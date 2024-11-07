06.11.2024, 16:23 7826

В Казахстане переходят на международный стандарт ISO 20022 при осуществлении платежей и переводов денег

Переход к новому стандарту состоится до конца ноября
В Казахстане переходят на международный стандарт ISO 20022 при осуществлении платежей и переводов денег
Фото: Depositphotos
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Казахстана совместно с банками второго уровня ведет работу по внедрению в платежные системы страны международного формата платежных сообщений ISO 20022. Об этом сообщили в Нацбанке.

Использование международного стандарта платежных сообщений не изменит процедуру оказания банками финансовых услуг своим клиентам. Данные работы не затрагивают платежи по карточкам. Таким образом, расчеты населения по платежным картам, QR-кодам, мобильные переводы, снятие наличных денег с банкоматов, оплата сотовой связи и др. останутся без изменений", - говорится в сообщении.


При этом отмечается, что в связи с необходимостью настройки своих информационных систем банки будут проводить технические работы.

Для их реализации возможны кратковременные изменения в графике приема платежей, связанных с межбанковским обслуживанием (в выходные дни накануне внедрения финансовыми организациями ISO 20022). Финансовые учреждения в данное время заранее уведомляют своих клиентов о времени проведения банками технических работ в рамках перехода к новому стандарту, который состоится в срок до конца ноября 2024 года", - уточнили в Нацбанке.


Общемировой стандарт ISO 20022 обмена электронными сообщениями между финансовыми организациями создан для автоматизации бизнес-процессов. Переход на данный стандарт обеспечит участникам рынка доступ к новым решениям, реализуемым на базе ISO 20022, а также сократит затраты всех сторон за счет применения унифицированных моделей обмена платежными сообщениями при проведении банковских операций.
 
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Теги:Нацбанк

новости по теме

01.11.2024, 11:59 23306

Талгат Куанышев стал новым главой ForteBank

Он сменил на этом посту Бекжана Пирматова
Талгат Куанышев стал новым главой ForteBank
Фото: forte.kz
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Талгат Куанышев стал новым председателем правления акционерного общества ForteBank, сообщает пресс-служба банка.

Совет директоров AO "ForteBank" удовлетворил просьбу председателя правления банка Бекжана Пирматова о досрочном сложении полномочий. Новым председателем правления AO"ForteBank" назначен Талгат Куанышев, ранее входивший в состав совета директоров банка. Бекжан Пирматов переходит на другую работу в составе группы компаний "Верный Капитал", - проинформировали в пресс-службе.


Подчеркивается, что Талгат Куанышев имеет 30-летний опыт работы в финансовом секторе Казахстана. Ранее он руководил такими финансовыми институтами, как АО "АТФБанк", АО "Банк Kassa Nova", АО "АТФ Лизинг".

Ранее был назначен глава холдинга "Байтерек".
 
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Теги:НазначениеБанкРК
01.11.2024, 09:50 24321

По итогам октября курс тенге ослаб на 1,5%

По итогам октября курс тенге ослаб на 1,5%
Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам октября курс тенге ослаб на 1,5%, до 488,23 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц увеличился с 222 до 278 млн долларов США. Общий объем торгов составил 6,1 млрд долларов США, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

Продажи валюты из Национального фонда для обеспечения трансфертов в республиканский бюджет за октябрь составили 1340 млн долларов США. Доля продаж из Национального фонда составила 22% от общего объема торгов и не более 70 млн долларов США в день", - уточнили в Нацбанке.


Учитывая достижение доли валютных активов ЕНПФ до уровня 40%, с 10 октября Национальный банк приостановил покупку долларов США в инвестиционный портфель пенсионных активов ЕНПФ. Сумма покупок иностранной валюты для пенсионных активов ЕНПФ в октябре составила 228 млн долларов США или порядка 4% от общего объема рынка.

В рамках реализации решения правительства о покупке акций АО "Казатомпром" в Национальный фонд Национальный банк в июле осуществил конвертацию путем продажи части валютных активов Национального фонда в золотовалютные резервы Национального банка. Для сохранения рыночного нейтралитета и зеркалирования данной операции на валютный рынок Национальный банк с середины июля приступил к равномерной продаже приобретенного объема", - сообщили в пресс-службе.


Отмечается, что в октябре объем продажи из золотовалютных резервов Национального банка в рамках указанной операции составил 253 млн долларов США, в ноябре 2024 года продажа валюты из золотовалютных резервов ожидается в размере от 130 до 140 млн долларов США.

По предварительным прогнозным заявкам правительства на выделение трансфертов в республиканский бюджет в ноябре 2024 года Национальным банком ожидается продажа валюты из Национального фонда в размере от 1,2 до 1,3 млрд долларов США", - проинформировали в Нацбанке.


Кроме того, по данным пресс-службы, учитывая валютную долю пенсионных активов, которая по состоянию на 30 октября 2024 года составила 39,9%, покупка валюты для ЕНПФ в ноябре 2024 года не планируется.

Как сообщалось ранее, в Казахстане из Нацфонда будут ежегодно изымать по два триллиона тенге.
 
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Теги:ВалютаТенгеНацбанк
28.10.2024, 14:18 34451

Для выдачи онлайн-кредитов в Казахстане с 1 января понадобится биометрия

В настоящее время осуществляется трехфакторная проверка клиента
Для выдачи онлайн-кредитов в Казахстане с 1 января понадобится биометрия
Астана. 28 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Введение полного запрета на онлайн-кредитование является преждевременным и может негативно сказаться на доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса.

При оформлении онлайн микрозайма с 1 января 2025 года вводится обязательное одновременное применение как биометрической идентификации, так и электронной цифровой подписи (ЭЦП). Также для МФО до перевода денег клиенту требуется идентифицировать принадлежность ему банковского счета или платежной карты", - написал в ответе на депзапрос депутатов мажилиса о запрете на онлайн-кредитование председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов.


Он также напомнил о других мерах, которые призваны ограничить использование мошеннических схем и выдачу кредитов третьим лицам.

В их числе: запрет на выдачу кредитов без проведения биометрии, уведомление клиенту от банка о возможном риске мошенничества, добровольный отказ от получения займов, обязанность банков и МФО передавать сведения по заявлениям на оформление кредита в кредитное бюро и т.д.

Сулейменов напомнил, что в настоящее время осуществляется трехфакторная проверка клиента.

Кроме того, Агентством рекомендовано банкам при оформлении онлайн-кредитов осуществлять одобрение заявки не ранее, чем на следующий день после ее подачи, тем самым вводится период "охлаждения", когда клиент может отказаться от навязанного ему мошенниками кредита", - пояснил глава Нацбанка.


Также в Казахстане начал работу антифрод-центр, который позволяет выявлять и блокировать мошеннические транзакции, оперативно реагировать на операции с признаками мошенничества, обмениваться информацией в режиме реального времени.

На сегодня к антифрод-центру подключены все банки, ряд крупных платежных и микрофинансовых организаций, а также представители 21 территориального подразделения и центрального аппарата МВД РК. На стадии подключения операторы сотовой связи", - добавил Сулейменов.


Он подчеркнул, что с учетом принимаемых мер по ужесточению процедур выдачи онлайн-кредитов введение полного запрета является преждевременным и может негативно сказаться на доступности финансовых услуг для граждан и бизнеса.

Ранее мажилисмен Никита Шаталов поднял тему запрета выдачи онлайн-кредитов. По его словам, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников.

В интервью журналисту Kazakhstan Today депутат также заявил, что ответственность за утечку персональных данных должна лежать на банках, а займы, которые человек получил по вине банка, став жертвой мошенников, должны быть списаны.

Напомним, 21 августа в Казахстане ввели ограничения на потребительские займы и микрокредиты

Ранее казахстанцам запретили оформлять кредиты без согласия супругов.
 
24.10.2024, 19:30 47666

БРК разместил два выпуска еврооблигаций в тенге и долларах

Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Банк развития Казахстана" разместило два выпуска еврооблигаций. Первый деноминирован в долларах в объеме 500 млн долларов, второй деноминирован в тенге в объеме 65 млрд тенге, сообщает пресс-служба банка.

Параметры новых выпусков еврооблигаций следующие.

Выпуск еврооблигаций, деноминированных в долларах:

объем - 500 млн долларов, срок обращения ценных бумаг - 5 лет, доходность - 5,30% годовых.

Выпуск еврооблигаций, деноминированных в тенге:

объем - 65 млрд тенге, срок обращения ценных бумаг - 3,5 года, доходность - 13,50% годовых.

Расчеты по обоим выпускам еврооблигаций проведены 23 октября 2024 года.

По результатам формирования книги заявок спрос инвесторов по долларовому выпуску еврооблигаций превысил объем предложения более чем в полтора раза. Еврооблигации вызвали значительный интерес у инвесторов, что говорит об инвестиционной привлекательности бумаг Банка Развития Казахстана, в частности, и Казахстана в целом", - сообщили в БРК..


География размещения долларовых и тенговых еврооблигаций представлена США, Великобританией, другими странами Европы, Казахстаном и странами Ближнего Востока.

Суммарно спрос на оба выпуска ценных бумаг сформировали 98 инвесторов.

Высокий спрос, превышающий предложение более чем в полтора раза, демонстрирует доверие локальных и международных инвесторов к облигациям БРК. Привлеченные средства будут направлены на финансирование приоритетных секторов экономики, включая агропромышленный комплекс, обрабатывающую промышленность и инфраструктуру. Выпуск ценных бумаг подтверждает высокие позиции Банка на международных рынках капитала и поддержит реализацию стратегически важных проектов для устойчивого развития Казахстана", - отметил председатель правления банка Марат Елибаев.


Совместными букраннерами выпуска выступили Citi, J.P. Morgan, ICBC, Societe Generale и Jusan Invest. Еврооблигации Банка включены в листинг АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и допущены к торгам на Vienna MTF.
 
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Теги:БРКОблигацииразмещение
24.10.2024, 12:01 49491

ЕАБР приступил к финансированию Национальной цифровой инвестиционной платформы в Казахстане

Платформа позволит упростить взаимодействие государственных органов и квазигосударственного сектора в процессе привлечения инвестиций в экономику Казахстана
Астана. 24 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд цифровых инициатив ЕАБР приступил к финансированию Национальной цифровой инвестиционной платформы в Казахстане, сообщает пресс-служба банка.

Первый транш в рамках проекта поступил в октябре.

Проект реализуется в соответствии с цифровой повесткой государств - участников ЕАБР, направленной на ускоренное развитие цифровой экономики. В июле 2024 года ЕАБР подписал соглашение с Комитетом по инвестициям Министерства иностранных дел Республики Казахстан и АО "Национальные информационные технологии", что дало старт реализации платформы", - говорится в информации.


Цель проекта - комплексное сопровождение инвесторов и инвестиционных проектов с интеграцией всех участников системы привлечения инвестиций.

Ожидается, что это позволит упростить взаимодействие государственных органов и квазигосударственного сектора в процессе привлечения инвестиций в экономику Казахстана. Платформа будет способствовать координации и оптимизации процессов отбора и оформления инвестиционных проектов, заключения инвестиционных соглашений, а также мониторинга их выполнения", - сообщи ли в ЕАБР.


Кроме того, проект станет успешным примером цифровой трансформации в сфере привлечения и сопровождения инвестиций, который может быть внедрен в других государствах - участниках ЕАБР.

На данный момент на платформе уже зарегистрировано 755 инвестиционных проектов, часть функционала введена в эксплуатацию.

Полное завершение проекта планируется к 31 июля 2025 года.

Справка:

Фонд цифровых инициатив ЕАБР (ФЦИ ЕАБР) создан в июне 2020 года. Цель Фонда - оказание содействия в формировании инструментов и практик цифровой трансформации государств - участников ЕАБР, в том числе путем интеграции информационных ресурсов и участия в разработке и финансировании проектов. Флагманским проектом ФЦИ стало приложение "Путешествую без COVID-19", успешно применяемое в 9 странах СНГ.

Евразийский банк развития (ЕАБР) - международная финансовая организация, осуществляющая инвестиционную деятельность на евразийском пространстве. Уже более 18 лет ЕАБР содействует укреплению и расширению экономических связей и всестороннему развитию стран-участниц. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Основную долю в портфеле ЕАБР занимают проекты с интеграционным эффектом в сферах транспортной инфраструктуры, цифровых систем, зеленой энергетики, сельского хозяйства, промышленности и машиностроения. В своей деятельности Банк руководствуется Целями в области устойчивого развития ООН и принципами ESG.
 
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Теги:ЕАБРРКИнвестицииФинансирование
16.10.2024, 10:58 66796

Средний размер пенсии в Казахстане назвали в Минтруда

С начала года казахстанцам выплачено пенсий на сумму более 2,8 трлн тенге
Средний размер пенсии в Казахстане назвали в Минтруда
Фото: Depositphotos
Астана. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 трлн 803 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено 882,8 млрд тенге, солидарной пенсии - 1 трлн 920,2 млрд тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По состоянию на 1 октября 2024 года численность пенсионеров составляет 2 млн 413 тыс. человек.

Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2024 года составил 131 810 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 89 211 тенге, базовой пенсии - 42 599 тенге.

Напомним, с 1 июля 2018 года государственная базовая пенсионная выплата назначается каждому получателю индивидуально, с учетом его стажа участия в пенсионной системе. При этом в стаж участия в пенсионной системе включаются трудовой стаж, выработанный в солидарной системе на 1 января 1998 года, а также периоды, за которые уплачивались обязательные пенсионные взносы.

Ранее сообщалось, что в Казахстане военнослужащим повысят пенсии.
 
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Теги:ПенсииМинтрударазмер
15.10.2024, 13:16 70686

Расходы госорганов на 2025 год сократили на 6,5 трлн тенге   

Госорганы просили расходы на 31 трлн тенге, однако их сократили до 25 трлн 750 млрд тенге
Расходы госорганов на 2025 год сократили на 6,5 трлн тенге
Фото: freepik.com
Астана. 15 октября. KAZAKHSTAN TODAY - При планировании бюджета 2025 года расходы государственных органов сократили с запрашиваемых 31 триллиона тенге до 25 триллионов 750 миллиардов тенге, сообщил на брифинге в правительстве министр финансов Республики Казахстан Мади Такиев.


В последующем году ожидается, что мы не будем раздувать бюджет в этих направлениях. Если мы планируем бюджет 2025 года, мы, как Министерство финансов, довели лимиты в 22,5 трлн тенге до государственных органов. В ответ госорганы просили расходы на 31 трлн тенге. Соответственно, мы все лето проводили работу с госорганами, и бюджет следующего года определен в сумме 25 трлн 750 млрд тенге, то есть разница между 31 трлн и 25 трлн 750 млрд тенге. Можно сказать, это сэкономленные средства следующего года. Это порядка 6,5 трлн тенге", - проинформировал министр.


Глава Минфина уточнил, что доходы от имиджевых мероприятий, например от Игр кочевников, в бюджет не закладываются.

Напомним, глава Нацбанка сегодня на заседании правительства подчеркнул, что в Казахстане изъятия из Нацфонда превышают поступления. За счет этих средств продолжают покрывать растущий фискальный разрыв, однако сохранять базовую ставку на фоне продолжающегося проинфляционного давления становится сложнее.
 
14.10.2024, 13:41 74016

Займеры заявляют об убытках из-за ужесточения контроля над рынком микрокредитования

При этом среди 20 МФО с наибольшей чистой прибылью половину составили компании, специализирующиеся на займах "до зарплаты"
Займеры заявляют об убытках из-за ужесточения контроля над рынком микрокредитования
Фото: Depositphotos
Астана. 14 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские микрофинансовые организации жалуются на низкую рентабельность на фоне ужесточения госконтроля, сообщает Ranking.kz.

При этом 10 из 20 самых прибыльных МФО занимаются именно кредитами "до зарплаты".

По итогам января-июня текущего года совокупная чистая прибыль 221 микрофинансовой организации (МФО) Казахстана составила 48,6 млрд тенге - на 33,5% меньше, чем за аналогичный период 2023-го. За весь прошлый год чистая прибыль МФО РК составила 118,6 млрд тенге. Из 221 МФО по итогам первого полугодия текущего года 156 организаций зафиксировали чистую прибыль, в то время как 59 показали убыток", - пишет агентство.


Причина - усиление контроля над рынком микрокредитования. В октябре лицензии двух МФО были приостановлены, а одна лишилась лицензии.

Ranking.kz

МФО, выдающие займы "до зарплаты", жалуются на чрезмерное ужесточение регулирования. Предельная сумма займа была снижена с 50 до 45 МРП, дневная процентная ставка - с 1% до 0,3%, а предельная годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) теперь должна быть не более 179%, тогда как ранее она могла превышать 339%.


Компании, выдающие займы "до зарплаты", выражают обеспокоенность снижением рентабельности из-за ужесточения требований и политики снижения закредитованности населения. Заоблачные ставки они объясняют высокими кредитными рисками, утверждая, что их рентабельность находится на минимальном уровне - доходы едва покрывают расходы", - пишут авторы.

Ranking.kz

Однако, несмотря на заверения об убытках, за первое полугодие среди 20 МФО с наибольшей чистой прибылью половину составили компании, специализирующиеся на займах "до зарплаты".

Лидером по объему чистой прибыли стала МФО "Робокэш.кз" (бренд Zaimer) с 6 млрд тенге. Стоит напомнить, что эта же компания допустила утечку данных 2 млн своих клиентов и также возглавила список самых прибыльных МФО по итогам прошлого года с чистой прибылью в 15,9 млрд тенге", - уточняется в материале.


У других займеров прибыль варьируется от 3,1 млрд тенге до 1,7 млрд.

Ранее агентство писало о том, что последние два года РК переживает нелегкие времена в плане кредитования. По итогам восьми месяцев текущего года средняя ставка по кредитам физлиц достигла 20%. Доля кредитов с просрочкой платежей в МФО РК за год выросла с 10,2% до 15,4%.

Казахстанцы задолжали по кредитам 738 млрд тенге. Кредиты населению составили 18,7 трлн тенге, увеличившись за июль 2024 года на 2,2%. В связи с этим в Казахстане ввели законодательные ограничения на потребительские займы и микрокредиты, которые позволят ограничить выдачу беззалоговых потребительских займов на крупные суммы. Депутаты потребовали проверить выдававшие кредиты мошенническими путями банки.
 

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      В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?

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