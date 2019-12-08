Кокшетау. 7 декабря. Kazakhstan Today - Женщину насмерть придавило плитой в хлебоприёмном пункте в Акмолинской области, передает Kazakhstan Today со ссылкой на КТК

Несчастный случай произошел во время сушки пшеницы. Из-за обрушения плиты, которая соединяла стены складов, на женщину начало сыпаться зерно. Затем на нее рухнула эта же бетонная плита. Оператор транспортной ленты 46-летняя Нургуль Марья от полученных травм скончалась на месте.

По подсчетам специалистов, в открытый проем высыпалось до 80 тонн пшеницы.

Известно, что мать четверых детей начала работать на предприятии в августе. Полную картину трагедии должны восстановить следователи.

При помощи инженерной техники (это зернометы) и сельхозтехники произвели очистку от зерна галереи, подняли плиты и высвободили тело. К сожалению, спасти женщину не удалось. В настоящее время тело направлено в морг города Атбасара. Отделом полиции Жаксынского района возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил охраны труда", - прокомментировал замначальника департамента по ЧС Акмолинской области Канат Доспаев.

Напомним, в ноябре в микрорайоне Нурсат-3 Каратауского района Шымкента по проспекту Назарбаева при рытье котлована произошел обвал грунта . Под грунтом оказались три единицы техники с тремя водителями. Одного из пострадавших удалось спасти, двое других погибли.

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