В ДТП на трассе Уральск - Атырау погибли пять человек

Фото: МЧС РК

НУР-СУЛТАН. 15 ЯНВАРЯ - При тушении пожаров повреждено 30 единиц пожарно-спасательной техники, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Угнано 7 единиц, из которых 5 сожжено и 25 повреждено. В настоящее время восстановлена 21 единица техники, остальные сняты с расчета", - сообщает пресс-служба МЧС РК.

В ведомстве также рассказали, что с объявлением чрезвычайного положения подразделениями МЧС было потушено 117 пожаров, произошедших на различных административных объектах, в том числе государственной собственности, а также на объектах жизнеобеспечения и субъектов бизнеса (Алматы-58, Шымкент-14, Алматинская-9, ВКО-3, Жамбылская-7, Кызылординская-26)

При этом силами МЧС при тушении пожаров спасено более 30 человек и эвакуировано 115 человек. В ликвидации чрезвычайных ситуаций было задействовано порядка 1 300 человек личного состава и 250 единиц техники, уточнили в ведомстве.

В ходе выполнения возложенных задач по тушению пожаров было зафиксировано 10 пострадавших сотрудников, из них 1 сотрудник получил касательное огнестрельное ранение левой руки и 9 сотрудникам нанесены телесные повреждения. В госпитализации личный состав не нуждался", - добавили в министерстве.