В 2026 году планируют собрать более 4 трлн тенге налогов

В этом году продолжится цифровизация налоговой системы

Фото: Depositphotos

Астана. 27 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В текущем году поставлена задача обеспечить поступление свыше 4 трлн тенге налогов. Об этом - В текущем году поставлена задача обеспечить поступление свыше 4 трлн тенге налогов. Об этом сообщил заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин в ходе расширенной коллегии Министерства финансов РК.





При этом администрирование должно оставаться справедливым, основанным на цифровых инструментах и исключать избыточное давление на бизнес", - отметил вице-премьер.





Серик Жумангарин подчеркнул, что цифровая трансформация финансового блока достигла системного уровня: создана аналитическая база Smart Data Finance, внедрена система прослеживаемости деятельности налогоплательщиков. Все цифровые решения должны функционировать бесперебойно, поскольку новая модель налогового администрирования напрямую связана с качеством цифровых сервисов.





Также в ходе коллегии отмечено, что для плавной адаптации бизнеса к новому Налоговому кодексу реализуется акция "Чистый лист", вопросы внедрения новых норм Налогового кодекса еженедельно обсуждаются в рамках проектного офиса.





Микро- и малый бизнес до 1 апреля 2026 года может воспользоваться возможностью списания пени и штрафов при условии погашения основного долга. Дополнительно аннулируются штрафы за несвоевременную постановку на учет по НДС за периоды до 2026 года. Кроме того, утверждены правила упрощенной ликвидации для отдельных категорий налогоплательщиков.





В рамках перезапуска налоговых отношений:





приостановлен камеральный контроль по отчетности, представленной до 17 декабря 2025 года, по обязательствам за периоды до 1 января 2026 года;

приостановлены налоговые проверки и административные взыскания по налоговым периодам до 1 января 2026 года;

прекращена подача исков о признании недействительными сделок и регистраций, заключенных до 1 января 2026 года.





Эти меры направлены на повышение добровольности уплаты налогов и формирование новой модели взаимодействия государства и бизнеса", - отметил Жумангарин.





По его словам, в 2026 году продолжится цифровизация налоговой системы. Запланированы автоматизация упрощенной декларации, предзаполнение форм налоговой отчетности, внедрение ИИ-сервисов для налогоплательщиков, интеграция баз данных Комитета госдоходов с другими ведомствами. Для юридических лиц будет внедрен механизм "Налогового кошелька" с возможностью автоматического списания платежей.





Продолжится интеграция ключевых информационных систем в рамках проекта "Цифровой НДС". В сфере государственных закупок планируется запуск пилотного проекта с использованием цифрового тенге.





В настоящее время органы государственных доходов оказывают 42 вида услуг, из которых 39 (92%) переведены в электронный формат. Полностью автоматизированы 13 услуг, 37 доступны на портале eGov.kz. Работа по переходу к проактивной сервисной модели сопровождения бизнеса будет продолжена.





Также, по словам вице-премьера, одним из приоритетов 2026 года станет всесторонний пересмотр бюджетных программ с целью выявления и оптимизации неэффективных расходов.



