Еще один ребенок скончался в Кызылорде после наезда автомобиля на людей на остановке

Кызылорда. 22 ноября. Kazakhstan Today - Еще один ребенок скончался в Кызылорде в результате наезда автомобиля на людей на автобусной остановке, передает Kazakhstan Today.

Ночью в областной детской больнице скончался пострадавший 10-летний мальчик. За жизнь ученика 5 класса городской школы №12 врачи боролись несколько часов. Но попытки спасти его оказались тщетными, сообщает "Хабар 24" .

Таким образом, число жертв аварии увеличилось до четырех.

Кроме того, в реанимационном отделении городской больницы находится мама погибшего ребёнка.

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