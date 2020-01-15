Пьяный водитель без прав совершил смертельное ДТП в Северном Казахстане

Петропавловск. 14 января. Kazakhstan Today - В Северо-Казахстанской области мужчина погиб под колесами пьяного односельчанина, передает Kazakhstan Today.

Трагедия произошла 11 января в селе Дубровном Мамлютского района СКО.

Около 21.00 трое местных жителей присоединяли тросом ВАЗ-2106 к грузовику ЗИЛ. Проезжавший мимо автомобиль УАЗ совершил наезд на сломавшийся ВАЗ и его владельца, который закреплял трос. 33-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. Согласно медицинскому освидетельствованию, водитель УАЗа, 35-летний односельчанин погибшего, находился в состоянии опьянения. Проверка показала, что права управления транспортным средством он никогда не имел. В прошлом году он уже садился за руль, за что был привлечён к административной ответственности", - рассказали в пресс-службе полиции СКО.

По факту ДТП проводится расследование, назначены необходимые экспертизы. Подозреваемый водворён в изолятор временного содержания, решается вопрос о заключении его под стражу.

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