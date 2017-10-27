12-летний мальчик погиб, запутавшись в веревочной шведской стенке в Шахтинске

Караганда. 27 октября. Kazakhstan Today - 12-летний мальчик погиб во время занятий гимнастикой на веревочной шведской стенке в Шахтинске, передает Kazakhstan Today.

"Мальчик занимался спортом на своем любимом тренажере: крутился, вертелся, переворачивался на импровизированном турнике, рядом находилась веревочная шведская стенка с перекладинами, веревки толстые, прочные на ней. Мама мальчика была дома. Ребенок неоднократно занимался на этом снаряде, потому родители не волновались. Он сделал замах, запутался, веревочная лестница затянулась у него на шее, он крикнул "мама" - хотел, видимо, освободиться и прыгнул. И все. Смерть от удушья. Мама просто не успела его спасти, все произошло молниеносно", - рассказал руководитель отдела образования Шахтинска Николай Онсович.

После происшествия мама мальчика вызвала скорую и полицию. Врачи констатировали смерть ребенка.

"Мы тоже сразу приехали, думали, вдруг - суицид, но родственники показывали фото, где ребенок и ранее с удовольствием занимается на этом тренажере. Никакого суицида, это подтвердили криминалисты. Трагическая случайность. Мы постараемся помочь всем, чем сможем, семья очень хорошая, ребенок учился хорошо, только сегодня в час дня он подал заявку на участие в школьной олимпиаде по истории. Хоронить ребенка будут завтра (27 октября). Это был единственный ребенок в семье", - цитирует Онсовича портал nv.kz

Директор школы №6 Шахтинска Ирина Сторожко отметила, что погибший "был позитивным, добрым мальчиком".

"Он не был гиперактивным, он был подвижным по возрасту, веселым, умным, занимался спортом. Мы до сих пор не можем поверить в его гибель. Это страшная, непоправимая случайность", - заключила директор.

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