Алматинцы ощутили землетрясение силой 2-3 балла

Алматы. 6 ноября. Kazakhstan Today - Сетью сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК" 6 ноября в 20 часов 29 минут 27 секунд по времени Алматы зарегистрировано землетрясение, передает Kazakhstan Today.

Эпицентр землетрясения расположен в 226 километрах на восток от Алматы, на территории Казахстана.

Подземные толчки ощущались в поселках Кегень, Шалкоде, Узын-Булак силой 3-4 балла, в Алматы - 2-3 балла.

ДЧС города оповестил соответствующие госорганы.

По данным ЦОУ ДП, патрульные наряды на маршрутах патрулирования визуально ничего не наблюдают, обстановка стабильная.

Звонков на линию 112 и 101 от жителей не поступало.

По сообщению ГУ "Казселезащита" на гидротехнических сооружениях, деформации, просадки и образовании трещин не выявлено.

Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

6 ноября жители Шымкента ощутили отголоски землетрясения, произошедшего на территории Кыргызстана.

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