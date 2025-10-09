08.10.2025, 12:52 21076
Около 2 тысяч жителей Астаны остались без газа из-за частной строительной компании
Фото: АО QazaqGaz Aimaq
Рассказать друзьям
Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане жители нескольких домов остались без газа из-за несанкционированных действий частной строительной компании, сообщает пресс-служба АО "QazaqGaz Aimaq".
Минувшей ночью на пересечении улиц Өзбекали Жанибек и проспекта Р. Кошкарбаева был поврежден газопровод АО "QazaqGaz Aimaq", который обеспечивает газом 1898 абонентов. Причиной инцидента стали несанкционированные земляные работы, проведенные сторонней строительной организацией без предварительного уведомления и согласования с газовой службой. В ходе буровых работ аппарат горизонтального бурения серьезно повредил газопровод среднего давления, что привело к аварийной ситуации и временному отключению потребителей от газа", - сообщили в компании.
На место выехали три аварийные бригады АО "QazaqGaz Aimaq" и две бригады эксплуатации и ремонта газовых сетей столичного производственного филиала.
Газовики работают в круглосуточном режиме, чтобы восстановить подачу газа к обеду", - заявили в компании.
Там напомнили, что любые земляные работы вблизи газовых коммуникаций необходимо заранее согласовывать со специалистами газовой службы. Несоблюдение этих требований приводит к авариям, отключениям и создает угрозу безопасности людей.
Ранее в Алматы жители свыше 10 тысяч квартир и домов остались без газа из-за повреждения газопровода в Турксибском районе. Земляные работы проводили неизвестные лица для прокладки канализационных труб.
новости по теме
08.10.2025, 16:30 15956
В Мангистауской области погиб срочник
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Актау. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Мангистауской области погиб военнослужащий срочной службы, сообщает пресс-служба Комитета национальной безопасности.
По предварительной информации, причиной трагедии послужило несоблюдение мер безопасности при технических работах. Органами полиции возбуждено уголовное дело, дополнительно проводится служебное расследование", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области солдат-срочник получил смертельное огнестрельное ранение.
08.10.2025, 10:43 23801
В Кызылординской области школьник получил ножевые ранения
Рассказать друзьям
Кызылорда. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Кызылорде на школьника напали с ножом. В департаменте полиции области сообщили о начатом расследовании по данному факту.
Полицией по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводится расследование по установлению всех обстоятельств произошедшего. Подозреваемый несовершеннолетний задержан и водворен в изолятор временного содержания", - проинформировали в пресс-службе ДП региона.
Ход расследования уголовного дела взят под особый контроль руководства департамента полиции.
Стоит отметить, что в Казахстане возросло количество жестоких конфликтов и преступлений, совершаемых несовершеннолетними. По данным Первого кредитного бюро, по итогам января-сентября 2025 года к уголовной ответственности привлечено 1703 несовершеннолетних, что сразу на 35% больше, чем по итогам аналогичных месяцев 2024-го. Актуальное значение - самое большое для этого периода с 2019 года.
Ранее сообщалось, что школьник скончался после драки в школьном туалете. Еще одного подростка до смерти избили после футбольного матча. А в День знаний 14-летнего мальчика зарезали в Таразе.
В конце сентября в Атырау на видео попало жестокое избиение девушки сверстницей.
Социальная деградация: изнасилования несовершеннолетних, жестокие подростковые конфликты и наркопреступления
06.10.2025, 09:17 79231
Казахстанцы ощутили подземные толчки от землетрясения в Кыргызстане
Рассказать друзьям
Тараз. 6 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Cетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 6 октября 2025 года в 01.29 зарегистрировано землетрясение. Эпицентр расположен в 465 км на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК.
Координаты эпицентра 42.270º с.ш. 71.378º в.д. Глубина 10 км. Энергетический класс землетрясения 13.3. Магнитуда MPV 5,9", - говорится в сообщении.
Землетрясение ощущалось:
- в селе Бауыржана Момышулы Жамбылской области ощущались толчки силой 4 балла;
- в Таразе - 4 балла;
- в селе Сарыкемере Жамбылской области - 4 балла;
- в селе Аса Жамбылской области - 4 балла;
- в селе Турара Рыскулова Туркестанской области - 4 балла;
- в Ленгере Туркестанской области - 3 балла;
- в Каратау Жамбылской области - 3 балла;
- в селе Манкенте Туркестанской области - 3 балла;
- в селе Аксукенте Туркестанской области - 3 балла;
- в селе Кулане Жамбылской области - 3 балла;
- в Шымкенте - 3 балла;
- в селе Мерке Жамбылской области - 3 балла;
- в селе Казыгурте Туркестанской области - 3 балла;
- в селе Темирлановке Туркестанской области - 3 балла;
- в селе Шаяне (Чаян) Туркестанской области - 3 балла;
- в Жанатасе Жамбылской области - 2 балла;
- в Сарыагаше Туркестанской области - 2 балла;
- в Арысе Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Абай Туркестанской области - 2 балла;
- в Шу Жамбылской области - 2 балла;
- в селе Шолаккоргане Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Толе Би Жамбылской области - 2 балла;
- в селе Шаульдере Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Мойынкуме Жамбылской области - 2 балла;
- в Кентау Туркестанской области - 2 балла;
- в Туркестане Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Кордай Жамбылской области - 2 балла;
- в поселке Мырзакенте Туркестанской области - 2 балла;
- в селе Шорнаке Туркестанской области - 2 балла;
- в Жетысае Туркестанской области - 2 балла;
- в Шардаре Туркестанской области - 2 балла.
Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало", - отметили в МЧС.
После землетрясения на базе командного центра МЧС Казахстана, ДЧС Жамбылской, Туркестанской областей и Шымкента создан оперативный штаб.
На совещании в командном центре МЧС сообщили, что специалистами филиала "Казселезащиты" проведено обследование наиболее опасных участков. Повреждений, деформаций, трещин и просадок грунта не выявлено. Объекты жизнеобеспечения и критически важные инфраструктуры функционируют в штатном режиме.
04.10.2025, 16:15 132336
В воинской части в Алматы солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа
Фото: Минобороны РК
Рассказать друзьям
Алматы. 4 октября. KAZAKHSTAN TODAY - 4 октября 2025 года в воинской части 5571 солдат срочной службы спрыгнул с третьего этажа. Пострадавшего доставили в больницу скорой помощи Алматы, где он получает необходимую медицинскую помощь. Об этом сообщили в пресс-службе РгК "Оңтүстік" Национальной гвардии РК.
Во время службы врачи выявили у военнослужащего диагноз "расстройство адаптации" (солдат до призыва потерял близкого родственника), ожидал решения военно-врачебной комиссии (ВВК), которая определяет пригодность к дальнейшему прохождению службы. Записи с камер видеонаблюдения подтверждают отсутствие постороннего вмешательства", - проинформировали в пресс-службе.
Назначена служебная проверка, обстоятельства выясняются.
Ранее сообщалось, что в Жетысуской области солдат-срочник получил смертельное огнестрельное ранение.
03.10.2025, 13:47 166451
Два человека погибли в результате столкновения автомобиля с лошадью на трассе в Павлодарской области
Возбуждено уголовное дело
Рассказать друзьям
Павлодар. 3 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Два человека погибли, еще один пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Павлодар - Кызылорда, сообщили в департаменте полиции Павлодарской области.
Как рассказали полицейские, ДТП произошло 2 октября близ села Атамекен. Водитель автомобиля Toyota Alphard наехал на лошадь. В результате транспортное средство опрокинулось в кювет. Погибли два пассажира, водитель получил травмы.
По данному факту полиция возбудила уголовное дело. В рамках расследования будет определена ответственность владельца лошади.
Ранее на этой же трассе в ДТП с участием грузовика погибли пять человек.
Напомним, в Казахстане ужесточили ответственность за прогон животных через железнодорожные пути, а также выпас скота в полосе отвода железных дорог.
01.10.2025, 19:39 235831
В Караганде двое рабочих погибли при замене трубы канализации
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Караганда. 1 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Трагедия произошла в среду, 1 октября, на проспекте Шахтеров, где шли работы по замене канализационной трубы. В траншее внезапно обрушился грунт, под которым остались двое рабочих подрядной организации ТОО "НС Система", сообщает "Вечерняя Караганда".
Людей спасти не успели, они задохнулись под землей. Попытки их реанимировать были тщетны.
Обстоятельства происшествия устанавливаются полицией.
Возбуждено уголовное дело по статье 277, часть 3, "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ", - сообщили в полиции региона.
Напомним, в конце августа два сотрудника Шымкентского НПЗ погибли в результате несчастного случая на предприятии.
30.09.2025, 16:10 278031
Восемь человек погибли в результате аварии на трассе Алматы - Бишкек
Начато досудебное расследование
Рассказать друзьям
Конаев. 30 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Восемь человек погибли в результате аварии на трассе Алматы - Бишкек в Алматинской области, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным, автомашина Lexus выехала на полосу встречного движения и допустила столкновение с автомашиной Toyota Alphard. В результате аварии от полученных травм на месте скончались восемь человек и двое госпитализированы в больницу. В настоящее время проводятся все необходимые следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по факту дорожно-транспортного происшествия начато досудебное расследование.
Ранее пять человек погибли в результате аварии с участием грузовика на трассе Павлодар - Кызылорда.
28.09.2025, 10:41 324551
Жители Семея ощутили землетрясение
Рассказать друзьям
Семей. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - 27 сентября в 22.51 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщает пресс-служба МЧС.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 852 км на северо-восток от Алматы.
Сведения об ощутимости:
расчетная интенсивность в Семее составила 2 балла.
Специалисты ГУ "Казселезащита" МЧС провели мониторинг по обследованию русел рек, гидротехнических сооружений, оползнеопасных и селеопасных участков. Также проведен визуальный осмотр объектов жизнеобеспечения на предмет возможных повреждений.
По результатам осмотра повреждений не обнаружено, в настоящее время эти объекты функционируют в штатном режиме.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Обстановка стабильная.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
09.10.2025, 09:05В Казахстане с 2026 года договоры на подачу поливной воды будут заключаться в электронном формате 09.10.2025, 09:321541В Казахстане намолочено 22,7 млн тонн зерновых 09.10.2025, 08:401441Токаев высказал поддержку достигнутому соглашению о прекращении огня в секторе Газа 09.10.2025, 09:55Компания Huawei Technologies Kazakhstan и оператор Tele2/Altel заключили меморандум о сотрудничестве336Компания Huawei Technologies Kazakhstan и оператор Tele2/Altel заключили меморандум о сотрудничестве 09.10.2025, 09:55261Дженнифер Лопес вспомнила алматинского кузнечика 02.10.2025, 17:15446151АФМ разыскивает троих подозреваемых по делу о выводе свыше 46 млрд тенге из ЕНПФ 02.10.2025, 13:40439411Египет ужесточил правила въезда для туристов из Казахстана 03.10.2025, 15:50420116Казахстанские аграрии получат доступ к китайской электронной торговой платформе 03.10.2025, 18:14408291В Казахстане запустили газовый проект на месторождении Тузколь 02.10.2025, 10:43394311Судебное решение об освобождении экс-банкира Ертаева отменено 09.09.2025, 11:27526546Токаев назначил двух помощников и советника президента 09.09.2025, 10:28521626На канале имени Сатпаева устанавливают восемь новых трансформаторов 09.09.2025, 10:48517756Правительство и Нацбанк планируют снизить уровень инфляции до 5-6% 09.09.2025, 11:38499426Центр обработки данных КГД появится в Казахстане 09.09.2025, 12:42478916Тысячи обращений за 2,5 года: Токаеву доложили о деятельности Конституционного суда
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Казахстанцы больше не смогут использовать излишки пенсионных накоплений на лечение зубов. Решение связано с многочисленными случаями фальсификации медицинских документов и нецелевого использования пенсионных накоплений. В то же время услуги стоматологов не входят в ОСМС и остаются одними из самых дорогостоящих в стране. Для многих граждан возможность использовать излишки пенсионных накоплений являлась единственным способом получить необходимое лечение. Как вы относитесь к этому нововведению?