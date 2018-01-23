Автобус с гражданами Узбекистана сломался на трассе в Актюбинской области

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
23 января 2018
  • 03
  • :
  • 26
Все области
-14º Туман
днем -6º    ночью -11º
17:00
.
Aнонс

Автобус с гражданами Узбекистана сломался на трассе в Актюбинской области22.01.2018
Происшествия  20:38

Актобе. 22 января. Kazakhstan Today - На трассе Самара - Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области сломался еще один автобус с гражданами Узбекистана, передает Kazakhstan Today.

"21 января, в 21.05, на 1052-м километре автодороги Самара - Шымкент, вблизи поселка Калыбай Иргизского района, из-за замерзшей тормозной системы сломался автобус марки "МАН", следовавший из Шымкента в Уфу", - сообщили в пресс-службе ДВД области.

Совместно с МЧС полицейские эвакуировали из сломанного автобуса 56 пассажиров: шестерых граждан Республики Казахстан, двух граждан Российской Федерации и 48 граждан Республики Узбекистан.


Среди пассажиров были женщины и дети. Эвакуированных временно разместили в пункте обогрева, сообщает газета "Диапазон".

Как сообщалось ранее, 18 января, в 10.30, в Иргизском районе Актюбинской области, на 1068-м километре автодороги Самара - Шымкент, загорелся пассажирский автобус марки Kassbohrer Setra, направлявшийся из Шымкента в Казань. В результате пожара в автобусе погибли 52 пассажира, все граждане Республики Узбекистан. Еще пять человек - трое казахстанцев и два гражданина Узбекистана - сумели самостоятельно выбраться из автобуса.
Просмотров: 5265
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   происшествия
22.01.2018   21:33
Автобус с родителями новобранцев эвакуирован с трассы в Павлодарской области
22.01.2018   21:24
Фото: www.kazpravda.k
Семеро взрослых и ребенок пострадали из-за мороза в Астане
22.01.2018   20:52
Работница кафе погибла при взрыве газовоздушной смеси в Павлодаре
22.01.2018   20:38
Автобус с гражданами Узбекистана сломался на трассе в Актюбинской области
22.01.2018   17:09
Фото: mfa.gov.kz
Теракт в Кабуле могла спровоцировать миссия Совбеза ООН - МИД РК
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today