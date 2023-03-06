Восьмилетний школьник из Караганды спас младшую сестру во время пожара

Пламя полностью разрушило их жилье, из-за полученных ожогов погибли бабушка и дедушка детей

Фото: Акимат Карагандинской области

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Караганда. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Караганде восьмилетний школьник спас из горящего дома двухлетнюю сестру, - В Караганде восьмилетний школьник спас из горящего дома двухлетнюю сестру, сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области.





По данным пресс-службы, пожар случился в декабре прошлого года, но говорить о нем маленький герой может только сейчас.





Пожар произошел, когда дома были я с сестренкой и бабушка с дедушкой. В прихожей, где стояла печь, что-то треснуло. Мы в это время на кухне ели. Дедушка с бабушкой вышли в коридор посмотреть, что случилось, и долго не возвращались. Тогда я пошел за ними и увидел, что возле печки все полыхает. И понял, что выйти через прихожую не получится. Побежал на кухню, позвонил маме, взял сестренку и поднял ее на подоконник", - сообщил школьник.





По словам мальчика, в этот момент к окну подбежали соседи, он передал им сестренку и выбрался сам.





Фото: Акимат Карагандинской области





Бабушка и дедушка детей смогли выйти на улицу, но получили 40 и 60 процентов ожогов тела. Их вместе с мальчиком госпитализировали в больницу.





К сожалению, спустя два дня свекор скончался. Еще через две недели умерла свекровь. Сейчас мы живем у родственников мужа в двухкомнатной квартире. А у них своих пятеро детей", - проинформировала мама школьника.





По данным акимата, сейчас семья нуждается в жилье.





На днях мальчика, который учится в третьем классе, навестил руководитель городского отдела образования Есентай Ашим.





Он поблагодарил школьника за смелость и решительность, проявленные в чрезвычайной ситуации, и от работников отдела образования подарил велосипед", - добавили в пресс-службе.



