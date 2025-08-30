29.08.2025, 20:57 16611
На морском терминале КТК произошел разлив нефти
Фото: КТК
Астана. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - На морском терминале КТК при грузовой операции на танкер через шланги выносного причального устройства ВПУ КТК-2 произошла нештатная ситуация, в результате которой некоторое количество нефти вышло на поверхность моря, объем уточняется, сообщает пресс-служба КТК.
Жертв и пострадавших нет, угроза возгорания отсутствует. Причины произошедшего устанавливаются.
Оперативно в действие приведен соответствующий план ЛАРН, в районе развернуты все имеющиеся силы и средства, ведется сбор нефтяной эмульсии. Осуществляется постоянный экологический мониторинг обстановки, ведется регулярный отбор проб", - говорится в сообщении.
ВПУ КТК-2 выведено из эксплуатации на неопределенный срок.
29.08.2025, 20:43 17426
В аэропорту Алматы пассажир пытался совершить суицид
Алматы. 29 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В терминале внутренних рейсов T1 аэропорта Алматы пассажир попытался причинить себе физический вред в туалетной комнате, сообщили в пресс-служба аэропорта.
О происходящем стало известно сотрудникам аэропорта. Они незамедлительно вызвали медицинскую службу.
До прибытия бригады скорой помощи пассажиру была оперативно оказана первая медицинская помощь. В настоящее время угрозы его жизни нет, пассажир находится под наблюдением врачей. Работа аэропорта продолжается в штатном режиме", - говорится в сообщении.
Напомним, 25 августа в терминале внутренних рейсов Т1 Международного аэропорта Алматы произошел инцидент с одним из пассажиров, который предпринял попытку самоподжога.
28.08.2025, 19:27 49666
В Акмолинской области подросток за рулем мотоцикла попал в ДТП
Несовершеннолетний получил тяжелую травму головы
Кокшетау. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Макинск подросток 2009 года рождения, управляя мотоциклом, в ходе движения не справился с управлением и допустил падение. В результате несовершеннолетний получил тяжелую травму головы, сообщает пресс-служба департамента полиции Акмолинской области.
По данному факту сотрудники полиции начали досудебное расследование.
Напомним, свыше 650 нарушений, совершенных водителями мопедов и электросамокатов, выявили полицейские в ходе рейдов в Астане и Алматы. В городах проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Мопед".
28.08.2025, 12:37 58576
Автобус спровоцировал массовое ДТП в Алматы
Алматы. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Массовая авария с участием автобуса произошла в Алматы.
В дежурной части местной полицейской службы сообщили, что ДТП произошло в 10.20 в Алмалинском районе Алматы.
Водитель автобуса, следуя по улице Розыбакиева в северном направлении, на пересечении с улицей Курмангазы допустил столкновение с впереди едущим автомобилем марки "Фольксваген", который по инерции выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с еще двумя автомашинами. Итого в ДТП попали четыре транспортных средства", - рассказали в полиции.
За медицинской помощью обратился водитель "Фольксвагена". В обстоятельствах аварии разбираются сотрудники полиции Алмалинского района.
Ранее в Астане 14 человек пострадали в ДТП с автобусом.
В начале июля в Алматы женщина погибла в результате ДТП с участием автобуса.
2 июня в Астане автобус врезался в столб на проспекте Республики. Во время удара столб сильно повредил салон. Бригады скорой помощи доставили в стационары 15 человек. Из них трое были госпитализированы. В реанимацию попали женщина и восьмилетняя девочка, которой медики ампутировали обе ноги.
Спустя месяц в столице произошло еще одно ДТП с автобусом, в котором пострадали 3 человека.
28.08.2025, 12:17 59881
Два сотрудника Шымкентского НПЗ погибли на рабочем месте
Трагедия произошла из-за опрокидывания автовышки
Шымкент. 28 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Два сотрудника Шымкентского НПЗ погибли в результате несчастного случая на предприятии.
26 августа 2025 года в 14.30 на территории ГФХ ТСЦ произошел несчастный случай со смертельным исходом. В результате опрокидывания автовышки погибли два изолировщика подрядной организации ТОО "КРС Астана", - сообщает пресс-служба завода.
Причину происшествия выясняет созданная рабочая группа. Завод продолжает работать в штатном режиме.
Руководство ТОО "ПКОП" выражает искренние соболезнования семьям погибших.
Дополнено 28.08.2025, 14.00
По факту нарушения правил охраны труда, повлекшего смерть человека, возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании расследования по делу будет принято процессуальное решение", - сообщили в департаменте полиции Шымкента.
Ранее в Караганде погибли двое рабочих водоканала. Мужчины спустились в канализационный люк и отравились ядовитыми парами.
Напомним, в Казахстане более 7,5 тысячи объектов приостановили работу из-за грубых нарушений безопасности. Одной из причин несчастных случаев работников является высокий износ технического оборудования на промышленных объектах.
27.08.2025, 16:23 86231
У сбившего шестерых детей водителя подтвердили эпилепсию
По решению суда действие водительских прав подозреваемого приостановлено
Семей. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - У виновника смертельного ДТП в Бестереке подтвердили эпилепсию, сообщает "Казахстанская правда".
На первом заседании суда стало известно, что у 55-летнего водителя, сбившего шестерых детей, подтвержден диагноз эпилепсия. Мужчина состоит на учете по категории "Д" - ее присваивают пациентам с частыми приступами. По решению суда действие водительских прав подозреваемого приостановлено. Если экспертиза подтвердит стойкую ремиссию, их могут вернуть. В противном случае его полностью лишат права управления автомобилем", - пишет источник.
Напомним, 19 августа около 16.00 в селе Бестерек Урджарского района 55-летний водитель автомобиля марки Toyota совершил наезд на группу несовершеннолетних, находившихся у ворот дома. В результате происшествия двое детей скончались на месте, один - по дороге в медицинское учреждение. Еще трое несовершеннолетних были госпитализированы с различными травмами.
Позже из Урджарского района Абайской области вылетел борт санитарной авиации Национального координационного центра экстренной медицины (НКЦЭМ) для транспортировки в Астану двух детей, пострадавших в ДТП.
27.08.2025, 10:00 94571
Жители Мангистауской области ощутили подземные толчки
Фото: Depositphotos
Актау. 27 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 27 августа в 01.33 сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК зарегистрировано землетрясение, сообщили в МЧС.
Эпицентр землетрясение расположен на территории России. Магнитуда MPV 5,2.
Подземные толчки силой 2 балла ощущались в 209 км от Актау в Мангистауской области.
26.08.2025, 13:47 124176
Я убежден, что мама жива - сын альпинистки Натальи Наговицыной просит ее спасти
Фото: telegram/baza
Бишкек. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Сын альпинистки Натальи Наговицыной, застрявшей с травмой ноги на пике Победы в горах Киргизии, обратился к Генпрокурору РФ, главе МИД России и российскому послу в Республике Кыргызстан с просьбой спасти его мать.
Обращение мужчины опубликовал Telegram-паблик Baza.
Моя мама опытный альпинист, имеет 2 спортивный разряд в альпинизме, обладает крепким здоровьем и отличной физической формой. На видео, полученном мной, отчетливо видно, что спустя 7 дней после потери связи, она активно машет рукой, полна сил (на опубликованном видео, действительно, видно, как Наговицына машет рукой из палатки - прим.ред.). Я убежден, что моя мама до настоящего времени жива. Согласно прогнозам, благоприятные погодные условия сохранятся лишь в течение ближайших двух суток. По истечении этого времени проведение спасательной операции может стать невозможным. Прошу оказать содействие в организации аэровидеосъемки района Пика Победы с использованием дронов в целях подтверждения факта, что она жива. В случае подтверждения данного факта, организовать спасательную операцию", - написал Михаил Наговицын в своих соцсетях.
По данным источника, сегодня на пике Победы прогнозировался ясный день, частная компания планировала запустить дрон, чтобы выяснить, жива ли альпинистка. А затем итальянский пилот должен был попробовать подлететь к ней и забрать на вертолете. Однако прогноз погоды оказался неверным и спасательную операцию пришлось свернуть. Сейчас ни местное МЧС, ни частная компания уже не дают положительных прогнозов по спасению Наговицыной. Вернуться за ней можно будет только в следующем году, когда снова откроется сезон восхождений на пик Победы.
Напомним, Наговицына уже почти две недели находится одна на высоте около 7200 метров со сломанной ногой. Операции по ее спасению закончились неудачно из-за сложных погодных условий. Эксперты полагают, что альпинистка не выжила.
26.08.2025, 09:47 117661
В аэропорту Алматы мужчина совершил самоподжог Дополнено
Алматы. 26 августа. KAZAKHSTAN TODAY - 25 августа в терминале внутренних рейсов Т1 Международного аэропорта Алматы произошел инцидент с одним из пассажиров, который предпринял попытку самоподжога, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Благодаря оперативным действиям сотрудников полиции и службы авиационной безопасности возгорание было быстро ликвидировано, пассажиру оказана первая медицинская помощь и организована его госпитализация. Дальнейшее разбирательство ведут правоохранительные органы. Отмечаем, что данный случай не связан с деятельностью аэропорта и не повлиял на работу воздушной гавани. Международный аэропорт Алматы функционирует в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе.
По данному факту департаментом полиции на транспорте возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия, устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.
Как сообщили в управлении общественного здравоохранения Алматы, мужчина находится в крайне тяжелом состоянии в отделении реанимации городской больницы № 4. Пациент получает лечение в полном объеме согласно клиническому протоколу Минздрава РК.
Дополнено 26.08.2025, 14.00
Руководитель турфирмы Nur Ai, в офисе которой произошел инцидент, рассказала детали происшедшего.
Он зашел, попросил телефон, стал звонить кому-то по нему, говорил то ли не успел на рейс, потом облил себя бензином. Наш агент попросила выйти, он ее выпустил, а потом поджег себя", - написала Гульмира Садвакасова на странице в соцсетях.
Она также уточнила, что мужчина "не просил поменять билет, только попросил телефон".
Мы его не знаем, просто клиент, у агента не было с ним конфликта", - добавила Гульмира Садвакасова.
30.08.2025, 09:34Казахстанцы отмечают День Конституции 30.08.2025, 09:005046Токаев поздравил казахстанцев с Днем Конституции 30.08.2025, 09:544256С Днем Конституции Республики Казахстан! 30.08.2025, 10:4331Минфин определил размер МРП, МЗП и минимальную пенсию на 2026 год 23.08.2025, 09:53222971Синоптики прогнозируют жару на западе и дожди на востоке Казахстана 24.08.2025, 09:23212521В горах Туркестанской области спасли шестерых туристов 24.08.2025, 15:10205411В Костанайской области открылись новые спорткомплексы за более чем 1,2 млрд тенге 24.08.2025, 21:00200541Северо-Казахстанскую область с рабочим визитом посетила делегация из Китая 26.08.2025, 16:06200136Более 20 видов продукции из кукурузы будут выпускать в Туркестанской области 13.08.2025, 18:37499361Опрос КТ: 55% респондентов не готовы платить больше за спутниковый интернет 14.08.2025, 09:22В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей467966В Кызылорде вынесен приговор по делу о хищении 88 млн тенге у оказывающих услуги на платформе "Даму Бала" предпринимателей 13.08.2025, 18:18406576Двухэтажное здание сносят в центре Алматы 15.08.2025, 18:27400836В Алматы стартует "Неделя зеленой мобильности" 15.08.2025, 17:10389511Дожди ожидаются в Казахстане в выходные
