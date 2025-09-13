Два человека погибли: в Алматинской области автобус с детьми столкнулся с легковушкой

Восемь человек погибли на месте, еще двое скончались по дороге в больницу

Актау. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 11 сентября, на автодороге, расположенной в 90 км от поселка Сенек Каракиянского района, произошло ДТП с тяжкими последствиями, сообщает пресс-служба департамента полиции Мангистауской области.





По предварительным данным, водитель Toyota Hiace не справился с управлением, и авто опрокинулось в кювет. В салоне находились пассажиры.





В результате ДТП восемь человек погибли на месте, еще двое скончались по дороге в больницу. Водитель и двое пассажиров с различными травмами госпитализированы.





По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование. Назначены необходимые экспертизы.