08.10.2025, 12:52 21076

Около 2 тысяч жителей Астаны остались без газа из-за частной строительной компании

Компания проводила земляные работы без предварительного уведомления и согласования с газовой службой
Около 2 тысяч жителей Астаны остались без газа из-за частной строительной компании
Фото: АО QazaqGaz Aimaq
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане жители нескольких домов остались без газа из-за несанкционированных действий частной строительной компании, сообщает пресс-служба АО "QazaqGaz Aimaq".

Минувшей ночью на пересечении улиц Өзбекали Жанибек и проспекта Р. Кошкарбаева был поврежден газопровод АО "QazaqGaz Aimaq", который обеспечивает газом 1898 абонентов. Причиной инцидента стали несанкционированные земляные работы, проведенные сторонней строительной организацией без предварительного уведомления и согласования с газовой службой. В ходе буровых работ аппарат горизонтального бурения серьезно повредил газопровод среднего давления, что привело к аварийной ситуации и временному отключению потребителей от газа", - сообщили в компании.


На место выехали три аварийные бригады АО "QazaqGaz Aimaq" и две бригады эксплуатации и ремонта газовых сетей столичного производственного филиала.

Газовики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу газа к обеду", - заявили в компании.
Там напомнили, что любые земляные работы вблизи газовых коммуникаций необходимо заранее согласовывать со специалистами газовой службы. Несоблюдение этих требований приводит к авариям, отключениям и создает угрозу безопасности людей.


Ранее в Алматы жители свыше 10 тысяч квартир и домов остались без газа из-за повреждения газопровода в Турксибском районе. Земляные работы проводили неизвестные лица для прокладки канализационных труб.
 
Теги: Астана Газопровод Повреждение

08.10.2025, 16:30 15956

В Мангистауской области погиб срочник

В Мангистауской области погиб срочник
Фото: gov.kz
Актау. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области погиб военнослужащий срочной службы, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.

По предварительной информации, причиной трагедии послужило несоблюдение мер безопасности при технических работах. Органами полиции возбуждено уголовное дело, дополнительно проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Жетысуской области солдат-срочник получил смертельное огнестрельное ранение.
 
Теги: Мангистау солдат Гибель
08.10.2025, 10:43 23801

В Кызылординской области школьник получил ножевые ранения

Подозреваемый задержан
В Кызылординской области школьник получил ножевые ранения
Кызылорда. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде на школьника напали с ножом. В департаменте полиции области сообщили о начатом расследовании по данному факту.

Полицией по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в пресс-службе ДП региона.


Ход расследования уголовного дела взят под особый контроль руководства департамента полиции.

Стоит отметить, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По данным Первого кредитного бюро, по итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше, чем по итогам аналогичных месяцев 2024-го. Актуальное значение - самое большое для этого периода с 2019 года.

Ранее сообщалось, что школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.

В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.

 
Теги: Кызылорда школьник Нападение
06.10.2025, 09:17 79231

Казахстанцы ощутили подземные толчки от землетрясения в Кыргызстане

Землетрясение ощущалось в Таразе интенсивностью 4 балла, в Шымкенте - 3 балла, в Туркестане - 2 балла
Казахстанцы ощутили подземные толчки от землетрясения в Кыргызстане
Тараз. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Cетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 6 октября 2025 года в 01.29 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 465 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.

Координаты эпицентра 42.270º с.ш. 71.378º в.д. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения 13.3. Магнитуда MPV 5,9", - говорится в сообщении.


Землетрясение ощущалось:

  • в селе Бауыржана Момышулы Жамбылской области ощущались толчки силой 4 балла;
  • в Таразе - 4 балла;
  • в селе Сарыкемере Жамбылской области - 4 балла;
  • в селе Аса Жамбылской области - 4 балла;
  • в селе Турара Рыскулова Туркестанской области - 4 балла;
  • в Ленгере Туркестанской области - 3 балла;
  • в Каратау Жамбылской области - 3 балла;
  • в селе Манкенте Туркестанской области - 3 балла;
  • в селе Аксукенте Туркестанской области - 3 балла;
  • в селе Кулане Жамбылской области - 3 балла;
  • в Шымкенте - 3 балла;
  • в селе Мерке Жамбылской области - 3 балла;
  • в селе Казыгурте Туркестанской области - 3 балла;
  • в селе Темирлановке Туркестанской области - 3 балла;
  • в селе Шаяне (Чаян) Туркестанской области - 3 балла;
  • в Жанатасе Жамбылской области - 2 балла;
  • в Сарыагаше Туркестанской области - 2 балла;
  • в Арысе Туркестанской области - 2 балла;
  • в селе Абай Туркестанской области - 2 балла;
  • в Шу Жамбылской области - 2 балла;
  • в селе Шолаккоргане Туркестанской области - 2 балла;
  • в селе Толе Би Жамбылской области - 2 балла;
  • в селе Шаульдере Туркестанской области - 2 балла;
  • в селе Мойынкуме Жамбылской области - 2 балла;
  • в Кентау Туркестанской области - 2 балла;
  • в Туркестане Туркестанской области - 2 балла;
  • в селе Кордай Жамбылской области - 2 балла;
  • в поселке Мырзакенте Туркестанской области - 2 балла;
  • в селе Шорнаке Туркестанской области - 2 балла;
  • в Жетысае Туркестанской области - 2 балла;
  • в Шардаре Туркестанской области - 2 балла.

Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - отметили в МЧС.


После землетрясения на базе командного центра МЧС Казахстана, ДЧС Жамбылской, Туркестанской областей и Шымкента создан оперативный штаб.

На совещании в командном центре МЧС сообщили, что специалистами филиала "Казселезащиты" проведено обследование наиболее опасных участков. Повреждений, деформаций, трещин и просадок грунта не выявлено. Объекты жизнеобеспечения и критически важные инфраструктуры функционируют в штатном режиме.
 
04.10.2025, 16:15 132336

В воинской части в Алматы солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа

Пострадавший госпитализирован
В воинской части в Алматы солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа
Фото: Минобороны РК
Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 4 октября 2025 года в воинской части 5571 солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа. Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи Алматы, где он получает необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе РгК "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.

Во время службы врачи выявили у военнослужащего диагноз "расстройство адаптации" (солдат до призыва потерял близкого родственника), ожидал решения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определяет пригодность к дальнейшему прохождению службы. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства", - проинформировали в пресс-службе.


Назначена служебная проверка, обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в Жетысуской области солдат-срочник получил смертельное огнестрельное ранение.


 
Теги: ЧП Армия солдат воинская служба
03.10.2025, 13:47 166451

Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с лошадью на трассе в Павлодарской области

Возбуждено уголовное дело
Павлодар. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека погибли, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Павлодар - Кызылорда, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.

Как рассказали полицейские, ДТП произошло 2 октября близ села Атамекен. Водитель автомобиля Toyota Alphard наехал на лошадь. В результате транспортное средство опрокинулось в кювет. Погибли два пассажира, водитель получил травмы.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело. В рамках расследования будет определена ответственность владельца лошади.

Ранее на этой же трассе в ДТП с участием грузовика погибли пять человек.

Напомним, в Казахстане ужесточили ответственность за прогон животных через железнодорожные пути, а также выпас скота в полосе отвода железных дорог.
 
Теги: ДТП Погибшие Лошади
01.10.2025, 19:39 235831

В Караганде двое рабочих погибли при замене трубы канализации

В траншее внезапно обрушился грунт
В Караганде двое рабочих погибли при замене трубы канализации
Фото: Depositphotos
Караганда. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в среду, 1 октября, на проспекте Шахтеров, где шли работы по замене канализационной трубы. В траншее внезапно обрушился грунт, под которым остались двое рабочих подрядной организации ТОО "НС Система", сообщает "Вечерняя Караганда".

Людей спасти не успели, они задохнулись под землей. Попытки их реанимировать были тщетны.

Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.

Возбуждено уголовное дело по статье 277, часть 3, "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", - сообщили в полиции региона.


Напомним, в конце августа два сотрудника Шымкентского НПЗ погибли в результате несчастного случая на предприятии.
 
Теги: Гибель рабочие траншеи
30.09.2025, 16:10 278031

Восемь человек погибли в результате аварии на трассе Алматы - Бишкек

Начато досудебное расследование
Конаев. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь человек погибли в результате аварии на трассе Алматы - Бишкек в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

По предварительным данным, автомашина Lexus выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной Toyota Alphard. В результате аварии от полученных травм на месте скончались восемь человек и двое госпитализированы в больницу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия", - заявили в полиции.


Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.

Ранее пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
 
Теги: Авария Алматинская область трасса
28.09.2025, 10:41 324551

Жители Семея ощутили землетрясение

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало
Жители Семея ощутили землетрясение
Семей. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 сентября в 22.51 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 852 км на северо-восток от Алматы.

Сведения об ощутимости:

расчетная интенсивность в Семее составила 2 балла.

Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.

По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время эти объекты функционируют в штатном режиме.

Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.
 
Теги: Землетрясение Семей

