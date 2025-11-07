06.11.2025, 13:08 18291
Массовая драка в Алматы: группа хулиганов напала на охранника и жителя ЖК
Фото: Кадр из видео
Алматы. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы около 12 человек напали на охранника и жителя жилого комплекса.
Кадры нападения появились в социальных сетях.
По данным источника, массовая драка произошла в ЖК "Каспий".
Инцидент прокомментировали в ДП Алматы.
По факту хулиганства управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Шестеро участников инцидента установлены, задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных действий, направленных на привлечение подозреваемых к уголовной ответственности", - сообщили в полиции.
Там подчеркнули, что подобные действия грубо нарушают общественный порядок и безопасность граждан.
Независимо от места и мотивов конфликта полиция будет принципиально реагировать на любые проявления хулиганства. Каждый участник подобных противоправных действий понесет ответственность в соответствии с законом", - резюмировал начальник управления Едилхан Байгараев.
Напомним, в Актобе произошла массовая драка среди подростков. В результате конфликта 16-летний мальчик лишился 75% зрения. По факту заведено уголовное дело.
Ранее в Алматы, в ночь на 27 апреля 2023 года возле верхней "Меги" на глазах у многочисленных свидетелей и камер видеонаблюдения произошел конфликт, переросший в драку. Пятеро молодчиков набросились на троих парней, заступившихся за девушку. В результате двое пострадавших из группы меньшинства - Александр Ким и Максим Романов - получили легкий вред здоровью в виде ушибов и ссадин, а 21-летнему на тот момент оператору информационного агентства Kazakhstan Today Эрику Куватову нанесли тяжкие телесные повреждения. Несмотря на две тяжелейшие офтальмологические операции, спасти зрение на поврежденном глазу парню не удалось. Уголовное дело было зарегистрировано в тот же день, как и установление троих подозреваемых из пяти, все жители Актау. Оставшихся двоих полиция также установила, в их отношении уголовное дело выделено в отдельное производство.
Следствие по троим подсудимым - Мирасу Аманкосу, Сабыру Адилу и Бекжану Бакыту, приехавшим из Актау, шло 1,5 года, по делу были проведены 4 судмедэкспертизы. Первое судебное заседание состоялось 21 октября 2024 года.
В конце года суд вынес приговор по резонансному делу. Аманкосу дали 3 года 6 месяцев лишения свободы, а Адилу и Бакыту - по 2 года ограничения свободы. Приговор уже вступил в силу.
О других резонансных преступлениях мы рассказываем в обзоре "Социальная деградация".
06.11.2025, 11:57 20486
Мощную магнитную бурю прогнозируют завтра ученые
Некоторые врачи считают, что аномально сильные бури могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной и нервной систем
Астана. 6 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Магнитная буря, которая, как ожидается, наступит в пятницу, может стать сильнейшей в 2025 году, сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые сформировали первую модель движения выброшенных Солнцем облаков плазмы и предварительный прогноз геомагнитной активности. Пока прогноз не учитывает последний, самый сильный выброс, произошедший в ночь на 6 ноября, будет пересчитан в сторону усиления в течение суток.
Независимо от того, что показывают графики, Земле завтра, в пятницу, 7 ноября, предстоит пережить самую сильную геомагнитную бурю года и одну из самых сильных за последние несколько лет. Модель движения плазмы очень похожа на то, что предшествовало 11-12 мая прошлого года магнитной буре высшего уровня G5, когда к Земле пришло одновременно несколько выбросов, собравшихся по пути в единую структуру рекордных размеров", - говорится в сообщении в Telegram-канале лаборатории.
По их данным, облака газа, которые должны были пройти в десятках миллионов километров от Земли, прямо сейчас бьют по планете и вызывают в данный момент сильные бури.
Некоторые врачи считают, что аномально сильные бури могут повлиять на людей с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной, нервной систем, на пациентов, ослабленных серьезными вирусными инфекциями. К группе риска относят и людей, страдающих психическими расстройствами.
Пилотов признали виновными по делу о крушении самолета Bek Air Дополнено
Фото: kazpravda.kz
Алматы. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Турксибский районный суд Алматы признал виновными по делу о крушении самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в декабре 2019 года, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Обвиняемыми по делу проходили пилоты воздушного судна - Марат Муратаев и Миржан Мулдакулов, погибшие в авиакатастрофе. Им вменили нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек. Суд признал двух пилотов виновными без назначения наказания в связи с их смертью", - говорится в сообщении.
Также государство оплатит процессуальные издержки на 1,7 миллиона тенге. Арест на имущество Bek Air останется в силе до рассмотрения гражданских исков. Общая сумма исков составляет 4,8 миллиарда тенге, пишет tengrinews.kz.
Дополнено 05.11.2025, 18.15
В Турксибском районном суде города Алматы разъяснили приговор в отношении погибших пилотов по делу о крушении самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air в декабре 2019 года, передает корреспондент агентства.
Причиной катастрофы стали снежно-ледяные отложения на крыльях самолета, вызвавшие сваливание воздушного судна после взлета и столкновение с объектами за пределами аэропорта. Установлено, что пилоты допустили одиннадцать нарушений правил полетов, в том числе ненадлежащим образом провели предполетный осмотр, не выявили обледенение крыла и не приняли решение о проведении противообледенительной обработки", - заявили в суде.
Кроме того, сообщается, что при взлете ими были нарушены параметры взлетной конфигурации.
Эти ошибки, а также бездействие командира воздушного судна и второго пилота привели к катастрофе. Вина подсудимых доказана совокупностью собранных доказательств: показаниями потерпевших, свидетелей, заключениями экспертов, их показаниями, вещественными доказательствами", - добавили в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор суда не вступил в законную силу.
Напомним, в декабре 2019 года в аэропорту Алматы произошла катастрофа, унесшая жизни 12 человек. Самолет авиакомпании Bek Air выехал за пределы ВПП, пробил ограждение аэропорта и столкнулся с двухэтажным частным домом, находившимся на расстоянии 9-10 метров от ограждения.
За махинации с земельными участками близ аэропорта Алматы были осуждены чиновники Талгарского района.
13 февраля 2023 года столичный департамент Агентства по противодействию коррупции сообщило расследовании уголовного дела в отношении сотрудников Комитета гражданской авиации. Уголовное дело было заведено по статье 370 УК РК (Бездействие по службе). По информации ДП, в 2018 году КГА незаконно выдали сертификат летной годности аэродрома Алматы, что повлекло крушение самолета Fokker 100. В ноябре 2023 года стало известно, что по факту крушения самолета относительно сотрудников Комитета гражданской авиации уголовных дел не заводили.
В июле 2025 года министр транспорта РК сообщил, что расследование по авиакатастрофе возобновят.
Пять человек погибли в ДТП на трассе Усть-Каменогорск - Риддер
Фото: скриншот из видео
Усть-Каменогорск. 5 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 4 ноября на 48-м километре автодороги Усть-Каменогорск - Риддер произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля ЗИЛ и автомашины Toyota Estima, сообщили в департаменте полиции ВКО.
В результате ДТП погибло пять человек, один пострадавший госпитализирован. По данному факту начато досудебное расследование. Устанавливаются личности погибших, а также все обстоятельства произошедшего.
Напомним, в МВД призвали водителей быть предельно внимательными в связи с ухудшением погодных условий.
В Алматы после ночного снегопада зарегистрировано 17 ДТП, в которых пострадали шесть человек. По информации полиции, причиной большинства аварий стали несоблюдение дистанции, выбор небезопасной скорости и невнимательность участников дорожного движения.
В Астане судью задержали пьяной за рулем: материалы направили в Генпрокуратуру
Фото: depositphotos.com
Астана. 4 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве внутренних дел прокомментировали информацию о задержании судьи межрайонного суда по гражданским делам в состоянии алкогольного опьянения за рулем в Астане, передает корреспондент агентства.
В Астане, напротив ТРЦ "Хан Шатыр", сотрудники полиции остановили автомобиль Mazda-6, за рулем которого находилась судья межрайонного суда по гражданским делам. В ходе проверки установлено, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения, а также управляла транспортным средством с просроченным водительским удостоверением. Материалы по данному факту направлены в Генеральную прокуратуру для последующего внесения представления в Высший судебный совет о рассмотрении вопроса привлечения судьи к ответственности в установленном законом порядке", - заявили в ведомстве.
Ранее информация о задержании судьи распространилась в Сети.
Напомним, в сентябре в Уральске офицера полиции поймали пьяным за рулем.
В Казахстане ощущались подземные толчки от землетрясения в Афганистане
Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Cетью сейсмических станций Наццентра сейсмологических наблюдений и исследований 3 ноября 2025 года в 01.29 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 1079 км на юго-запад от Алматы на территории Афганистана, сообщили в МЧС РК.
Энергетический класс землетрясения составил 14,2, магнитуда MPV - 6,2.
Землетрясение ощущалось в Шымкенте силой 2 балла, в поселке Мырзакент Туркестанской области - 2 балла, в городе Жетысае Туркестанской области - 2 балла, в городе Шардаре Туркестанской области - 2 балла.
Сведений по пострадавшим и разрушениям не поступало", - уточнили в МЧС.
По данным РИА Новости, число пострадавших в результате землетрясения в Афганистане достигло почти 200, по меньшей мере восемь человек погибли.
ДТП с участием трех машин произошло на трассе Алматы - Бишкек
Есть пострадавшие
Конаев. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Дорожно-транспортное происшествие с участием трех машин произошло на трассе Алматы - Бишкек в Карасайском районе Алматинской области, сообщает пресс-служба районного департамента полиции.
По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus RX300 не справился с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилями Toyota Land Cruiser 100 и Toyota Camry. В результате аварии все водители и пассажиры с различными травмами были доставлены в больницу города Каскелен. Водитель и пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser находятся в тяжелом состоянии в реанимационном отделении", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что в настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Ранее два человека погибли в жутком ДТП в Алматинской области.
Подросток разбился на мопеде в алматинской роще Баума
Фото: facebook/Спасем Рощу Баума
Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Подросток разбился на мопеде в роще Баума в Турксибском районе города Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции мегаполиса.
Несовершеннолетний водитель мопеда, следуя внутри рощи Баума, не справился с рулевым управлением и допустил наезд на препятствие, а именно бетонную арочную систему. В результате данного ДТП водитель мопеда был доставлен в ближайшую больницу, где, к сожалению, спустя несколько часов скончался от полученных травм", - проинформировали в ДП.
Подчеркивается, что по факту ДТП, повлекшего смерть человека, управлением дознания департамента полиции Алматы возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.
Напомним, в роще идут строительные работы. Общественное движение "Спасем Рощу Баума" потребовало работы в роще.
Ранее в акимате города пообещали, что в уникальном памятнике природного наследия и истории города - роще Баума деревья вырубать не будут.
По данным управления экологии и окружающей среды Алматы, в роще Баума насчитывается 104 429 деревьев и 5081 кустарник. Все они относятся к категории государственного лесного фонда и являются частью особо охраняемой природной территории.
По данным инвентаризации, проведенной Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
Аварийные деревья составляют чуть более 9% от общего количества, что опровергает ранее распространенные в СМИ неточные данные о "48% вырубки", - сообщили в акимате.
В ведомстве отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка. Кроме того, по данным акимата, в 2026 году будет реализована программа посадки более тысячи новых деревьев в рамках благоустройства территории, чтобы компенсировать естественные потери и укрепить зеленый фонд рощи.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
Стоит отметить, что Алматы на протяжении многих десятилетий считается жемчужиной Казахстана, уникальным городом с богатой историей, архитектурой и активной культурной жизнью. Но больше всего южная столица известна своими садами и аллеями. На зеленый город ежегодно приезжают посмотреть сотни туристов.
Однако экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом.
Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
В частности, в январе стало известно, что в Алматы незаконно вырубили полувековые дубы. Тогда было возбуждено уголовное дело. Также прошлым летом в городе неизвестные срубили и повредили деревья вдоль Малой Алматинки.
Весной 2024 года алматинцы заявили о варварской обрезке деревьев в Центральном парке отдыха. Экологическое общество Алматы и горожане потребовали от акимата остановить обрезку, уродующую деревья.
По словам неравнодушных горожан, проводимые работы в парке превращают здоровые деревья "в высокие уродливые больные столбы-обрубки".
Этой весной обрезка зеленый веток деревьев вновь вызвала возмущение общественности. Как сообщили в Экологическом обществе, обрезка идет по всему городу, но в лидерах, как всегда, Ауэзовский и Алмалинский районы.
Общественники заявили, что обрезка здоровых ветвей и крон приводит к гибели насаждений.
По мнению специалистов, безграмотное озеленение и массовая обрезка деревьев усугубляют экологию Алматы. Об этом еще в 2013 году в интервью газете "Мегаполис" заявила заведующая лабораторией экологической морфологии растений Института ботаники и фитоинтродукции МОН РК доктор биологических наук Ирина Кокорева.
Но вы посмотрите, что с ними вытворяют. Что ни дерево, то пальма. Отпиливают ветви снизу - и остается изуродованная крона, от которой мало толку. Особенно нельзя так вольно обращаться с дубом. Ведь мало веток - мало листьев. А именно в них происходит фотосинтез и образуются органические вещества для питания растения. Срезая ветви, мы обрекаем его на голодную смерть. А себя лишаем хорошей порции кислорода, которого и так в загазованном воздухе меньше нормы", - подчеркнула специалист.
В 2011 году председатель экосоюза "Табигат" Мэлс Елеусизов на пресс-конференции высказался о вырубке зеленых насаждений. По его мнению, вырубка деревьев в Алматы стала бизнесом для чиновников.
В информациях Kazakhstan Today также неоднократно подчеркивалось, что существенное влияние на улучшение экологии Алматы окажет массовая высадка деревьев и других насаждений. Однако общественники продолжают сообщать об уничтожении деревьев.
При этом, по словам алматинцев, при компенсационных посадках вместо уничтоженных насаждений высаживаются "чахлые, безжизненные прутики".
Тело подростка нашли в общежитии колледжа в Акмолинской области
Возбуждено уголовное дело
Кокшетау. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Тело 16-летнего подростка нашли в общежитии колледжа в Акмолинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По факту смерти несовершеннолетнего 2009 года рождения возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, происшествие не носит криминального характера. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин и обстоятельств инцидента", - заявили в пресс-службе.
Ранее информация о смерти студента распространилась в СМИ.
Напомним, в Астане в общежитии Назарбаев Университета обнаружили тело студентки. Позже по факту гибели студентки Назарбаев Университета возбуждено уголовное дело.
