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В Актобе 18-летний водитель сбил ребенка

11.08.2021 4537
АКТОБЕ. 11 АВГУСТА -10 августа 18-летний водитель ВАЗа-2114 на регулируемом светофором пешеходном переходе при включении разрешающего сигнала светофора не уступил дорогу ребенку, заканчивающему переход проезжей части, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В результате ДТП 7-летний мальчик доставлен в ОДКБ Актобе, сообщает Polisia.kz
 

В последнее время участились случаи ДТП на пешеходных переходах, когда дети-пешеходы правильно переходили проезжую часть. Улицы и дороги для детей всегда опасны, учитывая часто непредсказуемые действия как детей, так и водителей", - сказал начальник департамента полиции Актюбинской области Атыгай Арыстанов. 

 
За семь месяцев в Актюбинской области с участием детей произошло 33 ДТП, 37 несовершеннолетних получили ранения.
 
Напомним, три женщины погибли в аварии на трассе Нур-Султан - Петропавловск.
 

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