Еще один ребенок скончался в Кызылорде после наезда автомобиля на людей на остановке

Кызылорда. 22 ноября. Kazakhstan Today - Еще один ребенок скончался в Кызылорде в результате наезда автомобиля на людей на автобусной остановке, передает Kazakhstan Today.
Ночью в областной детской больнице скончался пострадавший 10-летний мальчик. За жизнь ученика 5 класса городской школы №12 врачи боролись несколько часов. Но попытки спасти его оказались тщетными, сообщает "Хабар 24".
Таким образом, число жертв аварии увеличилось до четырех.
Кроме того, в реанимационном отделении городской больницы находится мама погибшего ребёнка.
Напомним, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера утром. На полной скорости водитель автомашины "Тойота-Камри" сначала врезался в "Мерседес", затем, не справившись с управлением, влетел в автобусную остановку. На месте столкновения погибли три человека.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства