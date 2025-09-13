12.09.2025, 19:04 15156
Два человека погибли: в Алматинской области автобус с детьми столкнулся с легковушкой
Возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Конаев. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - ДТП произошло на территории дачного общества "Сокол". Пассажирский автобус с детьми врезался в Hyundai Accent.
По информации департамента полиции региона, в результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте, а его пассажир - в медицинском учреждений. Других пострадавших нет.
По предварительным данным, водитель Hyundai Accent при выполнении маневра разворота не уступил дорогу и допустил столкновение с автобусом", - говорится в сообщении ДП.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. Ход расследования взят на контроль руководством департамента полиции Алматинской области.
новости по теме
12.09.2025, 14:05 20451
Землетрясение силой 2 балла произошло в Жамбылской области
Эпицентр расположен на территории Кыргызстана
Рассказать друзьям
Тараз. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 12 сентября в 12.57 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого находится в 187 километрах от Алматы, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.
В селе Кордай Жамбылской области расчетная интенсивность подземных толчков составила 2 балла.
Эпицентр землетрясения расположен в 187 километрах на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало, отметили в МЧС.
Напомним, 2 сентября жители Алматы ощутили подземные толчки.
11.09.2025, 20:26 37081
В Мангистауской области в результате ДТП погибли десять человек
Рассказать друзьям
Актау. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 11 сентября, на автодороге, расположенной в 90 км от поселка Сенек Каракиянского района, произошло ДТП с тяжкими последствиями, сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.
По предварительным данным, водитель Toyota Hiace не справился с управлением, и авто опрокинулось в кювет. В салоне находились пассажиры.
В результате ДТП восемь человек погибли на месте, еще двое скончались по дороге в больницу. Водитель и двое пассажиров с различными травмами госпитализированы.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.
11.09.2025, 14:31 43821
Три человека погибли при взрыве в пункте приема металла в Алматинской области
Рассказать друзьям
Конаев. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматинской области заведено уголовное дело по факту гибели трех человек при взрыве в пункте приема металла, сообщили в областном департаменте полиции.
Трагический случай произошел в Илийском районе. В пункте приема металла в результате хлопка неустановленного предмета погибли три человека.
На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы - полиция, пожарные и бригада скорой медицинской помощи. В настоящее время проводится досудебное расследование. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего", - сказано в сообщении полиции.
Возбуждено уголовное дело.
10.09.2025, 17:21 61491
На "Шымбулаке" сломалась канатная дорога: спасатели эвакуировали туристов
Фото: МЧС РК
Рассказать друзьям
Алматы. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На горнолыжном курорте "Шымбулак" сломалась канатная дорога "Комби-2", сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан.
Сегодня на высоте 3200 метров над уровнем моря остановилась канатная дорога "Комби-2", - заявили в пресс-службе.
Спасатели и сотрудники курорта оперативно эвакуировали:
- 21 человек из кабин с помощью альпинистского снаряжения;
- более 100 гостей с Талгарского перевала с помощью транспортных средств курорта.
Также администрацией ГЛК "Шымбулак" были предоставлены горячие напитки и места, чтобы согреться для ожидающих. Пострадавших нет. Канатная дорога временно не работает - ведутся восстановительные работы", - добавили в МЧС.
Напомним, в мае все канатные дороги закрывали на плановые технические работы.
10.09.2025, 11:49 74571
В Кульсары обрушилась крыша строящейся школы
Фото: Ак Жайык
Рассказать друзьям
Атырау. 10 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В микрорайоне Атырау города Кульсары произошло частичное обрушение крыши строящейся школы, сообщает издание "Ак Жайык".
Причины обрушения и масштабы повреждений выясняются.
Инцидент прокомментировали в АО "Samruk-Kazyna Construction", которое реализует строительство 12 школ в рамках национального пилотного проекта на 2023-2025 годы.
Объект возводится ТОО "Turan Ascent" в рамках национального проекта "Келешек мектептері". Срок сдачи школы запланирован до конца 2025 года. По предварительным данным, причиной обрушения стали нарушения условий складирования и хранения строительных материалов. В частности, на кровлю спортивного зала на ограниченный участок были размещены тяжелые кровельные материалы весом более 6 тонн, что привело к локальному повреждению конструкции. Заказчиком создана комиссия с участием руководства, технического и авторского надзоров для детального изучения ситуации. Дополнительно для проверки несущих способностей конструкций и соответствия проектным решениям привлечена специализированная организация по техническому обследованию. Окончательные выводы и решения будут приняты по результатам экспертизы. Все выявленные нарушения подрядчиком будут устранены", - сообщили в компании.
В управлении образования города уточнили, что объект возводится в рамках национального проекта "Жайлы мектеп" и рассчитан на 1200 мест.
До завершения строительства ответственным администратором программы является управление строительства Атырауской области", - сообщили в ведомстве.
Ранее в Мангистау рухнула крыша в актовом зале сельской гимназии. Полиция возбудила по данному факту уголовное дело.
09.09.2025, 18:56 113256
Двадцатилетний парень выбросился с балкона высотки в Алматинской области
По факту суицида жителя Алматы возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Конаев. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Двадцатилетний юноша свел счеты с жизнью, выбросившись с балкона высотки в поселке Бесагаш Алматинской области.
По факту суицида жителя Алматы возбуждено уголовное дело.
В полиции сообщили, что трагедия произошла 8 сентября в одном из жилых комплексов поселка.
В настоящее время проводится полный комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств случившегося. По предварительным данным, не исключается версия, что мужчина ранее уже предпринимал попытки свести счеты с жизнью. По итогам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с требованиями закона", - заявили в ДП Алматинской области.
Ранее в Алматы семнадцатилетняя девушка покончила жизнь самоубийством, предположительно, из-за конфликта с учителями.
Ранее в Астане студентка Nazarbayev University выпала с 12-го этажа на территории кампуса.
В июне в общежитии того же Nazarbayev University было обнаружено тело другой студентки. Уголовное дело расследуется по статье УК РК "Доведение до самоубийства".
В июле студентка КазНУ, предположительно, совершила суицид, выбросившись с 14-го этажа здания ректората. На месте была обнаружена предсмертная записка. Мотив и обстоятельства устанавливаются. Как сообщили в полиции, предположительно, мотивом послужили семейные обстоятельства.
09.09.2025, 18:29 114416
ЧС местного масштаба объявили в Атырауской области
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Атырау. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Курмангазинском районе Атырауской области объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, сообщает Atyrau Online.
Согласно решению, подписанному 31 июля 2025 года, в районе объявлена ЧС, ответственным за ликвидацию последствий назначен заместитель акима, а контроль за исполнением документа оставлен за главой района", - пишет издание.
Источник подчеркивает, что обычно подобные решения принимаются при паводках, сильных ветрах, засухе или других природных явлениях.
Zakon.kz со ссылкой на пресс-секретаря акима области Руслана Жумагазиева сообщает, что причиной введения ЧС стало резкое ухудшение гидрологической ситуации - обмеление рек Кигач и Шарон, их каналов, а также морской части Каспийского моря.
Отсутствие воды в каналах осложняет орошение угодий и снабжение пастбищ", - пишет сайт.
Также обмеление негативно отражается на нересте и миграции рыбы и создает трудности для перемещения судов.
При акимате Курмангазинского района создан оперативный штаб, разрабатываются первоочередные меры, в числе которых - дноуглубление каналов-рыбоходов рек Кигач и Шарон, а также Жаркосинского и Ганюшкинского каналов в морской части Каспия.
Это позволит восстановить судоходство, обеспечить проход рыб к местам нереста и снизить угрозу подтопления населенных пунктов паводковыми водами", - отметил Жумагазиев.
Напомним, о проблеме обмеления Каспия вчера в послании народу Казахстана высказался президент Касым-Жомарт Токаев. По его словам, если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы.
09.09.2025, 16:11 109296
Убийство в ночном клубе: в Астане задержали подозреваемого
В ходе драки подозреваемый нанес 19-летнему юноше смертельное ножевое ранение
Рассказать друзьям
Астана. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане в ночном клубе убили 19-летнего юношу. Подозреваемый задержан, сообщили в департаменте полиции столицы.
По факту убийства в ночном клубе столицы полицейскими задержан подозреваемый и водворен в ИВС ДП города Астаны. Установлено, что между посетителями заведения произошел конфликт, который перерос в драку. В ходе инцидента подозреваемый нанес ножевое ранение, в результате чего 19-летний молодой человек скончался на месте от полученных травм", - сообщили в пресс-службе.
Полиция возбудила по факту уголовное дело, ведется следствие.
Ранее в Жезказгане задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины и ее несовершеннолетней дочери.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
13.09.2025, 10:17Опасное заболевание диагностировали у двух детей в Павлодарской области 13.09.2025, 08:4511196Инфляция и ослабление нацвалюты - Турлов озвучил прогноз для Казахстана на ближайшие годы 13.09.2025, 09:579936Сотрудник прокуратуры Павлодарской области подозревается в мошенничестве 13.09.2025, 10:528786Казахстан увеличил добычу природного газа на 9,2% - Минэнерго 13.09.2025, 16:022156Член кыргызской ОПГ задержан под Алматы 08.09.2025, 12:01581711Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27521356Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28516761На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48512686Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38494666Центр обработки данных КГД появится в Казахстане 08.09.2025, 12:01581711Новые правила медосвидетельствования введут в Казахстане с 16 сентября 09.09.2025, 11:27521356Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28516761На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48512686Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38494666Центр обработки данных КГД появится в Казахстане
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Рост тарифов на коммунальные услуги в Казахстане за последний год был значительным. При этом в 2026 году тарифы на услуги ЖКХ могут вырасти на 20–30% в стране. Считаете ли вы, что государство должно сдерживать рост тарифов?