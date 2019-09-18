В Жетысуском районе Алматы горит мебельный цех

17 сентября, в 11.57, на пульт 101 поступило сообщение о пожаре в Жетысуском районе. Силы и средства направлены по повышенному номеру 2. По прибытии первые пожарные расчеты по улице Ратушного, 84-А обнаружили: открытым пламенем горел мебельный цех, была угроза распространения огня на расположенный рядом производственный цех", - сообщила пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям Алматы.
По данным ведомства, на месте задействованы 20 единиц техники и 60 человек личного состава.
Департаментом полиции произведено оцепление, площадь уточняется.
Напомним, ранее пожар произошел в Туркестане, в гостинице "Яссы": загорелась крыша с последующим взрывом газового бытового баллона на втором этаже здания, без дальнейшего разрушения.
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