Алматинцы ощутили землетрясение силой 2-3 балла

Эпицентр землетрясения расположен в 226 километрах на восток от Алматы, на территории Казахстана.
Подземные толчки ощущались в поселках Кегень, Шалкоде, Узын-Булак силой 3-4 балла, в Алматы - 2-3 балла.
ДЧС города оповестил соответствующие госорганы.
По данным ЦОУ ДП, патрульные наряды на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдают, обстановка стабильная.
Звонков на линию 112 и 101 от жителей не поступало.
По сообщению ГУ "Казселезащита" на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не выявлено.
Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
6 ноября жители Шымкента ощутили отголоски землетрясения, произошедшего на территории Кыргызстана.
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