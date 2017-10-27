Пропавший в горах Южного Казахстана турист погиб

Шымкент. 26 октября. Kazakhstan Today - В Южно-Казахстанской области спасатели нашли тело пропавшего в горной местности туриста, передает Kazakhstan Today.
Сообщение об исчезновении 26-летнего мужчины поступило в ДЧС от его друзей 22 октября. Вчера, 25 октября, турист был обнаружен на скале без признаков жизни. Сотрудникам спасательного отряда пришлось снимать тело при помощи альпинистского снаряжения, информирует телеканал "Отырар".
Как сообщалось ранее, 20 октября группа молодых людей выехала отдыхать в горы. Во время спуска потерялся 26-летний мужчина, ДЧС об этом проинформировали 22 октября.
"Получив сообщение, 23 октября утром, в горную местность "Теке камал" Тюлькубасского района для проведения поисково-спасательных работ была направлена оперативная группа из числа сотрудников отдела по ЧС, пожарной части района, районного отдела внутренних дел, местного населения и родственников. Всего было задействовано 98 человек и 15 единиц техники", - рассказали в пресс-службе ДЧС Южно-Казахстанской области.
Кроме того, из Шымкента в зону поиска были направлены 6 спасателей и кинологический расчет.
"В течение двух дней велись поиски пропавшего. Были обследованы наиболее вероятные места нахождения парня. Поисково-спасательной группой пройдено свыше 18 квадратных километров горной местности. К поиску подключились 70 волонтеров", - заключили в пресс-службе.
С начала 2017 года это уже шестой случай пропажи людей в горной местности. Силами ДЧС во всех предыдущих случаях пропавшие были найдены. Всего спасено 17 человек, пятеро из них - дети.
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