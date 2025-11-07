Массовая драка в Алматы: группа хулиганов напала на охранника и жителя ЖК

Фото: Кадр из видео

Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы около 12 человек напали на охранника и жителя жилого комплекса.





Кадры нападения появились в социальных сетях.









По данным источника, массовая драка произошла в ЖК "Каспий".





Инцидент прокомментировали в ДП Алматы.





По факту хулиганства управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Шестеро участников инцидента установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных действий, направленных на привлечение подозреваемых к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.





Там подчеркнули, что подобные действия грубо нарушают общественный порядок и безопасность граждан.





Независимо от места и мотивов конфликта полиция будет принципиально реагировать на любые проявления хулиганства. Каждый участник подобных противоправных действий понесет ответственность в соответствии с законом", - резюмировал начальник управления Едилхан Байгараев.





Напомним, в Актобе произошла массовая драка среди подростков. В результате конфликта 16-летний мальчик лишился 75% зрения. По факту заведено уголовное дело.





Ранее в Алматы, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.





Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.





В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.



