Пожар вторые сутки тушат на территории Катон-Карагайского природного парка

Нур-Султан. 10 октября. Kazakhstan Today - Пожар вторые сутки тушат на территории Катон-Карагайского государственного национального природного парка, передает Kazakhstan Today.

9 октября, в 15.30, на территории 63-го квартала Рахмановского лесничества Берельского филиала Катон-Карагайского государственного национального природного парка обнаружен лесной пожар", - написал в Facebook пресс-секретарь Комитета лесного хозяйства и животного мира Сакен Дилдахмет.

По его информации, сегодня, в 08.15, из Усть-Каменогорска к месту пожара вылетел вертолет 1-го класса (РГКП "Казавиалесоохрана") с 6 пожарными десантниками.

По состоянию на 11.00, ориентировочная площадь пожара составляет 10 гектаров, огонь более не распространяется. Дилдахмет также уточнил, что на территории нацпарка горят кустарники.

В тушении лесного пожара задействовано 14 человек лесной охраны. Причина возгорания уточняется. В настоящее время ведутся работы по локализации пожара.

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