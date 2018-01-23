Автобус с гражданами Узбекистана сломался на трассе в Актюбинской области

Актобе. 22 января. Kazakhstan Today - На трассе Самара - Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области сломался еще один автобус с гражданами Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

"21 января, в 21.05, на 1052-м километре автодороги Самара - Шымкент, вблизи поселка Калыбай Иргизского района, из-за замерзшей тормозной системы сломался автобус марки "МАН", следовавший из Шымкента в Уфу", - сообщили в пресс-службе ДВД области.

Совместно с МЧС полицейские эвакуировали из сломанного автобуса 56 пассажиров: шестерых граждан Республики Казахстан, двух граждан Российской Федерации и 48 граждан Республики Узбекистан.

Среди пассажиров были женщины и дети. Эвакуированных временно разместили в пункте обогрева, сообщает газета " Диапазон ".

Как сообщалось ранее, 18 января, в 10.30, в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, загорелся пассажирский автобус марки Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара в автобусе погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса.

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