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Еще один ребенок скончался в Кызылорде после наезда автомобиля на людей на остановке

22.11.2019, 14:47 10585
Кызылорда. 22 ноября. Kazakhstan Today - Еще один ребенок скончался в Кызылорде в результате наезда автомобиля на людей на автобусной остановке, передает Kazakhstan Today.
 
Ночью в областной детской больнице скончался пострадавший 10-летний мальчик. За жизнь ученика 5 класса городской школы №12 врачи боролись несколько часов. Но попытки спасти его оказались тщетными, сообщает "Хабар 24"
 
Таким образом, число жертв аварии увеличилось до четырех.
 
Кроме того, в реанимационном отделении городской больницы находится мама погибшего ребёнка. 
 
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера утром. На полной скорости водитель автомашины "Тойота-Камри" сначала врезался в "Мерседес", затем, не справившись с управлением, влетел в автобусную остановку. На месте столкновения погибли три человека.
 

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