Военный врач сообщил об улучшении состояния пострадавших в Арыси саперов

Алматы. 24 сентября. Kazakhstan Today - Военнослужащих, пострадавших при детонации боеприпаса в Арыси, перевели в профильные отделения Военно-клинического госпиталя Алматы. Об этом сообщил заместитель начальника военного медицинского учреждения полковник медицинской службы Галымжан Омаров, передает Kazakhstan Today.

На сегодняшний день состояние пациентов оценивается как удовлетворительное. Все они переведены в профильные отделения военного госпиталя. После инцидента военнослужащие были оперативно доставлены в медицинское учреждение военной авиацией, что позволило своевременно оказать им необходимую медицинскую помощь, а также способствовало быстрой реабилитации", - сообщили в пресс-службе Минобороны со ссылкой на Омарова.

Напомним, что 21 сентября в ходе ликвидации последствий ЧП и плановых подрывных работ на территории специально оборудованного полигона (в 60 километрах от города Арыси) произошла самопроизвольная детонация фрагмента боеприпаса . В результате 10 специально подготовленных саперов - военнослужащих по контракту получили осколочные ранения.

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