Алматы. 17 сентября. Kazakhstan Today - В Жетысуском районе Алматы горит мебельный цех, передает Kazakhstan Today.

17 сентября, в 11.57, на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе. Силы и средства направлены по повышенному номеру 2. По прибытии первые пожарные расчеты по улице Ратушного, 84-А обнаружили: открытым пламенем горел мебельный цех, была угроза распространения огня на расположенный рядом производственный цех", - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.

По данным ведомства, на месте задействованы 20 единиц техники и 60 человек личного состава.

Департаментом полиции произведено оцепление, площадь уточняется.

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