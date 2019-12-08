Система Orphus

Женщину насмерть придавило плитой в хлебоприёмном пункте в Акмолинской области

07.12.2019, 09:39 14311
Кокшетау. 7 декабря. Kazakhstan Today - Женщину насмерть придавило плитой в хлебоприёмном пункте в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК.
 
Несчастный случай произошел во время сушки пшеницы. Из-за обрушения плиты, которая соединяла стены складов, на женщину начало сыпаться зерно. Затем на нее рухнула эта же бетонная плита. Оператор транспортной ленты 46-летняя Нургуль Марья от полученных травм скончалась на месте. 
 
По подсчетам специалистов, в открытый проем высыпалось до 80 тонн пшеницы. 
 
Известно, что мать четверых детей начала работать на предприятии в августе. Полную картину трагедии должны восстановить следователи. 
 

При помощи инженерной техники (это зернометы) и сельхозтехники произвели очистку от зерна галереи, подняли плиты и высвободили тело. К сожалению, спасти женщину не удалось. В настоящее время тело направлено в морг города Атбасара. Отделом полиции Жаксынского района возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда", - прокомментировал замначальника департамента по ЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

 
Напомним, в ноябре в микрорайоне Нурсат-3 Каратауского района Шымкента по проспекту Назарбаева при рытье котлована произошел обвал грунта. Под грунтом оказались три единицы техники с тремя водителями. Одного из пострадавших удалось спасти, двое других погибли. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая