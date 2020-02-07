Иномарка врезалась в дерево в Алматы, погибли два пассажира

Алматы. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы водитель "Мерседеса" не справился с управлением и столкнулся с деревом, передает Kazakhstan Today.

Авария произошла минувшей ночью. Ее жертвами стали два пассажира иномарки, сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

В результате столкновения на месте происшествия погибли двое пассажиров автомашины марки "Мерседес". Водитель и ещё один пассажир данного транспортного средства с телесными повреждениями находятся в больнице", - прокомментировали в полиции.

Отмечается, что по уголовному делу будут назначены соответствующие экспертные исследования, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

Факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования по статье УК РК "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", - уточнили в ДП.

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