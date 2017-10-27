Пропавший в горах Южного Казахстана турист погиб

Шымкент. 26 октября. Kazakhstan Today - В Южно-Казахстанской области спасатели нашли тело пропавшего в горной местности туриста, передает Kazakhstan Today.

Сообщение об исчезновении 26-летнего мужчины поступило в ДЧС от его друзей 22 октября. Вчера, 25 октября, турист был обнаружен на скале без признаков жизни. Сотрудникам спасательного отряда пришлось снимать тело при помощи альпинистского снаряжения, информирует телеканал " Отырар ".

Как сообщалось ранее, 20 октября группа молодых людей выехала отдыхать в горы. Во время спуска потерялся 26-летний мужчина, ДЧС об этом проинформировали 22 октября.

"Получив сообщение, 23 октября утром, в горную местность "Теке камал" Тюлькубасского района для проведения поисково-спасательных работ была направлена оперативная группа из числа сотрудников отдела по ЧС, пожарной части района, районного отдела внутренних дел, местного населения и родственников. Всего было задействовано 98 человек и 15 единиц техники", - рассказали в пресс-службе ДЧС Южно-Казахстанской области.

Кроме того, из Шымкента в зону поиска были направлены 6 спасателей и кинологический расчет.

"В течение двух дней велись поиски пропавшего. Были обследованы наиболее вероятные места нахождения парня. Поисково-спасательной группой пройдено свыше 18 квадратных километров горной местности. К поиску подключились 70 волонтеров", - заключили в пресс-службе.

С начала 2017 года это уже шестой случай пропажи людей в горной местности. Силами ДЧС во всех предыдущих случаях пропавшие были найдены. Всего спасено 17 человек, пятеро из них - дети.

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