В Актобе 18-летний водитель сбил ребенка

АКТОБЕ. 11 АВГУСТА -10 августа 18-летний водитель ВАЗа-2114 на регулируемом светофором пешеходном переходе при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу ребенку, заканчивающему переход проезжей части, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В результате ДТП 7-летний мальчик доставлен в ОДКБ Актобе, сообщает Polisia.kz

В последнее время участились случаи ДТП на пешеходных переходах, когда дети-пешеходы правильно переходили проезжую часть. Улицы и дороги для детей всегда опасны, учитывая часто непредсказуемые действия как детей, так и водителей", - сказал начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов.

За семь месяцев в Актюбинской области с участием детей произошло 33 ДТП, 37 несовершеннолетних получили ранения.

Напомним, три женщины погибли в аварии на трассе Нур-Султан - Петропавловск.

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