту населения в 2026 году планируется выделить 6,8 трлн тенге, на сферу здравоохранения - 2,7 трлн тенге, на сферу образования и науки - 902 млрд тенге, на развитие культуры, туризма и спорта - 263,5 млрд тенге, на стимулирование экономики - 1,2 трлн тенге, а общий объем средств на развитие реального сектора увеличивается на 540 млрд тенге и составит 3,7 трлн тенге.
На силовой блок в 2026 году выделяется 3 трлн тенге, что на 335 млрд тенге больше, чем в текущем году. Таким образом, расходы на оборону в 2026 году составят 1% к ВВП. Средства направляются не только на поддержание боеготовности, но и на реализацию системных новаций", - сказал Такиев.
Глава Минфина также отметил, что на развитие регионов на 2026-2028 годы предусмотрено 581 млрд тенге, из них в 2026 году - 300 млрд тенге. В целях повышения самостоятельности акиматов в 2026 году регионам будет направлено через трансферты 5,1 трлн тенге.
Ранее в ходе заседания мажилиса заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин представил прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы.
22.10.2025, 08:45
Казахстан разместил суверенные еврооблигации на $1,5 млрд
Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство финансов Республики Казахстан успешно осуществило размещение суверенных еврооблигаций на международном рынке капитала в объеме $1,5 млрд со сроком обращения 5 лет, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.
Размещение сопровождалось высоким интересом со стороны глобальных инвесторов и позволило зафиксировать финальную доходность на уровне 4,412% и спред к казначейским облигациям США в размере 85 базисных пунктов - наименьшие значения за всю историю присутствия Казахстана на рынке еврооблигаций", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что книга заявок превысила $4,4 млрд, что обеспечило значительное превышение спроса над предложением и позволило оптимизировать ценовые параметры сделки. В размещении принял участие широкий круг институциональных инвесторов из Европы и США, а также был зафиксирован рекордный уровень участия инвесторов из Азии и с Ближнего Востока, включая новых участников, ранее не участвовавших в размещениях суверенного долга Казахстана.
Установленная доходность по выпуску стала самой низкой среди всех 5-летних суверенных еврооблигаций, выпущенных странами с сопоставимым инвестиционным рейтингом, и одной из самых низких в 2025 году среди стран региона Восточной Европы, Африки и Ближнего Востока, уступив лишь Кувейту (рейтинг A+). Более того, фиксированная доходность оказалась ниже уровня доходностей по аналогичным выпускам стран с более высоким суверенным рейтингом, таких как Польша, Катар и Саудовская Аравия, что подчеркивает высокую степень доверия со стороны глобального инвестиционного сообщества", - отметили в Минфине.
По данным ведомства, существенным фактором, способствовавшим укреплению доверия инвесторов, стали последовательно реализуемые фискальные и налоговые реформы, а также масштабные политические преобразования. Эти меры обеспечили позитивное восприятие инвестиционного климата Казахстана на международной арене.
Еврооблигации пройдут листинг на Лондонской фондовой бирже, Бирже Международного финансового центра "Астана" и Казахстанской фондовой бирже.
Ранее, 24 июня 2025 года, Казахстан осуществил выпуск суверенных долларовых еврооблигаций на сумму $2,5 млрд.
Напомним, сегодня состоится заседание мажилиса, на котором депутаты рассмотрят законопроекты о республиканском бюджете и об объемах трансфертов общего характера между республиканским и бюджетами областей, городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы.
13.10.2025, 16:05
Укрепление сотрудничества и инвестиционная сфера: о чем говорил Токаев с главой банка ВТБ
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления банка ВТБ Андрея Костина, сообщает Акорда.
В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления взаимовыгодного сотрудничества в финансово-банковской и инвестиционной сферах", - говорится в сообщении.
Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Азиатского банка развития Масацугу Асакавой, прибывшим в Астану для участия в 23-й министерской конференции центральноазиатского регионального экономического сотрудничества.
